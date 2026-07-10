3 gã khổng lồ smartwatch và cuộc chiến sinh tử nhằm chiếm lĩnh cổ tay phái mạnh

Không còn chỉ là phụ kiện trên cổ tay, thiết bị đeo đang trở thành "bản đồ sức khỏe" của hàng triệu người ,đặc biệt là nam giới và cuộc đua giờ không nằm ở màn hình hay GPS.

Đàn ông luôn có một niềm yêu thích đặc biệt với đồng hồ. Trước đây, chiếc đồng hồ thường phản ánh gu thẩm mỹ, địa vị hay đơn giản là sở thích sưu tầm. Nhưng vài năm trở lại đây, khái niệm ấy đang dần thay đổi.

Chiếc đồng hồ được nhắc đến nhiều nhất không còn là đồng hồ cơ hay đồng hồ thời trang.

Thay vào đó là những thiết bị có thể theo dõi giấc ngủ, đo nhịp tim, đánh giá khả năng phục hồi, ghi nhận cường độ tập luyện và thậm chí đưa ra những nhận định về sức khỏe dài hạn.

Ở phân khúc cao cấp, cuộc cạnh tranh gần như xoay quanh ba cái tên: WHOOP 5.0, Garmin Fenix 8 và Apple Watch Series 10.

Thoạt nhìn, cả ba đều là thiết bị đeo phục vụ sức khỏe. Nhưng càng sử dụng, người dùng càng nhận ra chúng được xây dựng dựa trên ba triết lý hoàn toàn khác nhau.

WHOOP gần như từ bỏ mọi thứ từng được xem là "đặc trưng" của một chiếc đồng hồ. Không màn hình, không thông báo, không GPS, chỉ tập trung thu thập dữ liệu sinh học để phân tích cơ thể.

Garmin vẫn trung thành với DNA của một chiếc đồng hồ thể thao. GPS, bản đồ, thời lượng pin dài và hàng loạt chỉ số luyện tập khiến thiết bị này trở thành lựa chọn quen thuộc của những người thường xuyên chạy bộ, đạp xe hay leo núi.

Trong khi đó, Apple Watch vẫn là một chiếc smartwatch đúng nghĩa. Nó vừa theo dõi sức khỏe, vừa nhận cuộc gọi, trả lời tin nhắn, thanh toán và kết nối với hệ sinh thái Apple.

Chính vì theo đuổi ba mục tiêu khác nhau nên câu hỏi "đâu là thiết bị tốt nhất" thực tế không có đáp án chung. Điều quan trọng hơn là người dùng cần điều gì ở chiếc đồng hồ trên cổ tay.

Thiết bị nào hiểu cơ thể người dùng hơn?

Nếu chỉ nhìn vào thông số kỹ thuật, Garmin có lợi thế rõ ràng với thời lượng pin lên tới 29 ngày, trong khi WHOOP hoạt động khoảng 4-5 ngày và Apple Watch chỉ khoảng 18 giờ.

Nhưng pin không còn là yếu tố quyết định duy nhất. Điều khiến WHOOP được nhiều người quan tâm nằm ở cách thiết bị này theo dõi quá trình phục hồi của cơ thể.

WHOOP có thể tự động phát hiện thời điểm người dùng đi ngủ, theo dõi toàn bộ giấc ngủ mà không cần thao tác thủ công.

Mỗi sáng, thiết bị tổng hợp dữ liệu về giấc ngủ nông, ngủ sâu, REM cùng nhiều tín hiệu sinh học khác để tạo thành Recovery Score, điểm phục hồi theo thang 0-100.

Đây không chỉ là một con số. Một đêm ngủ ít hơn bình thường, thức khuya, uống rượu hoặc cơ thể chưa kịp hồi phục sau buổi tập đều có thể khiến điểm Recovery giảm ngay vào sáng hôm sau.

Thay vì chỉ ghi nhận dữ liệu, WHOOP cố gắng trả lời câu hỏi quan trọng hơn: hôm nay cơ thể đã sẵn sàng hoạt động ở cường độ nào?

Khả năng theo dõi giấc ngủ cũng là điểm mạnh đáng chú ý của thiết bị này. Theo các thử nghiệm độc lập được đề cập, WHOOP đạt độ chính xác khoảng 60% trong việc xác định các giai đoạn của giấc ngủ, mức cao trong nhóm thiết bị đeo ở cổ tay.

Garmin cũng theo dõi giấc ngủ khá tốt nhưng thiên về hỗ trợ luyện tập hơn. Thiết bị sử dụng chỉ số Body Battery để mô phỏng mức năng lượng của cơ thể. Khác với Recovery Score chỉ xuất hiện vào buổi sáng, Body Battery thay đổi liên tục trong ngày: tăng khi nghỉ ngơi và giảm khi làm việc hoặc vận động.

Nhờ đó, người dùng có thể quan sát mức năng lượng của bản thân gần như theo thời gian thực.

Apple Watch lại chọn hướng tiếp cận đơn giản hơn.Thiết bị vẫn ghi nhận nhịp tim, HRV và nhiều dữ liệu sức khỏe khác nhưng chưa có một chỉ số tổng hợp tương tự Recovery Score hay Body Battery. Người dùng phải tự kết nối các dữ liệu để đánh giá tình trạng cơ thể.

Một hạn chế khác nằm ở thời lượng pin.Việc chỉ hoạt động khoảng 18 giờ khiến không ít người phải sạc đồng hồ vào ban đêm. Điều này đồng nghĩa Apple Watch không phải lúc nào cũng có mặt trên cổ tay để ghi nhận toàn bộ giấc ngủ của người dùng.

Khi đồng hồ thông minh chỉ còn là một mắt xích

Khác biệt lớn nhất giữa ba thiết bị không chỉ nằm ở phần cứng mà còn ở triết lý phát triển.

WHOOP đang tiến thêm một bước với nền tảng WHOOP Life, bổ sung tính năng WHOOP Age nhằm đánh giá tác động của các thói quen hằng ngày đến quá trình lão hóa của cơ thể.

Thiết bị cũng hỗ trợ điện tâm đồ (ECG) và đo huyết áp, hướng tới việc theo dõi sức khỏe dài hạn thay vì chỉ phục vụ luyện tập.

Garmin vẫn tập trung vào hiệu suất vận động với chỉ số VO₂ Max và hàng loạt dữ liệu dành cho thể thao.

Apple Watch tiếp tục phát huy lợi thế của một chiếc smartwatch đa năng, phù hợp với người muốn kết hợp theo dõi sức khỏe và sử dụng các tiện ích hằng ngày trong cùng một thiết bị.

Thực tế, không ít vận động viên chuyên nghiệp lựa chọn không phải một mà là hai thiết bị.

Garmin được sử dụng để theo dõi luyện tập, GPS và hiệu suất vận động, còn WHOOP đảm nhận việc phân tích giấc ngủ và khả năng phục hồi sau mỗi ngày.

Sự kết hợp này cho thấy mỗi thiết bị đều có thế mạnh riêng, thay vì một sản phẩm có thể thay thế hoàn toàn sản phẩm còn lại.

Tuy nhiên, ngay cả những thiết bị được đánh giá cao nhất hiện nay vẫn tồn tại một khoảng trống chung.

WHOOP có thể cho biết HRV giảm. Garmin hiển thị tải luyện tập. Apple Watch ghi nhận số bước chân và nhịp tim.

Nhưng từng dữ liệu đó vẫn chỉ là những mảnh ghép rời rạc.

Một chỉ số HRV thấp có thể xuất phát từ tập luyện quá sức, nhưng cũng có thể liên quan đến kết quả xét nghiệm máu. Chất lượng giấc ngủ giảm có thể do căng thẳng, song cũng có khả năng đến từ thiếu hụt dinh dưỡng hoặc nhiều yếu tố khác.

Điều đó cũng phản ánh xu hướng mới của thị trường thiết bị đeo.

Cuộc cạnh tranh không còn nằm ở việc ai có màn hình đẹp hơn, GPS chính xác hơn hay pin lâu hơn. Giá trị thực sự đang dịch chuyển sang khả năng biến hàng triệu điểm dữ liệu thành những gợi ý giúp người dùng hiểu cơ thể mình rõ hơn.

Và có lẽ, trong tương lai, chiếc đồng hồ thông minh sẽ không còn là thiết bị quan trọng nhất. Nó chỉ là một mắt xích trong hệ sinh thái sức khỏe, nơi dữ liệu từ cổ tay, xét nghiệm máu, thông tin di truyền và AI cùng ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh về cơ thể con người.

Nguồn: Superhlth