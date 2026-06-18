1 buổi sáng, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tăng hơn 1 tỷ USD

Cổ phiếu nhóm Vingroup đồng loạt tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng 18/6 giúp tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng biến động, theo ước tính của Forbes.

Theo dữ liệu cập nhật thời gian thực của Forbes , tính đến 11h15 ngày 18/6/2026, khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, đạt 31,8 tỷ USD, tăng 1,4 tỷ USD so với hôm qua.

Với khối tài sản này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng thứ 72 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh.

Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tăng mạnh trong sáng nay 18/6. (Ảnh chụp màn hình)

Tài sản của ông Vượng tăng mạnh nhờ diễn biến tích cực của nhóm cổ phiếu Vingroup trong phiên giao dịch sáng nay (18/6). Cụ thể, VHM của Vinhomes và VRE của Vincom Retail cùng tăng hết biên độ (+6,9%), trong khi VIC của Vingroup áp trần với mức tăng 6,88%.

Ông Phạm Nhật Vượng chính thức lọt vào danh sách tỷ phú USD thế giới của Forbes từ năm 2013 với khối tài sản 1,5 tỷ USD, xếp vị trí thứ 974 toàn cầu. Đến nay, khối tài sản của ông Vượng đã tăng 30,3 tỷ USD, đồng thời tăng 902 bậc trong bảng xếp hạng.

Không chỉ ông Phạm Nhật Vượng, đà tăng mạnh của giá cổ phiếu cũng giúp nhóm cổ đông nắm giữ các mã Vingroup ghi nhận mức tăng đáng kể về giá trị tài sản trên thị trường chứng khoán, đặc biệt cổ đông lớn.

Bà Phạm Thu Hương - Phó Chủ tịch Vingroup, vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng - cũng ghi nhận mức tăng 177,8 triệu USD, lên 3,6 tỷ USD, xếp thứ 1.216 thế giới.

Em gái bà Hương là bà Phạm Thuý Hằng - Phó chủ tịch Vingroup - cũng tăng 124,7 triệu USD, nâng tổng tài sản lên 2,5 tỷ USD, đứng thứ 1.666 thế giới.

Cùng thời điểm trên, tài sản các tỷ phú USD của Việt Nam trên Forbes như sau:

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Vietjet Air - sở hữu tài sản ròng 4,2 tỷ USD, đứng thứ 1.016 trong danh sách người giàu thế giới.

Ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát - sở hữu 2,7 tỷ USD, xếp thứ 1.579 thế giới.

Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank - hiện nắm giữ 2,2 tỷ USD, xếp thư 1.917 thế giới.

Ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch VPBank - sở hữu 1,1 tỷ USD, xếp thứ 3.200 thế giới.

Ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan - cũng sở hữu khối tài sản ròng 1,1 tỷ USD, đứng thứ 3.285 thế giới.