Cô giáo dạy Hoá gây sốt phim giờ vàng, hút triệu lượt xem là ai?

Chỉ xuất hiện ít phút trong Mùa Hè Năm Ấy, những đoạn clip của cô Sinh dạy Hoá do diễn viên Trình Mỹ Duyên đóng hút triệu lượt xem.

Bộ phim ﻿Mùa hè năm ấy đang phát sóng trên VTV3 xoay quanh những câu chuyện tuổi trẻ, tình bạn, tình yêu và những rung động đầu đời của nhóm học sinh cuối cấp. Ngay từ những tập đầu, bộ phim đã tạo được sự chú ý với màu sắc thanh xuân và dàn diễn viên trẻ.

Vai diễn cô Sinh của Trình Mỹ Duyên trong phim “Mùa hè năm ấy” nhận được nhiều lời khen.

Bên cạnh tuyến nhân vật chính, cô giáo Sinh - do Trình Mỹ Duyên thủ vai cũng nhanh chóng được khán giả chú ý. Trong phim, cô là giáo viên dạy Hoá, đồng thời làm chủ nhiệm lớp 12 của Phương và Khánh.

Nhân vật này không có quá nhiều đất diễn ở những tập đầu, tuy nhiên, những phân đoạn cô Sinh xuất hiện lại nhận được lượng tương tác vượt ngoài dự đoán. Một video ghi lại cảnh nữ giáo viên gọi Khánh lên kiểm tra bài cũ trên kênh của nhà đài đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả dành lời khen cho tạo hình của Trình Mỹ Duyên. Hình ảnh cô giáo trẻ với vẻ ngoài dịu dàng, cách nói chuyện gần gũi và thái độ tích cực với học sinh. Nhiều khán giả nhận xét Trình Mỹ Duyên có sự tiến bộ trong diễn xuất, đặc biệt ở cách thể hiện một giáo viên vừa có sự mềm mỏng nhưng vẫn giữ được uy nghiêm cần thiết trước học sinh.

Tạo hình cô giáo dạy Hoá của Trình Mỹ Duyên nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, Trình Mỹ Duyên cho biết cô vẫn theo dõi phản ứng của khán giả sau mỗi tập phim. Nữ diễn viên thường đọc bình luận trên Facebook, TikTok để biết người xem cảm nhận thế nào về nhân vật mình đảm nhận.

“Điều làm Duyên vui nhất là rất nhiều khán giả nói họ thích cô giáo Sinh vì sự dịu dàng, gần gũi và tích cực. Có một bình luận khiến Duyên nhớ mãi là: “Nếu ngày xưa mình có một cô giáo chủ nhiệm như cô Diên thì chắc mình sẽ chăm đi học hơn. Đó là lời khen rất dễ thương và cũng là động lực để Duyên cố gắng nhiều hơn trong những vai diễn sau.“, nữ diễn viên chia sẻ.

Với Trình Mỹ Duyên, những phản hồi như vậy đáng giá hơn việc nhân vật bất ngờ được chú ý trên mạng xã hội. Trước khi bộ phim lên sóng, Mỹ Duyên chỉ mong xây dựng được hình ảnh một giáo viên trẻ có sự tin cậy, thân thiện và đủ gần gũi để học sinh có thể chia sẻ. Nữ diễn viên cho rằng chính sự chân thành và nguồn năng lượng tích cực của cô Sinh mới là yếu tố khiến người xem đồng cảm.

Dù chỉ xuất hiện với thời lượng khiêm tốn, những phân cảnh của Trình Mỹ Duyên vẫn thu hút lượng tương tác lớn trên mạng xã hội.

“Khi nhận một vai diễn, điều tôi mong nhất là mình làm tròn vai và nhân vật đủ chân thật để khán giả tin. Còn việc được viral hay được mọi người yêu mến là điều vượt ngoài mong đợi và tôi rất biết ơn”, nữ diễn viên chia sẻ.

Nói về quyết định nhận lời, Trình Mỹ Duyên cho biết cô Sinh là nhân vật không được xây dựng theo hình mẫu một giáo viên nghiêm khắc hay quá giáo điều mà gần gũi với học sinh, biết lắng nghe và lựa chọn cách đồng hành thay vì chỉ phán xét các em.

Theo nữ diễn viên, trong cuộc sống, có lẽ nhiều người từng gặp một người thầy, người cô như vậy và những ảnh hưởng tích cực từ họ có thể theo học sinh trong suốt một chặng đường dài.

So với những vai diễn từng đảm nhận, cô Sinh cũng mang đến cho Trình Mỹ Duyên một hình ảnh hoàn toàn khác. Nhân vật có sự nền nã, nhẹ nhàng và gần gũi của một giáo viên trẻ.

Việc từng theo học sư phạm, trải qua thời gian thực tập và có khoảng 3 tháng làm giáo viên chủ nhiệm cũng giúp Mỹ Duyên có thêm trải nghiệm thực tế khi hóa thân vào nhân vật. Vì vậy, khi nhận được lời mời từ ê-kíp, nữ diễn viên nhanh chóng đồng ý.

Ngoài đời, Trình Mỹ Duyên theo đuổi phong cách thời trang đa dạng, khác với hình ảnh trên màn ảnh.

Trình Mỹ Duyên sinh năm 1995, tại Tuyên Quang. Cô tốt nghiệp Đại học Sư phạm Tuyên Quang. Năm 2017, người đẹp Tuyên Quang góp mặt tại The Face Vietnam và từng gây chú ý bởi gương mặt khả ái, vóc dáng nổi bật. Trước đó, cô cũng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Sau các cuộc thi, Mỹ Duyên dần chuyển hướng sang diễn xuất. Cô có vai chính đầu tay trong phim điện ảnh “Kiều”, sau đó tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án truyền hình như “Đừng nói khi yêu”, “Mình yêu nhau, bình yên thôi” và “Lời hứa đầu tiên”.

Hành trình từ một người đẹp bước vào lĩnh vực phim ảnh của Mỹ Duyên từng không hoàn toàn thuận lợi. Cô từng được nhận xét là có lợi thế ngoại hình nhưng cần thêm thời gian để chứng minh khả năng diễn xuất. Những năm gần đây, nữ diễn viên tích cực trau dồi nghề, chủ động học hỏi từ bạn diễn và đạo diễn.

Đời thường, Trình Mỹ Duyên có phong cách thời trang khá đa dạng, thường xuyên biến hóa từ nữ tính, ngọt ngào đến cá tính và gợi cảm.