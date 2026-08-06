Rò rỉ tài liệu mật phơi bày sự gian dối của chủ tịch FIFA và dự án ngầm Super League

Gianni Infantino bị tố dối trá, làn sóng đòi từ chức bùng nổ dữ dội!

Một bê bối chấn động vừa bùng nổ khi các tài liệu mật vừa bị rò rỉ đã phơi bày kế hoạch ngầm của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong việc hợp tác với dự án ly khai European Super League. Đáng chú ý, dự án này thậm chí còn từng được đề xuất mang tên thương hiệu trực tiếp từ cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới: "Fifa Super League".

Trở lại thời điểm tháng 4 năm 2021, thông tin về một giải đấu khép kín gồm 20 đội bóng hàng đầu châu Âu được công bố đã tạo ra một cơn địa chấn. Sáu đại diện Ngoại hạng Anh gồm Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United và Tottenham cùng các "ông lớn" như Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Inter Milan, AC Milan và Juventus đã đồng loạt đặt bút ký thỏa thuận sáng lập. Dự án dự kiến gồm 15 thành viên cố định và 5 đội vượt qua vòng loại hàng năm. Làn sóng phẫn nộ dữ dội từ người hâm mộ, các câu lạc bộ bị gạt ra ngoài cùng các tổ chức quản lý đã khiến Super League nhanh chóng sụp đổ chỉ sau vài ngày.

Khi đó, phát biểu trước Đại hội UEFA, ông Gianni Infantino đã tỏ ra kiên quyết lên án giải đấu này. Ông khẳng định: "Tại FIFA, chúng tôi chỉ có thể phản đối mạnh mẽ việc thành lập Super League - một giải đấu khép kín, tách rời khỏi các thể chế hiện hành, từ các giải quốc nội, các liên đoàn thành viên, UEFA cho đến FIFA. Không có bất kỳ sự nghi ngờ nào về thái độ phản đối của FIFA."

Tuy nhiên, theo cuộc điều tra mới nhất từ tờ The Guardian, các tài liệu bị rò rỉ cho thấy người đứng đầu FIFA thực chất chính là một trong những nhân tố cốt lõi thúc đẩy cuộc "nổi loạn" này.

Tài liệu đanh thép này cũng chỉ ra rằng FIFA sẽ được "cấp cổ phần ưu đãi trong Super League", qua đó nắm quyền sinh sát đối với thể thức thi đấu, thay đổi lịch trình quốc tế, bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành và tham gia phân bổ nguồn tài chính khổng lồ. Để dọn đường cho Super League, FIFA thậm chí sẵn sàng bỏ qua các liên đoàn thành viên để thay đổi lịch thi đấu quốc tế và thiết lập lại giải đấu Club World Cup diễn ra thường niên nhằm kết nối trực tiếp với Super League.

Khi được SunSport liên hệ phản hồi, FIFA đã từ chối trả lời trực tiếp và chỉ cung cấp lại các đường dẫn bài báo từ năm 2021, bao gồm bài phát biểu của Infantino tại UEFA và tuyên bố chung phản đối các giải đấu ngoài hệ thống.

Chủ tịch FIFA liên tiếp vướng vào những cáo buộc thao túng giải đấu (Ảnh: Getty)

Khủng hoảng quyền lực và làn sóng đòi từ chức

Vụ rò rỉ chấn động này xuất hiện đúng thời điểm ông Infantino đang lâm vào cuộc khủng hoảng quyền lực tồi tệ nhất sự nghiệp. Chỉ một tuần trước đó, kế hoạch bán đấu giá cổ phần World Cup của ông đã vấp phải sự phản đối dữ dội từ các liên đoàn châu lục và nội bộ FIFA, buộc ông phải rút lại đề xuất trong cay đắng.

Hiện tại, Chủ tịch FIFA đang phải cắm chốt tại Rabat (Morocco) để tổ chức các cuộc họp khủng hoảng khẩn cấp nhằm cứu vãn chiếc ghế của mình. Các nguồn tin cho biết Infantino đang ra sức thương lượng, thậm chí bị nghi ngờ đã hứa trao quyền đăng cai trận Chung kết World Cup 2030 cho Morocco để đổi lấy sự ủng hộ.

Trước hàng loạt cáo buộc, tương lai của Gianni Infantino trên chiếc ghế quyền lực nhất bóng đá thế giới đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.