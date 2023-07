Mùa hè đi tắm khoáng nóng: Nghe thì ngược nhưng tác dụng khiến ai cũng bất ngờ

Ngâm tắm khoáng nóng mùa hè: xu hướng của giới trẻ

Trong quan niệm trước đây của nhiều người, kỳ nghỉ hè thường gắn liền với những địa điểm du lịch có khí hậu mát mẻ, nhiều khu vui chơi, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, trải qua dịch bệnh Covid-19, cúm A,... với nhiều hệ lụy, làm suy giảm sức đề kháng, lúc này xu hướng du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe của giới trẻ lên ngôi.

Nổi lên như 1 hot trend, dịch vụ ngâm tắm khoáng nóng onsen tại Kawara My An Onsen Resort (địa chỉ tại Thôn Mỹ An, Xã Phú Dương, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế) được giới trẻ ưa chuộng hơn cả.

Ngâm tắm khoáng nóng chăm sóc sức khỏe được nhiều bạn trẻ ưa chuộng

Nguồn khoáng nóng quý giá tại Mỹ An được phát hiện lần đầu trong một cuộc khảo sát địa chất vào tháng 6/1979. Sau đó, nhiều nghiên cứu khoa học về tác dụng của nguồn suối khoáng nóng Mỹ An đã được tiến hành.

Kết quả cho thấy, nguồn khoáng nóng tự nhiên tại Mỹ An có hàm lượng lưu huỳnh và khoáng chất cao hàng đầu tại Việt Nam, đã được kiểm nghiệm khoa học, có tác dụng rất lớn với sức khỏe.

Mùa hè oi bức đi ngâm tắm khoáng nóng Onsen nghe có vẻ hơi ngược nhưng tác dụng đối với sức khỏe lại khiến ai cũng bất ngờ. Ngâm tắm khoáng nóng Onsen 9 bước theo quy chuẩn Nhật Bản sẽ giúp bạn sảng khoái, tinh thần thư thái, lưu thông mạch máu, hỗ trợ loại bỏ độc tố, làm đẹp da, ngủ ngon giấc,....

Nguồn khoáng nóng tự nhiên tại Mỹ An đặc biệt tốt cho sức khỏe

Người Nhật rất thích ngâm tắm suối nước nóng vào bất kể thời điểm nào trong năm. Đây cũng là một phương pháp trị liệu Thân - Tâm - Trí, chăm sóc sức khỏe truyền thống của người Nhật. Nếu vẫn còn băn khoăn về thời tiết ngày hè, bạn có thể đến ngâm tắm khoáng nóng vào buổi sáng sớm hay lúc chiều tà.

Mô hình dịch vụ tắm Onsen và xông Ganban lần đầu tiên được Kawara Resort - một trong những thương hiệu nghỉ dưỡng khoáng nóng Onsen truyền thống nổi tiếng tại Nhật Bản chuyển giao công nghệ ra nước ngoài.

Các bể ngâm Onsen được thiết kế riêng tư, bao gồm cả khu vực rộng lớn ngoài trời và trong nhà, phục vụ mọi nhu cầu của du khách. Kết thúc quy trình ngâm tắm và xông hơi, du khách sẽ tiếp tục thư giãn tại các bể ngâm nước lạnh, bể soda, jacuzzi cao cấp.

Ngâm mình trong bể soda sẽ giúp giãn mạch máu tăng cường oxy và cải thiện lưu thông máu

Vừa trải qua kỳ nghỉ tại Kawara My An Onsen Resort, bạn Trần Thanh Thúy (26 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: "Mình có được người bạn cùng cơ quan giới thiệu về khu nghỉ dưỡng này tại Huế, đúng dịp nhóm bạn thân của mình cũng có kế hoạch vào Huế vào đầu tháng 7 vừa qua. Vì vậy cả nhóm quyết định đến nghỉ dưỡng và trải nghiệm 1 ngày tại Kawara My An Onsen Resort.

Quả thực, cả nhóm đã bị thu hút bởi tất cả sự lạ lẫm của kiến trúc, văn hóa, không gian mang đậm phong cách Nhật Bản. Đặc biệt là dịch vụ tắm Onsen 9 bước".

Khung cảnh thơ mộng mang dấu ấn Nhật Bản tại Kawara My An Onsen Resort

"Ngâm tắm khoáng nóng giữa mùa hè thì ai cũng băn khoăn, nhưng đó là một trải nghiệm rất thú vị, nó khiến tinh thần mình thư thái, nhẹ nhõm, refresh lại cơ thể mệt mỏi. Vào có 1 ngày mà cả nhóm tranh thủ vào ngâm tắm đến 2 lần. Dịp sau mình sẽ thuyết phục bố mẹ mình cùng vào trải nghiệm", chị Thúy cười nói.

Ngoài ra, văn hóa phục vụ Omotenashi tại đây khiến chị Thúy cũng như nhóm bạn ấn tượng hơn cả. Từ nhân viên đến quản lý tại đây luôn tiếp đón du khách chu đáo, tận tình hơn cả sự mong đợi. Đây là nét văn hóa độc đáo, một tinh thần rất Nhật Bản.

Phòng nghỉ mang phong cách Nhật, mỗi phòng đều có ban công riêng nhìn ra cánh đồng hoặc hồ cảnh

Tưng bừng ưu đãi ngày hè

Kawara My An Onsen Resort là khu nghỉ dưỡng phức hợp đạt tiêu chuẩn quốc tế với quy mô lớn, đầy đủ các dịch vụ tiện ích bao gồm khu Onsen, khách sạn, biệt thự, nhà hàng, spa, cafe, khu giải trí... Không chỉ có ngâm tắm Onsen điển hình, resort cũng bao gồm những sản phẩm du lịch wellness khá đa dạng, phù hợp với gần như mọi lứa tuổi và thể trạng du khách như xông hơi Ganban, tắm bùn, thiền, yoga,...

Nhà hàng sang trọng tại Kawara My An Onsen Resort

Đại diện Kawara My An Onsen Resort cho biết: "Chúng tôi thực sự tự hào và cảm thấy rất vinh dự khi được cộng đồng du lịch và các du khách đánh giá cao, ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể đội ngũ Kawara My An Onsen Resort nói riêng và Tập đoàn BB Group nói chung.

Kawara My An Onsen Resort đặc biệt tặng gói ưu đãi chào hè 2023 nhằm tri ân khách hàng và mang đến những trải nghiệm về dịch vụ nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe theo tiêu chuẩn quốc tế tại Huế. Hãy gác lại những bộn bề của cuộc sống và cùng Kawara My An Onsen Resort tận hưởng món quà tuyệt vời cho sức khỏe của gia đình bạn!".

Kawara My An Onsen Resort lung linh về đêm

Cụ thể, từ nay đến hết ngày 31/8/2023, khi khách hàng đặt phòng lưu trú tại Kawara My An Onsen Resort sẽ được tặng kèm dịch vụ xông hơi Ganban. Đặc biệt, gói ưu đãi Nagomi Package chỉ còn từ 3,380,000 VND/phòng/đêm áp dụng với các ngày trong tuần, vào cuối tuần có phụ thu thêm nhưng đã bao gồm buffet Nhật tối thứ 7 hàng tuần. Bạn cũng có thể tận hưởng siêu ưu đãi Genki combo chỉ còn 450,000VND/khách, bao gồm dịch vụ Luxury Onsen và xông hơi Ganban. Chi tiết tại đây: bit.ly/3XNYjrW

Ưu đãi Kaifuku Package: Kỳ nghỉ 3N2D chỉ từ 6.500.000 VND.

Hãy đến Kawara My An Onsen Resort và trải nghiệm dịch vụ ngâm tắm khoáng nóng onsen với giá ưu đãi nhất hè này.

Kawara My An Onsen Resort

Địa chỉ: Mỹ An, Phú Dương, Thành phố Huế

Hotline: 0234 730 9888

website: http://kawaramyanresort.com

Fanpage: https://www.facebook.com/KawaraMyAn

Email: resa@kawaramyanresort.com