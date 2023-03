Dùng thử bảo bối chăm sóc “vùng kín” của phụ nữ Ý: Đắt xắt ra miếng, dùng rồi chỉ tiếc sao không rinh về sớm hơn

Các nàng hẳn đều biết, vùng nhạy cảm của nữ giới vốn cực kỳ mong manh, dễ bị viêm nhiễm nếu không được chăm sóc cẩn thận. Thế nên mình khá khó tính khi chọn sản phẩm chăm sóc cho "cô bé", có "hot" đến mấy cũng phải "soi" kỹ từ xuất xứ cho đến bảng thành phần, thậm chí còn lặn lội 9981 hội nhóm chị em để nghe ngóng review. Kết quả, mình đã tìm được "chân ái" là bộ 3 dung dịch vệ sinh phụ nữ Chilly của Ý này đây. Em này ở nước ngoài thì đã quá nổi tiếng còn ở Việt Nam thì mới xuất hiện gần đây, giá hơi cao nhưng dùng mới thấy "đắt xắt ra miếng".



Mình tìm hiểu thì được biết Chilly là dung dịch vệ sinh phụ nữ bán chạy số 1 tại Ý (theo IRI, 12/2022. Nghe xong bỗng thấy mức giá 180.000 - 220.000đ/chai 200ml là hợp lý chứ không quá đắt, vì an toàn và uy tín thế này cơ mà.

Bao bì đẹp mắt, thiết kế nắp cực thông minh

Ở Việt Nam, mình tìm mua được 3 dòng với các công dụng khác nhau. Bao bì tối giản nhìn khá sang và chắc chắn, mà ban đầu mình còn thấy giống… lọ sáp khử mùi vùng dưới cánh tay vì có nắp kín. Mở ra mới biết thiết kế thông minh thật sự: có vòi xoay để tiện lấy và điều chỉnh liều lượng kèm nắp đậy ngăn bụi bẩn, vi khuẩn. Vòi xoay tự động khóa khi xoay ngang, mang đi công tác, du lịch chẳng lo dây rớt ra vali.

Trên bao bì in đầy đủ thông tin cơ bản (độ pH5, thành phần, công dụng, cách dùng…), tem phụ và cả mã vạch để chị em tiện tra cứu.

Thành phần lành tính nâng niu làn da nhạy cảm vùng kín

Đọc bảng thành phần, mình đánh giá rất cao độ an toàn của 3 "em này". Công thức của mỗi dòng có khác biệt đôi chút nhưng đều không chứa paraben hay phthalate, không gây kích ứng. Ngoài ra còn có Axit Lactic hỗ trợ cân bằng sinh lý tự nhiên của cơ thể, độ pH5 hoàn hảo cho vùng da xung quanh "cô bé". Đặc biệt nhà Chilly sử dụng công thức chứa phân tử chống mùi để giúp ngăn chặn mùi hôi khó chịu, quá là ưng!

Chilly Gel - Trải nghiệm "se lạnh tươi mát" cực chill

Cả 3 dòng đều có texture dạng gel đến gel lỏng. Nàng nào thích dung dịch tạo ít bọt, tính tẩy rửa không quá mạnh để tránh làm "cô bé" bị tổn thương thì cứ chọn Chilly nha. Bọt ít nhưng dùng xong thấy sạch sẽ, thoải mái lắm chứ không hề gây khô rát. Lưu ý là Chilly chỉ dùng cho bên ngoài vùng kín, tránh dùng cho bên trong nhé.

Với tinh chất bạc hà tự nhiên, dòng Chilly Gel (màu xanh lá) khi dùng sẽ có cảm giác se lạnh tươi mát, hơi giống với trải nghiệm dùng băng vệ sinh bạc hà, "chill" cực ấy. Mình ở Sài Gòn nóng quanh năm, hôm nào ra đường nhiều hay tập gym xong là "vùng kín" nóng bí khó chịu lắm. Mà chỉ cần dùng Chilly Gel là thấy sạch thoáng liền, vừa "đã" vừa tha hồ tự tin vận động cả ngày.

Khả năng ngăn ngừa "rau mùi" của Chilly Gel thì kéo dài cả ngày luôn, mình dùng trong "mùa dâu" là tạm biệt mùi hôi ngay. Em này rất hợp để dùng trong kỳ đèn đỏ hoặc dùng hàng ngày cũng "ok", nhất là những hôm oi bức.

Chilly Delicato - Dưỡng ẩm dịu nhẹ cho da nhạy cảm

Nàng nào đang tìm kiếm sự tinh tế, cảm giác mềm nhẹ, mịn màng cho làn da nhạy cảm, thì Chilly Delicato (màu hồng) đáng tham khảo cực. Em này được chiết xuất từ lô hội và hạt phỉ - 2 thành phần dưỡng ẩm lành tính quen thuộc, rất hợp với làn da nhạy cảm. Đợt vừa rồi bị ngứa vùng kín, mình dùng thì thấy giảm khô rát và bớt ngứa rõ rệt, vùng da "cô bé" thì trở nên mềm mại hơn.

Nhìn chung, nàng nào cơ địa dễ bị kích ứng, đỏ rát hay bị khô ngứa sau "cuộc yêu" thì chọn Chilly Delicato nha. Gel trong suốt, khi dùng cho cảm giác dịu nhẹ, ẩm mịn và sạch thoáng không kém Chilly Gel.

Chilly Protect - "Bảo bối" giúp ngừa viêm nhiễm do vi khuẩn vùng kín

Dòng Chilly Protect (màu xanh dương) có thành phần từ cỏ xạ hương và tràm trà, theo hãng chia sẻ thì em nó chuyên dùng để giúp ngừa viêm nhiễm do vi khuẩn. Khi đến tháng, khi mang thai và sau sinh hoặc khi bị mắc bệnh phụ khoa, các nàng dùng em này là hợp lý.

Chilly Protect cũng cho trải nghiệm dịu nhẹ, sạch thoáng như 2 dòng trên, lại lưu hương thơm nhè nhẹ "chill" lắm. Nàng nào từng bị viêm âm đạo hẳn đều biết vùng kín sẽ dễ nặng mùi cả ngày, có em này giúp ngăn mùi thì khỏi phải lắng lo nữa nhé.

Bảo sao dung dịch vệ sinh phụ nữ Chilly "hot" ở nước ngoài đến vậy, chăm sóc "cô bé" hiệu quả, an toàn và chu đáo thế này cơ mà. "Must have item" cho phái đẹp đích thị là đây. Giá thành Chilly hơi nhỉnh hơn dung dịch vệ sinh thông thường nhưng "đắt xắt ra miếng", đặc biệt đã có bán chính hãng tại Việt Nam chứ không cần mua xách tay, không lo mua phải hàng fake.

Đặc biệt từ 01-31/3/2023, nàng sẽ được tặng ngay 1 túi bông tẩy trang Jomi 100% cotton khi mua chỉ từ 1 sản phẩm Chilly 200ml bất kỳ. Chương trình áp dụng tại tất cả các kênh phân phối chính hãng: nhà thuốc, siêu thị, chuỗi hóa mĩ phẩm, website, fanpage... Quà tặng có hạn nên chốt đơn ngay TẠI ĐÂY thôi nàng ơi!

[Box thông tin shop] -