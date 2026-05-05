HUFLIT xét học bạ nhận học bổng từ 15/4: Chủ động chọn tương lai, chinh phục ước mơ đại học

Những năm trước, việc tham gia các đợt xét tuyển sớm giúp nhiều thí sinh phần nào giảm áp lực trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, khi tất cả nguyện vọng đều được đăng ký trong cùng một giai đoạn, cơ hội trúng tuyển sẽ phụ thuộc vào kết quả tổng thể và khiến "cuộc đua" vào đại học trở nên tập trung hơn trong một giai đoạn.

Trong bối cảnh đó, việc chuẩn bị từ sớm - không phải để "xét tuyển trước", mà để sẵn sàng về hồ sơ, thông tin và chiến lược - đang trở thành xu hướng được nhiều thí sinh lựa chọn. Đặc biệt, việc sử dụng kết quả học tập THPT để tiếp cận các chương trình học bổng giúp thí sinh có thêm cơ sở để cân nhắc lựa chọn trước khi bước vào giai đoạn đăng ký chính thức.

Thí sinh tham gia từ sớm "cuộc đua" vào đại học

Không còn xét tuyển sớm: Thí sinh chuyển sang "chuẩn bị sớm"

Khi không còn cơ chế xét tuyển sớm, cơ hội trúng tuyển của thí sinh sẽ được quyết định trong cùng một giai đoạn. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc tất cả bắt đầu từ cùng một vạch xuất phát.

Sự khác biệt nằm ở mức độ chuẩn bị. Những thí sinh chủ động hoàn thiện hồ sơ học tập, tìm hiểu ngành học và tiếp cận các chính sách học bổng từ sớm sẽ có nhiều lợi thế hơn khi bước vào giai đoạn đăng ký nguyện vọng chính thức.

Trong đó, xét học bạ đóng vai trò như một công cụ để đánh giá quá trình học tập dài hạn. Theo quy chế mới, điểm học bạ được tính dựa trên kết quả lớp 10, 11, 12, với yêu cầu có môn Toán hoặc Văn trong tổ hợp. Điều này phản ánh rõ xu hướng đánh giá toàn diện, thay vì chỉ dựa vào một kỳ thi.

Thí sinh tìm hiểu về chính sách học bạ và phương thức xét tuyển tại HUFLIT

HUFLIT nhận hồ sơ từ 15/4: Xét học bạ nhận học bổng, mở rộng cơ hội cho thí sinh

Theo thông tin tuyển sinh năm 2026 của trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh (HUFLIT), Nhà trường triển khai nhận đăng ký xét học bạ nhận học bổng từ ngày 15/4.

Hoạt động này không thay thế quy trình xét tuyển chính thức trên hệ thống của Bộ GD&ĐT, nhưng đóng vai trò như một bước chuẩn bị quan trọng, giúp thí sinh tiếp cận sớm chính sách học bổng cũng như có thêm dữ liệu để xây dựng chiến lược đăng ký nguyện vọng.

Năm 2026, HUFLIT dự kiến tuyển sinh 23 ngành đào tạo, đồng thời áp dụng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (IELTS, TOEFL, TOEIC…) sang điểm môn ngoại ngữ trong cả phương thức xét học bạ và điểm thi THPT.

Đáng chú ý, chính sách học bổng dành riêng cho tân sinh viên năm nay được mở rộng với tổng giá trị lên đến 40 tỷ đồng, bao gồm nhiều nhóm khác nhau như: học bổng thủ khoa (đến 50% học phí toàn khóa), học bổng tân sinh viên tài năng (có thể lên đến 100% học phí với một số đối tượng đặc biệt), học bổng 20% học phí học kỳ I khi trúng tuyển vào HUFLIT bằng NV 1, Học bổng 15% học phí toàn khóa khi học tại cơ sở Hóc Môn...

Việc HUFLIT đa dạng hóa học bổng giúp thí sinh có nhiều cơ hội tiếp cận hỗ trợ tài chính hơn, đồng thời tạo động lực để thí sinh chuẩn bị hồ sơ học tập từ sớm

Bên cạnh cam kết không tăng học phí trong toàn khóa học, HUFLIT cũng tiếp tục triển khai quỹ hỗ trợ sinh viên với tổng giá trị 13 tỷ đồng mỗi năm. Sinh viên có thể mượn tiền từ nguồn quỹ này để đóng học phí mà không cần phải trả lãi suất. Đây là chính sách đã được HUFLIT triển khai trong nhiều năm liền, giúp người học và gia đình vơi bớt nỗi lo về gánh nặng tài chính trong hành trình chinh phục giấc mơ đại học.

Chuẩn bị trước - vững vàng khi đăng ký nguyện vọng

Trong một kỳ tuyển sinh mà tất cả thí sinh cùng đăng ký trong một khung thời gian, việc chuẩn bị trước mang lại lợi thế rõ rệt.

Tham gia xét học bạ để xét học bổng không đồng nghĩa với việc "được xét tuyển trước", nhưng giúp thí sinh có thêm thông tin quan trọng: khả năng nhận học bổng, mức hỗ trợ tài chính và mức độ phù hợp với ngành học.

Từ đó, việc đăng ký nguyện vọng không còn là lựa chọn mang tính "đánh cược", mà trở thành một quyết định được cân nhắc và chuẩn bị kỹ lưỡng.

Chủ động chuẩn bị trước giúp thí sinh thêm vững vàng khi đăng ký nguyện vọng

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao, sự chủ động không chỉ đến từ việc học, mà còn từ cách mỗi thí sinh tiếp cận cơ hội. Việc mở cổng nhận hồ sơ xét học bạ từ ngày 15/4, gắn với các chính sách học bổng cụ thể của HUFLIT, là một trong những bước giúp thí sinh bắt đầu hành trình đó sớm hơn - một cách bài bản và có định hướng.

Học bổng giúp Tân sinh viên an tâm về tài chính đại học

Chi sẻ về xu hướng xét học bạ, nhận học bổng, ThS. Chung Quốc Phong - Trưởng phòng Phòng Tuyển sinh HUFLIT cho biết: "Song song với thay đổi về quy chế, nhiều cơ sở đào tạo đang triển khai các chương trình học bổng dựa trên kết quả học bạ, mở ra thêm lựa chọn cho thí sinh trước khi bước vào giai đoạn đăng ký nguyện vọng chính thức.

Việc tham gia xét học bạ trong giai đoạn này không đồng nghĩa với việc được xét tuyển trước, nhưng giúp thí sinh có thêm thông tin về khả năng nhận học bổng, mức hỗ trợ tài chính cũng như mức độ phù hợp với ngành học. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng để giảm bớt tính "may rủi" khi đăng ký nguyện vọng".