Bất ngờ xuất hiện phương án thay thế siêu dự án 178.000 tỷ, lớn nhất Việt Nam, do Vingroup đầu tư

Công trình này thuộc nhóm các dự án điện khí LNG quy mô lớn trên thế giới.

Tại buổi họp báo thường kỳ quý 3/2026 do Bộ Công Thương tổ chức, ông Bùi Quốc Hùng - Phó Cục trưởng Cục Điện lực đã có thông tin liên quan đến Dự án LNG Hải Phòng.

Theo đó, Dự án LNG Hải Phòng được khởi công từ tháng 9/2025 và đã triển khai được một số mốc tiến độ quan trọng, đặc biệt trong việc đạt được thoả thuận cung cấp Tuabin khí (trái tim của Nhà máy) với nhà cung cấp GE, Hoa Kỳ.

Trong thời gian vừa qua, Bộ Công Thương đã nhận được đề xuất đầu tư Tổ hợp dự án năng lượng tái tạo kết hợp với hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) là phương án thay thế Dự án Nhà máy nhiệt điện khí LNG Hải Phòng.

Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và kiến nghị cần tiếp tục triển khai đầu tư dự án LNG Hải Phòng theo quy hoạch được duyệt và xin ý kiến chỉ đạo đối với chủ trương triển khai Đề án Tổ hợp năng lượng tái tạo kết hợp với BESS như nêu trên, Bộ Công Thương sẽ kịp thời thông tin cho các cơ quan báo chí về việc triển khai Dự án ngay sau khi được phê duyệt của cấp thẩm quyền.

Phối cảnh nhà máy điện khí LNG có quy mô lớn nhất Việt Nam do liên danh Vingroup và VinEnergo đầu tư.

Nhà máy điện khí LNG Hải Phòng có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án 8538118188 chứng nhận lần đầu ngày 23/6/2025 do Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp. Nhà máy do liên danh Vingroup và VinEnergo đầu tư. Dự án này nằm trong khu công nghiệp Tân Trào, diện tích 100 ha, công suất 4.800 MW, quy mô vốn hơn 178.000 tỷ.

Giai đoạn 1, công suất 1.600 MW, dự kiến vận hành năm 2030, cung cấp khoảng 9,6 tỷ kWh/năm. Giai đoạn 2, công suất bổ sung 3.200 MW (dự kiến hoàn thành khoảng năm 2035), nâng tổng sản lượng lên 19,2 tỷ kWh/năm.

Theo Quy hoạch điện VIII, đây sẽ là một trong những nhà máy nhiệt điện có công suất lớn nhất Việt Nam, đồng thời thuộc nhóm các dự án điện khí LNG quy mô lớn trên thế giới.

Điện làm từ khí LNG có ưu thế vượt trội bảo vệ môi trường khi gần như không phát thải SO₂, không phát sinh bụi và lượng NOx thấp so với điện làm từ những nhiên liệu hóa thách như: than đá, dầu mỏ. Sự ra đời của nhà máy đánh dấu bước đi chiến lược của Vingroup trong tiến trình chuyển dịch năng lượng sạch, mở đường cho phát triển kinh tế xanh - bền vững.

Dự án sử dụng công nghệ tua-bin khí GE Vernova 9HA.02 có hiệu suất cao, với khả năng khởi động nhanh và điều chỉnh tải linh hoạt, cho phép đáp ứng hiệu quả nhu cầu điện năng biến động liên tục. Với nhiệt độ buồng đốt vượt quá 1.400 độ C, hệ thống này giúp nâng cao đáng kể hiệu suất phát điện.

Đáng chú ý, tua-bin 9HA.02 có khả năng sử dụng nhiên liệu linh hoạt, đốt hydrogen với tỷ lệ lên tới 50% theo thể tích, cùng lộ trình hướng tới 100% hydrogen trong tương lai, qua đó thể hiện rõ sự phù hợp với các mục tiêu phát triển năng lượng bền vững.

Khi đi vào sử dụng, dự án vừa đáp ứng điện phục vụ sản xuất cho toàn KCN Tân Trào, vừa bổ sung nguồn công suất lớn vào lưới điện quốc gia, hỗ trợ điều tiết hệ thống lưới điện và và giảm phụ thuộc vào các nguồn năng lượng truyền thống.