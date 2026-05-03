Phan Hiển đính chính tin cùng Khánh Thi sở hữu biệt thự 100 tỷ mặt phố: "1 tỷ tôi còn không có, nhà đang đi thuê đây này!"

Mới đây, người hâm mộ không khỏi xôn xao trước thông tin cặp đôi nghệ sĩ đình đám Khánh Thi - Phan Hiển hoàn thiện căn biệt thự 6 tầng, trị giá lên đến hàng trăm tỷ đồng tọa lạc ngay mặt đường Hoàng Hoa Thám sầm uất. Tuy nhiên, trái với sự ngưỡng mộ hay trầm trồ từ phía netizen, chính chủ Phan Hiển đã có màn phản hồi cực gắt nhưng cũng không kém phần lầy lội.

Chia sẻ lại ảnh chụp bài tin đồn, ông xã Khánh Thi than trời: "1 tỷ tui còn không có nữa lấy đâu ra cả trăm ạ... Mọi người cứ đồn kiểu này tội em lắm".

Chưa dừng lại ở đó, nam kiện tướng dancesport còn khiến dân tình "ngã ngửa" khi tiết lộ tình trạng thực tế về chỗ ở hiện tại của gia đình. Anh khẳng định: "Nhà em cũng thuê thôi ạ", kèm theo đó là một loạt emoji khóc ròng để minh họa cho sự "oan ức" của mình.

Khánh Thi và Phan Hiển phản ứng trước tin sở hữu biệt thự trăm tỷ

Phản ứng này nửa đùa nửa thật của Phan Hiển nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều người không khỏi bật cười trước sự khiêm tốn hoặc cách đùa hóm hỉnh của nam vũ công. Được biết đến là cặp đôi có kinh tế vững chắc nhờ hoạt động nghệ thuật lâu năm, bỏ ra hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng cho mỗi chuyến đi nước ngoài thi đấu suốt nhiều năm, lại tự tay tổ chức những giải dancesport quốc tế, xây dựng học viện nhảy riêng... Nhưng việc "bỗng dưng" được nhắc đến là chủ nhân biệt thự trăm tỷ có lẽ là một "gánh nặng" quá lớn khiến Phan Hiển phải vội vã đính chính để tránh hiểu lầm.

Lời đính chính của Phan Hiển vẫn khiến dân tình bán tín bán nghi vì thực tế biệt thự mặt phố mà hai vợ chồng Khánh Thi và các con đang sinh sống nằm ở vị thế đắc địa, giá trị bất động sản cao, còn sở hữu điều kiện tiện nghi, có phòng nhảy, có sân vườn được thiết kế riêng với những lời cây quý hiếm, giá trị kinh tế lớn... Những chi tiết đó chứng minh việc Phan Hiển khẳng định "không có nổi một tỷ" chỉ như lời đùa vui.

Hiện tại, thực hư về "căn nhà thuê" hay khối tài sản thực sự của cặp đôi vẫn là chủ đề khiến netizen bàn tán. Tuy nhiên, qua cách trả lời thẳng thắn, Phan Hiển một lần nữa ghi điểm bởi sự gần gũi và tính cách hài hước trước những tin đồn từ trên trời rơi xuống.

Nhà Khánh Thi - Phan Hiển thường xuyên tổ chức tiệc tại sân vườn rộng rãi thuộc toà nhà 6 tầng nơi gia đình sinh sống nhiều năm