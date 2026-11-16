1 trường đại học Việt Nam có tiền thân là Trung tâm Đào tạo công nhân may, nay lọt top thế giới: Tổng thu 1.700 tỷ đồng/năm, quy mô hơn 40.000 người học

Từ một trung tâm đào tạo công nhân may trực thuộc doanh nghiệp dệt may, Trường Đại học này đã phát triển thành cơ sở giáo dục đại học đa ngành, góp mặt trong nhiều bảng xếp hạng đại học quốc tế như THE, QS.

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành có tiền thân là Trung tâm Đào tạo công nhân may thuộc Công ty Cổ phần Dệt may Sài Gòn, được thành lập ngày 5/6/1999.

Sau đó, đơn vị lần lượt được phát triển thành Trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ bán công Nguyễn Tất Thành năm 2002, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nghiệp vụ Nguyễn Tất Thành năm 2005 và Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành năm 2006. Đến năm 2011, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành chính thức được thành lập.

Theo Báo cáo thường niên năm 2025, hiện trường tổ chức tuyển sinh và đào tạo 56 ngành trình độ đại học, 14 ngành trình độ thạc sĩ và 6 ngành trình độ tiến sĩ, tập trung vào 19 lĩnh vực mũi nhọn như Sức khỏe, Công nghệ kỹ thuật, Kỹ thuật, Máy tính và Công nghệ thông tin, Sản xuất và Chế biến…

Trường có hơn 1.400 giảng viên cơ hữu, trong đó hơn 590 người có trình độ tiến sĩ. Quy mô đào tạo đạt hơn 40.000 sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh, tuyển mới khoảng hơn 11.000 người/năm.

Trong cơ cấu ngành đào tạo, Sức khỏe, Công nghệ kỹ thuật, Kinh doanh và Quản lý là những lĩnh vực thu hút đông người học nhất. Theo báo cáo, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đạt 81%, trong khi tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên ngành đạt hơn 88%. Đáng chú ý, một số lĩnh vực như Kỹ thuật và ngành Kiến trúc, xây dựng ghi nhận tỷ lệ có việc làm đạt 100%.

Tổng thu hơn 1.700 tỷ đồng, nguồn thu khoa học công nghệ tăng gần 10 lần

Về kết quả tài chính, tổng thu hoạt động của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2025 đạt 1.714 tỷ đồng, tăng 12,46% so với mức 1.525 tỷ đồng năm 2024. Trong đó, nguồn thu từ giáo dục và đào tạo chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 1.571 tỷ đồng, chủ yếu đến từ học phí và lệ phí của người học (1.564 tỷ đồng).

Đáng chú ý, thu từ khoa học và công nghệ đạt 143,77 tỷ đồng, tăng gần 10 lần so với mức 14,51 tỷ đồng của năm trước. Nguồn thu này gồm 119,5 tỷ đồng từ hợp đồng, tài trợ bên ngoài; 6,95 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và 17,3 tỷ đồng từ các khoản thu khác.

Năm 2025, hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, trường có 766 công bố trên hệ thống WoS, Scopus, tăng 24,6% so với năm 2024, 4 bằng độc quyền sáng chế. Trong năm, trường triển khai 272 đề tài nghiên cứu khoa học, bao gồm các đề tài cấp Nhà nước, cấp bộ, tỉnh và cấp cơ sở.

Nhà trường định hướng nghiên cứu gắn với ứng dụng thực tiễn, đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp, địa phương và các tổ chức nghiên cứu nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và tạo ra giá trị kinh tế - xã hội.﻿

Ở chiều chi, tổng chi hoạt động năm 2025 đạt 1.579,86 tỷ đồng, tăng 7,58% so với mức 1.468 tỷ đồng năm 2024. Trong đó, chi cho cơ sở vật chất và dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 642 tỷ đồng; chi lương và thu nhập đạt 571 tỷ đồng; chi hỗ trợ người học đạt 63,04 tỷ đồng.

﻿Trước đó, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên đạt doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng vào năm 2022.

Dấu ấn tại các bảng xếp hạng quốc tế

Cùng với sự mở rộng về quy mô đào tạo và hoạt động nghiên cứu, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cũng từng bước ghi dấu ấn trên các bảng xếp hạng giáo dục quốc tế.

Cuối năm 2025, trường lần đầu góp mặt trong bảng xếp hạng đại học thế giới THE World University Rankings 2026 của Times Higher Education, thuộc nhóm 1.001-1.200 toàn cầu. Đây là một trong những hệ thống xếp hạng đại học có ảnh hưởng lớn, đánh giá các trường dựa trên nhiều tiêu chí như chất lượng giảng dạy, môi trường nghiên cứu, chất lượng nghiên cứu, chuyển giao tri thức và triển vọng quốc tế.

Tại QS Asia University Rankings 2027, công bố tháng 11/2026, trường xếp thứ 569 châu Á, thứ 105 Đông Nam Á và thứ 14 trong số 33 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam được xếp hạng. Tại THE Asia University Rankings 2026, trường thuộc nhóm 501-600 châu Á, đứng thứ 5 trong số các trường đại học Việt Nam góp mặt.

Cơ sở vật chất Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Một thành tích đáng chú ý khác là tại THE Sustainability Impact Ratings 2026, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thuộc nhóm 201-300 thế giới, xếp thứ hai trong số 17 trường đại học Việt Nam tham gia. Bảng xếp hạng này đánh giá mức độ đóng góp của các cơ sở giáo dục đại học đối với 17 Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Ngoài ra, trong bảng xếp hạng Các Đại học Tốt nhất Toàn cầu của tổ chức U.S. News & World Report (US News), Trường Đại học Nguyễn Tất Thành xếp thứ 3 trong số các trường đại học Việt Nam được xếp hạng.

Theo định hướng phát triển, đến năm 2045, trường đặt mục tiêu trở thành đại học đa ngành hàng đầu Việt Nam, đạt chuẩn quốc tế, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, với mô hình đào tạo gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp.