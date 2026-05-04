Chưa từng có trong lịch sử: Met Gala 2026 gây chấn động vì loạt thay đổi lớn

Mỗi năm, Met Gala luôn được xem là "Oscar của làng thời trang", nơi hội tụ những bộ cánh ấn tượng nhất, những gương mặt quyền lực nhất và cả những xu hướng sẽ định hình ngành công nghiệp trong thời gian tới. Tuy nhiên, Met Gala 2026 lại đặc biệt hơn tất cả, khi không chỉ dừng lại ở sự hào nhoáng thường thấy, mà còn đánh dấu hàng loạt thay đổi mang tính lịch sử. Từ sự chuyển giao quyền lực, cách nhìn nhận thời trang trong không gian nghệ thuật, cho tới sự vươn lên mạnh mẽ của K-pop - tất cả đã tạo nên một mùa Met Gala "chưa từng có tiền lệ".

1: Kỳ Met Gala đầu tiên sau "kỷ nguyên" Anna Wintour

Met Gala 2026 là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức sau khi Anna Wintour rời vị trí Tổng Biên tập Vogue Mỹ sau gần 40 năm. Trong suốt nhiều thập kỷ, bà được xem là "bộ não quyền lực" đứng sau Met Gala - người định hình danh sách khách mời, chủ đề và tinh thần của sự kiện. Sự rút lui này khiến công chúng không khỏi tò mò liệu Met Gala có giữ được đẳng cấp vốn có, hay sẽ bước sang một chương hoàn toàn mới.

2: Thời trang lần đầu "chiếm sóng" trung tâm bảo tàng

Một bước ngoặt mang tính biểu tượng đến từ Metropolitan Museum of Art khi bảo tàng công bố sẽ dành không gian trưng bày cố định cho Met Gala ngay cạnh đại sảnh chính. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, thời trang không còn nằm ở khu vực triển lãm tạm thời, mà chính thức bước vào trung tâm - nơi vốn dành cho các loại hình nghệ thuật kinh điển. Điều này cho thấy thời trang đã được nhìn nhận như một di sản văn hóa thực thụ.

3: Lisa trở thành đồng chủ trì - dấu ấn Kpop lịch sử

Một trong những điểm sáng lớn nhất của Met Gala 2026 chính là việc Lisa trở thành đồng chủ trì. Cô là nghệ sĩ Kpop đầu tiên và duy nhất đảm nhận vai trò này, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của làn sóng Hallyu trong thời trang cao cấp. Từ một idol, Lisa đã vươn lên trở thành biểu tượng thời trang toàn cầu, và Met Gala chính là sân khấu khẳng định vị thế đó.

4: Tranh cãi về "suất đồng chủ trì giá 10 triệu USD"

Bên cạnh những dấu ấn tích cực, sự kiện cũng gây tranh cãi khi có thông tin vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos chi tới 10 triệu USD để có suất đồng chủ trì. Điều này làm dấy lên nhiều tranh luận về mức độ thương mại hóa của Met Gala. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây là điều khó tránh khỏi trong một sự kiện nơi thời trang, quyền lực và tài chính luôn gắn liền.

5: Dàn mỹ nhân Kpop "đổ bộ" áp đảo thảm đỏ

Không khí của Met Gala 2026 càng trở nên sôi động với sự góp mặt đông đảo của các ngôi sao K-pop. Từ các thành viên của BLACKPINK cho tới Karina và Ningning thuộc aespa, tất cả đã tạo nên một "bữa tiệc visual" mãn nhãn. Điều này phản ánh rõ sự dịch chuyển của ngành thời trang khi châu Á ngày càng giữ vai trò quan trọng.

6: Met Gala 2026 - dấu mốc của một kỷ nguyên mới

Nhìn tổng thể, Met Gala 2026 không chỉ là một sự kiện thời trang đơn thuần, mà còn là cột mốc chuyển giao giữa hai thời kỳ. Những thay đổi về con người, không gian và xu hướng đã tạo nên một bức tranh đa chiều về ngành công nghiệp thời trang hiện đại.

Có thể nói, Met Gala 2026 không chỉ khiến người ta chú ý bởi những bộ cánh lộng lẫy, mà còn khiến giới mộ điệu phải suy nghĩ về tương lai của thời trang - nơi ranh giới giữa nghệ thuật, thương mại và văn hóa ngày càng trở nên mờ nhạt. Và nếu đây là khởi đầu cho một kỷ nguyên mới, thì chắc chắn những mùa Met Gala tiếp theo sẽ còn mang đến nhiều bất ngờ hơn nữa.