Được kỳ vọng là bom tấn nhưng lại liên tục tạo ra khoảnh khắc "đi vào lòng đất", Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn đang trở thành tâm điểm chế giễu.

Từng được quảng bá là dự án có mức đầu tư lớn, Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn lại nhanh chóng gây chú ý theo cách không ai mong muốn khi hàng loạt tình tiết khó hiểu, kỹ xảo thiếu thuyết phục và tạo hình gây tranh cãi liên tục trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội.

Từ cảnh máy bay phát nổ nhưng nhân vật vẫn sống sót thần kỳ, phần mở đầu bị nghi dùng AI cho đến tạo hình quân phiệt nhưng lại giống người mẫu quảng cáo son môi, bộ phim hội tụ đủ những yếu tố khiến người xem không biết nên khóc hay nên cười.

Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn là một trong những bộ phim bị chê nhiều nhất trong năm nay.

Hàng loạt tình tiết phi logic khiến khán giả ngán ngẩm

Điểm gây tranh cãi nhất của Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn nằm ở phần kịch bản với những tình huống vượt xa trí tưởng tượng thông thường.

Trong tập 7, Mộ Dung Thanh Dịch (Trương Lăng Hách) và Nhậm Tố Tố (Vương Sở Nhiên) vẫn bình thản tranh cãi về chuyện tình cảm ngay thời điểm máy bay gặp vấn đề và đang lao xuống trong tình trạng rất nguy hiểm. Sau khi máy bay phát nổ, cặp đôi chính lao ra ngoài và chỉ bị treo trên một cái cây mà không hề bị thương. Cảnh tượng này khiến nhiều khán giả phải tự hỏi họ đang xem một bộ phim tình cảm thời dân quốc hay phim siêu anh hùng.

Không chỉ có cảnh máy bay, nhiều tình tiết đời thường trong phim cũng khiến người xem ngán ngẩm. Có phân đoạn Mộ Dung Thanh Dịch đang phẫu thuật thì mất điện, Nhậm Tố Tố phải chạy đi gõ cửa từng nhà để xin nến, sau đó dùng ánh sáng từ hàng chục ngọn nến để tiếp tục ca mổ. Với phần nhạc nền được đẩy lên lãng mạn, cảnh quay này chẳng khác nào một MV tình yêu hơn là phòng phẫu thuật trong bối cảnh thực tế.

Ngay cả gia tộc quân phiệt trong phim cũng khiến người xem đặt dấu hỏi. Một gia tộc được xây dựng với thế lực lớn trong thời loạn lạc nhưng các nhân vật lại liên tục đưa ra những quyết định thiếu logic, cách đối nhân xử thế cũng khó thuyết phục. Nhiều người không khỏi thắc mắc, với cách hành xử như vậy, làm sao họ có thể tồn tại trong bối cảnh khắc nghiệt ấy?

Kỹ xảo không tương xứng với mức đầu tư

Trước khi khán giả kịp tranh luận về nội dung, bộ phim đã gây chú ý vì phần mở đầu bị nghi sử dụng hình ảnh do AI tạo ra.

Ngay sau khi lên sóng, phim đã nhận về hàng loạt lời chê bai vì cảm giác thiếu tự nhiên, giống sản phẩm được tạo ra nhờ AI hơn là phần mở đầu của một bộ phim đầu tư lớn. Nhưng phần mở đầu chỉ là dấu hiệu đầu tiên, khi bước vào các cảnh quay chính, chất lượng kỹ xảo tiếp tục trở thành điểm trừ lớn.

Một số cảnh sử dụng phông xanh bị nhận xét là thiếu hoàn thiện, khi nhân vật và bối cảnh không hòa nhập được với nhau, ánh sáng không đồng nhất. Có cảnh nam chính đốt rừng còn được ghi chú "không quay cảnh thực" khiến nhiều khán giả bật cười vì họ cho rằng không cần chú thích thì ai cũng có thể nhận ra. Và những cảnh vốn cần tạo cảm giác hoành tráng lại vô tình khiến người xem nhớ đến đồ họa của các trò chơi điện tử nhiều năm trước.

Nhìn những hình ảnh này, đến antifan cũng chán chẳng buồn chê phim nữa.

Diễn xuất, lời thoại và tạo hình gây mất điểm

Bên cạnh kịch bản và kỹ xảo, phần thể hiện của diễn viên cũng trở thành chủ đề bàn luận, đặc biệt là nam chính Trương Lăng Hách. Anh không biết cách xử lý biểu cảm trên gương mặt, lúc thì cứng đơ, lúc lại "ngũ quan bay loạn" đến mức lố lăng. Những cảnh lẽ ra phải thể hiện sự giằng xé giữa tình yêu, thù hận và đau khổ lại bị nhận xét là quá hời hợt khiến khán giả khó chịu.

Phần lời thoại của Mộ Dung Thanh Dịch vừa sến vừa lố khiến khán giả cũng phải cười bò như "Muốn rút gân lột da, nghiền xương thành tro", "Cô ấy vẫn sống còn tôi thì phát điên rồi" hay "Nụ hôn đầu tiên với em chính là cảm giác này".

Trước đó, Trương Lăng Hách từng gây tranh luận khi đóng vai võ tướng với lớp trang điểm quá dày trong Trục Ngọc khiến anh mang danh "tướng quân kem nền". Sang Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn, anh đã trở thành "đô đốc son môi" khi nhân vật quân phiệt lại sở hữu đôi môi bóng loáng như vừa quay quảng cáo son. Để rồi hình ảnh một thiếu soái trong thời loạn nhưng gương mặt lúc nào cũng chỉn chu như idol hiện đại tạo ra sự lệch tông lớn với bối cảnh nhân vật.

Có lẽ điều khiến Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn trở thành đề tài bàn luận không chỉ nằm ở một cảnh quay hay một diễn viên, mà đến từ nhiều yếu tố trong bộ phim đã đi lệch khỏi tinh thần ban đầu, biến một dự án được kỳ vọng thành màn trình diễn khiến khán giả nhớ đến bởi những khoảnh khắc khó đỡ.