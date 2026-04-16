Chuyên gia Thuế có khuyến cáo đến hộ kinh doanh nhận tiền mặt từ khách hàng

Tại chương trình "BIDV đồng hành cùng Hộ kinh doanh: An tâm vững bước" , bà Lê Thị Duyên Hải - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Tư vấn thuế Việt Nam - đã trực tiếp giải đáp nhiều vướng mắc thực tế của hộ kinh doanh liên quan đến hóa đơn điện tử, đặc biệt là các tình huống phát sinh khi khách hàng không cung cấp thông tin hoặc thanh toán bằng tiền mặt.

﻿Một trong những câu hỏi phổ biến được đặt ra là: Khách hàng trả tiền mặt, không lấy hóa đơn và cũng không cung cấp thông tin (tên, địa chỉ, số điện thoại), hộ kinh doanh có thể lập một hóa đơn tổng cho các giao dịch này hay không?

Trả lời vấn đề này, bà Hải cho biết quy định hiện hành chưa cho phép lập hóa đơn tổng đối với các giao dịch người mua không lấy hóa đơn, trừ một số trường hợp đặc thù. Đối với hoạt động kinh doanh thông thường của hộ kinh doanh, mỗi giao dịch vẫn phải lập hóa đơn riêng lẻ.

Đáng chú ý, chuyên gia cũng nêu rõ quan điểm không ủng hộ việc cho phép lập hóa đơn tổng với thanh toán tiền mặt. Theo bà, điều này đi ngược lại chủ trương khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt.

﻿Ở một tình huống khác, khi khách hàng chuyển khoản nhưng không muốn nhận hóa đơn hoặc không cung cấp thông tin, bà Hải cho biết nếu sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, hộ kinh doanh vẫn có thể lập hóa đơn mà không cần thông tin người mua. Việc để trống các trường thông tin này là phù hợp trong trường hợp người mua không có nhu cầu cung cấp.

Tuy nhiên, với câu hỏi liên quan đến việc có được lập hóa đơn tổng cuối ngày đối với các giao dịch chuyển khoản hay không, bà cho biết cần chờ các quy định sửa đổi, bổ sung sắp tới. Hiện cơ quan quản lý đang nghiên cứu theo hướng có thể cho phép trong một số điều kiện, nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Dù vậy, tính đến thời điểm hiện tại, nguyên tắc vẫn là mỗi giao dịch phải được lập thành một hóa đơn riêng, không được gộp chung.

Từ các nội dung trao đổi, chuyên gia thuế nhấn mạnh hộ kinh doanh cần tuân thủ đúng quy định hiện hành, đặc biệt với các giao dịch tiền mặt. Đồng thời, xu hướng quản lý đang hướng đến việc khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt, qua đó mở ra khả năng điều chỉnh chính sách linh hoạt hơn trong thời gian tới.