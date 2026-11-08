3 loại cây lá tốt bất ngờ, rất dễ trồng trong nhà

3 loại cây này đều khá quen thuộc với người Việt, dễ trồng và có những bộ phận được sử dụng trong đời sống ẩm thực, dân gian.

Đinh lăng

Đinh lăng là loại cây quen thuộc trong nhiều gia đình Việt Nam. Cây có dáng đẹp, tán lá xanh, dễ cắt tỉa nên thường được trồng làm cảnh trước sân, ban công hoặc trong vườn.

Điểm đặc biệt của loại cây này là không chỉ có giá trị làm cảnh. Lá đinh lăng còn được sử dụng làm rau ăn kèm, nấu canh và chế biến thành trà thảo mộc.

Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), lá đinh lăng được sử dụng trong y học dân gian và có chứa saponin cùng một số hợp chất thực vật khác. Tuy nhiên, việc sử dụng nước lá đinh lăng cần có chừng mực, không nên uống thay hoàn toàn nước lọc hằng ngày.

Về cách trồng, đinh lăng tương đối dễ chăm sóc. Cây có thể phát triển trong điều kiện đất tơi xốp, đủ ẩm, có ánh sáng nhưng cũng chịu được bóng bán phần. Người trồng cần chú ý thoát nước cho chậu, tránh để đất ngập úng kéo dài.

Nếu muốn trồng đinh lăng để lấy lá, nên chọn giống đinh lăng lá nhỏ, chăm sóc bằng nguồn phân bón an toàn và chỉ thu hái khi cây phát triển khỏe mạnh.

Sen

Sen không chỉ là loài hoa đẹp mà còn là cây có nhiều bộ phận được sử dụng trong ẩm thực và đời sống. Hạt sen, tâm sen, ngó sen và lá sen đều có những cách sử dụng riêng.

Đáng chú ý, lá sen được sử dụng để chế biến trà thảo mộc. Một số nghiên cứu đã xác định trong lá sen có các hợp chất thực vật như flavonoid và polyphenol.

Lá sen có thể được dùng pha trà.

Sen có thể trồng trong chậu hoặc bể nước nhỏ, phù hợp với sân vườn, ban công rộng và những vị trí có nhiều ánh nắng.

Để trồng sen tại nhà, nên chọn giống sen mini hoặc sen trồng chậu. Cây cần đất thịt giàu dinh dưỡng, chậu chứa nước và vị trí có ánh nắng trực tiếp nhiều giờ mỗi ngày. Người trồng cần duy trì mực nước phù hợp, bổ sung dinh dưỡng định kỳ để cây phát triển và ra hoa.

Đây là lựa chọn phù hợp với những gia đình vừa muốn có một góc xanh, vừa muốn tận dụng lá sen làm nguyên liệu trà.

Ổi

Ổi là loại cây ăn quả phổ biến ở Việt Nam. Ngoài việc cho trái giàu vitamin C, cây ổi còn có phần lá được sử dụng trong các bài thuốc dân gian và chế biến thành trà.

Lá ổi chứa nhiều hợp chất polyphenol và flavonoid. Một số nghiên cứu trên người cho thấy trà lá ổi có tiềm năng hỗ trợ kiểm soát mức tăng đường huyết sau ăn. Tuy nhiên, bằng chứng hiện có chưa đủ để xem trà lá ổi là phương pháp điều trị bệnh tiểu đường.

Cây ổi tương đối dễ trồng, có thể sinh trưởng trong chậu lớn nếu được cung cấp đủ ánh sáng. Khi trồng tại nhà, nên chọn giống ổi lùn hoặc ổi ghép để cây có kích thước vừa phải, nhanh cho quả.

Đất trồng cần tơi xốp, giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt. Cây ổi ưa nắng nên cần đặt ở sân thượng, ban công hoặc khu vực ngoài trời có nhiều ánh sáng. Việc cắt tỉa cành thường xuyên cũng giúp cây giữ dáng đẹp, hạn chế sâu bệnh và kích thích ra chồi mới.

Lưu ý khi sử dụng lá cây làm trà

Dù là nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên, không phải loại lá nào cũng có thể uống tùy ý hoặc dùng thay nước lọc.

- Không tự ý sử dụng trà thảo mộc với mục đích điều trị bệnh.

- Không uống kéo dài hoặc dùng quá nhiều khi chưa rõ liều lượng an toàn.

- Người mắc bệnh mạn tính, đang dùng thuốc, phụ nữ mang thai và cho con bú nên hỏi ý kiến nhân viên y tế trước khi sử dụng.

- Chỉ thu hái lá từ cây được chăm sóc an toàn, không nhiễm thuốc bảo vệ thực vật, nấm mốc hoặc chất bẩn.