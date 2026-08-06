Chương Nhược Nam có gương mặt sáng bừng như nắng hạ, mặc gì lên người cũng đẹp đốn tim

Không thể chê visual và gu ăn vận của "bạch nguyệt quang" hot nhất nhì Cbiz.

Chương Nhược Nam là một trong những mỹ nhân Cbiz ghi dấu ấn với vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào như "bạch nguyệt quang". Không chỉ sở hữu visual khiến người đối diện khó rời mắt, nữ diễn viên còn được yêu thích nhờ gu thời trang trẻ trung, tinh tế và dễ ứng dụng. Từ những outfit dạo phố đơn giản đến váy áo nữ tính, Chương Nhược Nam đều biết cách lên đồ để tôn trọn khí chất dịu dàng nhưng vẫn rất cuốn hút, trở thành nguồn cảm hứng mặc đẹp cho nhiều cô gái.

Đốn tim người hâm mộ với gu thời trang mùa hè cực kỳ tinh tế và phóng khoáng, Chương Nhược Nam khéo léo kết hợp chiếc áo lệch vai tông màu mang chi tiết bèo nhún điệu đà cùng quần jeans trắng ống rộng hack dáng đỉnh cao. Tổng thể trang phục được nâng tầm nhờ các phụ kiện mang hơi hướng vintage như mũ cói và thắt lưng màu nâu, tạo nên diện mạo vừa ngọt ngào, vừa thanh lịch cực cuốn hút.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần

Trong một outfit khác, nữ diễn viên khoe visual ngọt ngào cùng style đơn giản mà xinh khi khi diện áo sơ mi đen phối quần trắng. Cả kiểu dáng lẫn sắc màu tương phản này đều là những lựa chọn cơ bản, nhưng chỉ cần mix match khéo léo là tổng thể trở nên thời thượng đến lạ kỳ. Outfit này hợp diện trong nhiều hoàn cảnh, đi chơi hay đi học, đi làm đều "okela".

Diện áo kẻ phối cùng chân váy jeans dáng ngắn, Chương Nhược Nam mang đến một outfit trẻ trung và năng động. Cách kết hợp giữa hai item cơ bản giúp tổng thể vừa tươi tắn, vừa tôn vóc dáng. Diện mạo như được nâng tầm nhờ chiếc mũ lưỡi trai đỏ nổi bật làm điểm nhấn, cùng kiểu tóc tết cực nhắng nhít, yêu kiều.

Gợi ý mua sắm: Áo kẻ

Chương Nhược Nam phối đồ chuẩn street style phóng khoáng khi kết hợp áo thun ôm màu tối cùng quần ống thụng. Công thức "trên ôm dưới rộng" thần thánh này không chỉ tôn lên vóc dáng thon gọn mà còn mang lại cảm giác cực kỳ thoải mái, sành điệu. Để set đồ bớt đơn điệu, cô khéo léo tạo điểm nhấn bằng chiếc áo hoa nhí khoác hờ qua vai, kết hợp cùng mũ lưỡi trai và sneaker năng động.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần

Tủ đồ của chị em nào cũng nên có ít nhất một chiếc váy hai dây, và Chương Nhược Nam cũng không ngoại lệ. Cô diện một thiết kế váy hai dây xòe tông màu trắng kem nhẹ nhàng, nổi bật với phần ngực xếp gấp tỉ mỉ như một dải ruy băng tinh tế. Phom dáng xòe phồng bồng bềnh cùng thiết kế khoe trọn xương quai xanh thanh mảnh giúp nữ diễn viên hóa thân thành cô công chúa kiêu kỳ, mang đến nét đẹp vừa ngọt ngào, vừa sang trọng đầy sức hút.