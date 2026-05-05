Mua một lần dùng 10 năm: 5 món gia dụng đáng sắm nhất 5.5

Mỗi mùa sale 5/5 là dịp nhiều người tranh thủ sắm sửa lại đồ dùng trong nhà. Thay vì mua linh tinh cho vui tay, có lẽ đây là lúc bạn nên chọn những món thực sự dùng được lâu, phục vụ nhu cầu hằng ngày và giúp cuộc sống tiện hơn một chút. Dưới đây là 5 món gia dụng thuộc kiểu “mua một lần dùng lâu dài”, thiên về tính thực tế, dễ dùng và phù hợp với nhiều gia đình.

1. Máy lọc không khí

Nếu ở phòng ngủ, phòng làm việc hay không gian tầm 10-20m², chiếc UVGREEN KA150 là kiểu máy khá vừa vặn. Thiết kế gọn, không chiếm diện tích nhiều nên đặt đâu cũng ổn. Máy sử dụng màng lọc HEPA H13 kết hợp UVC LED để xử lý bụi mịn PM2.5 và hỗ trợ giảm vi khuẩn trong không khí. Hệ thống lọc gồm nhiều lớp từ lọc thô, HEPA đến than hoạt tính và UVC xử lý vi khuẩn trên màng lọc nên tổng thể khá đầy đủ cho nhu cầu cơ bản. Điểm dễ chịu là máy chạy khá êm (khoảng 24-48dB), có nhiều mức gió để tùy chỉnh nên bạn có thể dùng ban đêm cũng không bị ồn. Ngoài ra còn có khay tinh dầu, ai thích không gian thơm nhẹ thì có thể tận dụng thêm tính năng này nhé!

2. Robot hút bụi

Với những ai ngại dọn nhà mỗi ngày, robot hút bụi ES330 là giải pháp khá “nhẹ đầu”. Máy mỏng chỉ khoảng 6cm nên có thể chui vào gầm giường, sofa - những chỗ thường bị bỏ qua khi dọn tay. Thiết bị này tích hợp luôn quét, hút và lau trong một lần chạy, lực hút 3000PA đủ xử lý bụi mịn, tóc hay lông thú. Khoang chứa bụi 450ml cũng khá ổn cho nhu cầu dùng hằng ngày. Cách dùng đơn giản, chỉ cần bấm nút là máy tự chạy, có cảm biến để tránh vật cản và tự điều hướng. Pin dùng khoảng 90 phút sau khi sạc 2-3 tiếng, đủ để làm sạch cơ bản một không gian sống.

3. Máy giặt

Máy giặt Casper 8.5 kg WT-85NG1 khá quen thuộc, phù hợp với gia đình 3-5 người hoặc những ai có thói quen gom đồ giặt một lần. Khối lượng giặt 8.5 kg là mức vừa phải, không quá dư cũng không bị thiếu. Thiết kế lồng đứng, màu xám trung tính nên đặt ở đâu cũng không bị lệch tone. Lồng giặt Crystal với cấu trúc dạng tinh thể giúp tăng hiệu quả làm sạch, đồng thời hạn chế việc quần áo bị vướng hay hư hại. Máy có sẵn 9 chương trình giặt từ cơ bản đến chuyên biệt như đồ mỏng, đồ dày, đồ trẻ em… nên bạn có thể dùng khá linh hoạt. Tính năng Tub Dry giúp làm sạch và làm khô lồng giặt cũng là điểm cộng nếu muốn máy bền hơn theo thời gian. Về vận hành, máy dùng động cơ truyền động gián tiếp, đạt nhãn năng lượng 5 sao với mức tiêu thụ điện 9.39 Wh/kg, đi kèm bảo hành động cơ 12 năm nên khá yên tâm khi dùng lâu dài.

4. Máy rửa chén

Nếu muốn giảm bớt thời gian đứng bếp sau mỗi bữa ăn, máy rửa chén là món đáng cân nhắc. Hafene HDW-F60G thuộc loại có sức chứa lớn, tối đa 12 bộ chén theo tiêu chuẩn châu Âu, phù hợp gia đình đông người hoặc hay nấu nướng. Máy có 5 chế độ rửa khác nhau như rửa nhanh, tiết kiệm, tăng cường, rửa ly và rửa 90 phút, đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng. Ngoài ra còn có chế độ rửa nửa tải, tiện khi không cần dùng hết công suất. Độ ồn khoảng 49dB nên vận hành khá êm, không gây ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt. Máy cũng có thêm các tiện ích như sấy khô tăng cường (khoảng 80-90%), báo muối, báo chất tẩy rửa và khóa an toàn cho trẻ em.

5. Nồi chiên không dầu

Với những ai thường xuyên nấu ăn, nồi chiên không dầu gần như là món “dùng hoài không chán”. Bản 6L của SUNHOUSE phù hợp cho gia đình đông người hoặc khi cần chế biến lượng thức ăn lớn. Dung tích này đủ để làm các món như gà, vịt nguyên con mà không cần cắt nhỏ. Công suất 1600-1750W giúp nấu nhanh, tiết kiệm thời gian hơn so với cách chiên truyền thống. Nồi dùng bảng điều khiển cơ với núm xoay, dễ sử dụng ngay cả với người không quen đồ điện tử. Có thể chỉnh nhiệt độ từ 100-200°C và thời gian từ 1-30 phút tùy món. Phần vỏ trước làm từ inox 304 nên khá bền và dễ lau chùi. Giỏ chiên phủ chống dính Whitford giúp hạn chế bám dính và an toàn khi sử dụng ở nhiệt độ cao.

Thực tế, những món gia dụng kiểu này không phải mua cho vui mà là dùng mỗi ngày. Chọn đúng ngay từ đầu bạn sẽ đỡ phải thay thế về sau. Nếu đang có ý định nâng cấp đồ trong nhà, đợt sale 5/5 là thời điểm khá hợp lý để đầu tư một lần và dùng lâu dài đó!