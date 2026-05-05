Bí kíp săn sale 5.5: Tất tần tật cách săn voucher 10 triệu đồng khi chốt đơn Shopee, xem nhanh còn kịp!

Đầu tháng 5 vừa chạm ngõ, “vũ trụ săn sale” đã rộn ràng với 5.5 trên Shopee. Giữa cơn mưa ưu đãi, spotlight thuộc về chiếc voucher SPayLater giảm tới 10 triệu đồng - deal nghe thôi đã thấy “choáng”. Nhưng muốn chạm tay vào “chiến lợi phẩm” này, người dùng không chỉ nhanh tay mà còn phải canh đúng giờ vàng.

Cụ thể, chương trình khuyến mãi đặc biệt này được thiết kế dành riêng cho những người dùng đã kích hoạt thành công tính năng SPayLater, một giải pháp tài chính mua trước trả sau đầy tiện lợi trên nền tảng Shopee. Điểm đặc biệt của đợt ưu đãi lần này nằm ở cơ chế "top-up" liên tục trong 2 ngày cao điểm là mùng 4 và mùng 5/5.

Mỗi khung giờ vàng sẽ bổ sung thêm 50 lượt sử dụng cho mã giảm 10 triệu đồng, mở ra cơ hội cho những “thợ săn voucher” kiên trì. Cuộc đua bắt đầu từ 20h ngày 4/5, sau đó tiếp tục trong ngày 5/5 vào các mốc 00:00, 09:00, 12:00, 18:00 và kết thúc lúc 21h. Cách chia khung giờ này giúp nhiều người dễ canh thời điểm và thử vận may hơn.

Về kỹ thuật, dù voucher được giới thiệu không yêu cầu mức chi tiêu tối thiểu, hệ thống vẫn cần đơn hàng đạt ít nhất 6.000 đồng sau khi áp mã để xử lý thanh toán. Vì vậy, nếu muốn tận dụng trọn vẹn mức giảm 10 triệu đồng, nên chọn sản phẩm khoảng 10.006.000 đồng để số tiền thực trả chỉ còn tượng trưng. Đây là chi tiết nhỏ nhưng rất quan trọng, giúp bạn tránh lỗi đơn hoặc không áp được mã vào phút chót.

Để thu thập voucher, người dùng không cần tìm kiếm lan man. Hãy truy cập mục “Tôi” ở góc dưới bên phải ứng dụng Shopee, chọn “5.5 Trang chính”, sau đó kéo xuống banner SPayLater và nhấn “Lưu voucher”. Mã đã được mở cho người dùng lưu từ ngày 26/4, hoàn toàn có thể chuẩn bị sẵn và chờ đúng giờ để thanh toán.

Ngoài ưu đãi 10 triệu đồng với số lượng giới hạn, Shopee còn đưa ra lựa chọn “dễ thở” hơn là voucher 250.000 đồng (cùng điều kiện áp dụng). Mỗi khung giờ có đến 1.500 lượt, nên khả năng săn được mức giảm này cao hơn đáng kể so với mốc 10 triệu đồng. Đây là phương án “gỡ gạc” hợp lý, giúp bạn tiết kiệm chi phí cho các đơn mua sắm hằng ngày. Cả 2 loại ưu đãi đều yêu cầu thanh toán qua SPayLater khi đặt hàng. Đây là điều kiện bắt buộc cần kiểm tra kỹ trước khi bạn xác nhận để tránh mất công săn mã.

Mặt khác, nhằm tăng tỉ lệ “chốt đơn” trong cuộc đua nghẹt thở này, dân săn sale truyền tai nhau rằng tốc độ mạng và khâu chuẩn bị là hai yếu tố quyết định. Nên chọn sẵn sản phẩm và thêm vào giỏ từ trước. Đến đúng khung giờ, chỉ việc lao thẳng vào thanh toán, áp mã đã lưu và nhớ chọn mục trả sau SPayLater. Với vỏn vẹn 50 lượt dùng cho mức giảm 10 triệu đồng, chỉ cần chậm một nhịp là coi như rời cuộc chơi. Ngoài ra, hạn mức SPayLater cũng cần còn đủ trước khi áp ưu đãi, bởi vì hệ thống sẽ kiểm tra bước này trước khi cho bạn “chốt deal”.

Sự bắt tay giữa mua trước trả sau và loạt voucher “khủng” đang biến dịp 5.5 thành sân chơi quá đã cho tín đồ shopping. Từ điện thoại mới, tablet làm việc đến đồ gia dụng nâng cấp căn bếp, mọi thứ đều có thể “chốt” với mức giá dễ chịu hơn hẳn. Hãy chờ đến giờ G và thao tác thật nhanh để không bỏ lỡ cơ hội lọt top 50 người “chốt deal” voucher 10 triệu từ SPayLater nhé!