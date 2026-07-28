12 điều y đức của ngành Y tế Việt Nam - chuẩn mực mà mọi người làm nghề y đều phải ghi nhớ

12 điều y đức được Bộ Y tế ban hành từ năm 1996 đến nay vẫn là những chuẩn mực đạo đức dành cho tất cả người hành nghề y tại Việt Nam, từ bác sĩ, điều dưỡng đến dược sĩ, kỹ thuật viên...

Sau những vụ việc liên quan đến ứng xử của một số sinh viên ngành Y gây chú ý trên mạng xã hội, cụm từ "y đức" được nhiều người nhắc đến. Thực tế, Bộ Y tế đã ban hành Quy định về y đức từ năm 1996, trong đó gồm 12 điều y đức và hiện vẫn được áp dụng. Đây là những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp dành cho mọi người làm công tác y tế trong quá trình chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

12 điều y đức của ngành Y tế Việt Nam gồm những gì?

Theo Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 6/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định về y đức", quy định này áp dụng đối với mọi người làm công tác y tế tại Việt Nam, kể cả người nước ngoài hành nghề y, dược tại Việt Nam.

1. Chăm sóc sức khoẻ cho mọi người là nghề cao quý. Khi đã tự nguyện đứng trong hàng ngũ y tế phải nghiêm túc thực hiện lời dạy của Bác Hồ. Phải có lương tâm và trách nhiệm cao, hết lòng yêu nghề, luôn rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức của người thầy thuốc. Không ngừng học tập và tích cực nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ chuyên môn. Sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn gian khổ vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

2. Tôn trọng pháp luật và thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn. Không được sử dụng người bệnh làm thực nghiệm cho những phương pháp chẩn đoán, điều trị, nghiên cứu khoa học khi chưa được phép của Bộ Y tế và sự chấp nhận của người bệnh.

3. Tôn trọng quyền được khám bệnh chữa bệnh của nhân dân. Tôn trọng những bí mật riêng tư của người bệnh; khi thăm khám, chăm sóc cần bảo đảm kín đáo và lịch sự. Quan tâm đến những người bệnh trong diện chính sách ưu đãi xã hội. Không được phân biệt đối xử người bệnh. Không được có thái độ ban ơn, lạm dụng nghề nghiệp và gây phiền hà cho người bệnh. Phải trung thực khi thanh toán các chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

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4. Khi tiếp xúc với người bệnh và gia đình họ, luôn có thái độ niềm nở, tận tình; trang phục phải chỉnh tề, sạch sẽ để tạo niềm tin cho người bệnh. Phải giải thích tình hình bệnh tật cho người bệnh và gia đình họ hiểu để cùng hợp tác điều trị; phổ biến cho họ về chế độ, chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh; động viên an ủi, khuyến khích người bệnh điều trị, tập luyện để chóng hồi phục. Trong trường hợp bệnh nặng hoặc tiên lượng xấu cũng phải hết lòng cứu chữa và chăm sóc đến cùng, đồng thời thông báo cho gia đình người bệnh biết.

5. Khi cấp cứu phải khẩn trương chẩn đoán, xử trí kịp thời không được đun đẩy người bệnh.

6. Kê đơn phải phù hợp với chẩn đoán và bảo đảm sử dụng thuốc hợp lý, an toàn; không vì lợi ích cá nhân mà giao cho người bệnh thuốc kém phẩm chất, thuốc không đúng với yêu cầu và mức độ bệnh.

7. Không được rời bỏ vị trí trong khi làm nhiệm vụ, theo dõi và xử trí kịp thời các diễn biến của người bệnh.

8. Khi người bệnh ra viện phải dặn dò chu đáo, hướng dẫn họ tiếp tục điều trị, tự chăm sóc và giữ gìn sức khoẻ.

9. Khi người bệnh tử vong, phải thông cảm sâu sắc, chia buồn và hướng dẫn, giúp đỡ gia đình họ làm các thủ tục cần thiết.

10. Thật thà, đoàn kết, tôn trọng đồng nghiệp, kính trọng các bậc thầy, sẵn sàng truyền thụ kiến thức, học hỏi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau.

11. Khi bản thân có thiếu sót, phải tự giác nhận trách nhiệm về mình, không đổ lỗi cho đồng nghiệp, cho tuyến trước.

12. Hăng hái tham gia công tác tuyên truyền giáo dục sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh cứu chữa người bị tai hạn, ốm đau tại cộng đồng; gương mẫu thực hiện nếp sống vệ sinh, giữ gìn môi trường trong sạch.

Không chỉ là quy định mà còn là chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

Được ban hành từ năm 1996, 12 điều y đức đến nay vẫn được nhiều cơ sở y tế niêm yết tại nơi làm việc như một lời nhắc nhở đối với đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, kỹ thuật viên và những người làm công tác y tế. Không chỉ đề cập đến chuyên môn khám chữa bệnh, các quy định còn nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy với người bệnh, thái độ ứng xử chuẩn mực, tính trung thực, đoàn kết với đồng nghiệp và ý thức không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao năng lực chuyên môn.

Hơn cả một bộ quy tắc nghề nghiệp, 12 điều y đức được xem là những chuẩn mực đạo đức nền tảng mà mỗi người lựa chọn theo đuổi ngành y cần ghi nhớ trong suốt quá trình hành nghề. Đây cũng là kim chỉ nam góp phần xây dựng hình ảnh người thầy thuốc tận tâm, đúng với tinh thần "Lương y phải như từ mẫu", đồng thời củng cố niềm tin của người bệnh và xã hội đối với ngành y tế. Trong bối cảnh ngành y tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận, đặc biệt sau một số vụ việc liên quan đến ứng xử của sinh viên và nhân viên y tế thời gian gần đây, những giá trị cốt lõi ấy càng cho thấy ý nghĩa và tính thời sự.

Tổng hợp