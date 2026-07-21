Rạng sáng 21/7, xe khách giường nằm chạy trên Quốc lộ 1A qua Đồng Nai được xác định do tài xế ngủ gật đã lao vào lan can phòng hộ rồi bốc cháy dữ dội, khiến 7 người tử vong, trong đó có 3 trẻ em.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h cùng ngày, tài xế Trần Thanh Hải (41 tuổi, quê Khánh Hòa) điều khiển xe khách giường nằm 24 chỗ mang biển kiểm soát TPHCM chạy trên Quốc lộ 1A, hướng từ Lâm Đồng về TP HCM.

Khi đến km 1839, đoạn thuộc ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh (Đồng Nai), xe bất ngờ mất lái, lao thẳng vào hệ thống lan can phòng hộ ven lề đường.

Hiện trường vụ cháy xe khách ở Đồng Nai khiến 7 người tử vong, trong đó có 3 trẻ em

Chiếc xe khách giường nằm bốc cháy dữ dội sau khi va vào hệ thống lan can phòng hộ ven lề đường.

Ngọn lửa sau đó bùng phát dữ dội, nhanh chóng bao trùm xe khách. Một số người kịp thoát ra ngoài, song nhiều nạn nhân mắc kẹt.

Sau cú va chạm mạnh, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên từ gầm xe. Thời điểm này, nhiều hành khách đang ngủ say. Ngọn lửa lan quá nhanh khiến hàng chục người trên xe hoảng loạn tìm đường thoát thân, nhiều người không kịp tháo chạy.

Ngọn lửa lan quá nhanh, bao trùm chiếc xe bốc khói nghi ngút nên việc chữa cháy tại chỗ bất thành. Ảnh: Vietnamnet

Chiếc xe khách cháy rụi, trơ khung. Ảnh: Dân Trí

Sau khi đám cháy được khống chế, chiếc xe khách gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh cắt từ clip

Cơ quan chức năng cho hay có 7 người tử vong, trong đó có 3 trẻ em. Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ cho biết, đến sáng cùng ngày, lực lượng chức năng xác định vụ hỏa hoạn khiến 7 người tử vong, trong đó có 3 trẻ em.

Bước đầu, nguyên nhân được xác định do tài xế ngủ gật, tông vào ta luy bên đường gây cháy xe.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và xác định danh tính các nạn nhân.