Tất cả người dân đang sử dụng điện trên cả nước chú ý tác động từ quy định mới nhất

Theo Quyết định 963 của Bộ Công Thương, biểu thời gian tính giá điện (cao điểm - thấp điểm) đã có sự thay đổi mang tính bước ngoặt. Việc khung giờ "nóng" dịch chuyển hoàn toàn sang buổi tối đòi hỏi các đơn vị sản xuất và kinh doanh phải điều chỉnh lịch vận hành để tránh gánh nặng tài chính.

Đáng chú ý, việc áp dụng giá bán điện theo các mốc thời gian mới của Quyết định 963 chỉ thực hiện khi bắt đầu đợt điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân gần nhất, sau khi Quyết định 14/2025/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện có hiệu lực.

Thay đổi khung giờ cao điểm

Quy định mới đã xóa bỏ sự phân tán của các khung giờ trước đây để tập trung vào thời điểm hệ thống điện chịu áp lực lớn nhất. Cụ thể:

Giờ cao điểm mới: Từ 17h30 đến 22h30 (Thứ Hai – Thứ Bảy). Thay vì chia làm hai đợt (sáng và chiều tối) như trước, giờ cao điểm hiện nay tập trung hoàn toàn vào buổi tối – thời điểm nhu cầu điện sinh hoạt và dịch vụ đạt đỉnh.

Giờ thấp điểm mới: Từ 0h00 đến 6h00 hàng ngày.

Giờ bình thường: Các khoảng thời gian còn lại.

Nhóm khách hàng chịu tác động trực tiếp

Cần lưu ý rằng sự thay đổi này không áp dụng cho hộ gia đình tính điện theo bậc thang sinh hoạt, mà tập trung vào nhóm khách hàng thanh toán theo cơ chế 3 thời điểm (sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các đơn vị sử dụng điện quy mô lớn).

Ở nhóm này, sự khác biệt về chi phí giữa các khung giờ là vô cùng lớn:

Việc kéo dài giờ cao điểm đến 22h30 khiến các cơ sở hoạt động mạnh về đêm như trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn và các nhà máy chạy ca tối phải đối mặt với hóa đơn tiền điện nhiều hơn. Nếu không điều chỉnh thích hợp, chi phí năng lượng trên mỗi kWh có thể cao gấp gần 3 lần so với việc sử dụng vào giờ thấp điểm.

Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để các đơn vị có khả năng vận hành linh hoạt tối ưu hóa lợi nhuận. Những doanh nghiệp chủ động chuyển dịch các công đoạn tiêu thụ điện năng lớn. Nếu linh hoạt điều chỉnh, các đơn vị này sẽ có lợi thế cạnh tranh rõ rệt nhờ tiết kiệm được một khoản chi phí vận hành đáng kể trong bối cảnh giá năng lượng có xu hướng biến động.

Lời khuyên cho các khách hàng sử dụng điện để sản xuất, kinh doanh: Cần rà soát lại toàn bộ quy trình tiêu thụ điện và xây dựng kịch bản dịch chuyển phụ tải sang khung giờ thấp điểm (từ nửa đêm đến sáng sớm) để tận dụng mức giá ưu đãi nhất.