3 lý do nhất định phải trồng một chậu nha đam trong nhà

Không chỉ dễ trồng, dễ chăm sóc, nha đam còn được nhiều người yêu thích nhờ những giá trị liên quan đến sức khỏe, khả năng góp phần tạo không gian xanh và ý nghĩa phong thủy.

Nha đam (Aloe vera) là loại cây mọng nước quen thuộc với nhiều gia đình Việt. Cây có lá dài, mọng, chứa phần gel trong suốt bên trong và có khả năng thích nghi tốt với điều kiện khô hạn. Chỉ cần một chậu nhỏ đặt ở ban công, bệ cửa sổ hay góc phòng, gia đình đã có thêm một mảng xanh trong không gian sống.

Nhiều lợi ích sức khỏe

Điểm đặc biệt của nha đam nằm ở phần gel trong lá. Thành phần này chứa nhiều nước, polysaccharide và các hợp chất sinh học khác, trong đó có acemannan.

Gel nha đam từ lâu được sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc da nhờ đặc tính dưỡng ẩm và làm dịu da. Một số nghiên cứu cũng quan tâm đến khả năng chống oxy hóa, chống viêm của các hợp chất có trong nha đam.

Nha đam.

Những lợi ích nói trên chủ yếu liên quan đến việc sử dụng gel nha đam đúng cách trong các sản phẩm hoặc ứng dụng phù hợp.

Đặc biệt, không nên tự ý sử dụng nha đam đường uống với mục đích điều trị bệnh. Phần nhựa vàng nằm dưới lớp vỏ lá có chứa aloin và một số anthraquinone, có thể gây tác dụng không mong muốn nếu sử dụng không đúng cách.

Hỗ trợ lọc không khí

Nha đam cũng thường được lựa chọn làm cây cảnh trong nhà bởi màu xanh tự nhiên và khả năng thích nghi khá tốt.

Thực vật có thể tham gia trao đổi khí và hấp thu một số hợp chất trong môi trường. Một số nghiên cứu trong điều kiện phòng thí nghiệm từng cho thấy cây có khả năng loại bỏ một số hợp chất hữu cơ dễ bay hơi.

Tuy nhiên, đây là điểm cần tránh hiểu quá mức. Một vài chậu nha đam trong nhà không thể thay thế việc thông gió hoặc máy lọc không khí. Hiệu quả loại bỏ chất ô nhiễm trong môi trường thực tế còn phụ thuộc vào diện tích phòng, số lượng cây, mức độ ô nhiễm và nhiều yếu tố khác.

Do đó, lợi ích thiết thực nhất khi đặt nha đam trong nhà vẫn là tạo thêm mảng xanh, giúp không gian sống gần gũi với thiên nhiên hơn.

Mang ý nghĩa phong thủy về sức sống và may mắn

Không chỉ được trồng vì mục đích làm cảnh, nha đam còn được nhiều gia đình lựa chọn dựa trên quan niệm phong thủy.

Với những chiếc lá xanh mọng, vươn thẳng và khả năng sinh trưởng khá khỏe, nha đam thường được gắn với hình ảnh sức sống, sự bền bỉ và may mắn.

Một số người thích đặt nha đam ở ban công, bệ cửa sổ hoặc gần cửa ra vào với mong muốn tạo cảm giác xanh mát, đồng thời mang ý nghĩa tốt đẹp cho gia đình.

Dù vậy, đây là những quan niệm thuộc về văn hóa và phong thủy, không phải tác dụng đã được khoa học chứng minh.

Nhìn từ góc độ thực tế, nha đam là loại cây khá dễ chăm sóc, không cần tưới nước thường xuyên và phù hợp với những người bận rộn. Một chậu nha đam nhỏ vừa giúp không gian sống thêm xanh, vừa có giá trị trang trí và mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên.