Bắt giữ Nguyễn Anh Vũ, sinh năm 2008

Công an phường Đông A, tỉnh Ninh Bình cho biết vừa kiểm tra, phát hiện, bắt giữ đối tượng về hành vi cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn phường.

Trước đó, vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 1/5/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Tổ công tác của Công an phường Đông A phát hiện 1 nam thanh niên chạy bộ trên đường khu vực trước cửa số nhà 19 Bùi Đình Hòe, phường Đông A, tỉnh Ninh Bình có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Chân dung đối tượng Vũ. Ảnh: CA Ninh Bình

Qua đấu tranh khai thác, xác định đối tượng là Nguyễn Anh Vũ, sinh năm 2008, trú tại thôn Gô, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ; kiểm tra trên người đối tượng Tổ công tác thu giữ 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 7 Plus màu đen.

Quá trình đấu tranh đối tượng khai nhận vừa cướp giật chiếc điện thoại trên của ông Nguyễn Thanh Bình, ở phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình (là xe ôm đối tượng thuê chở vào hồi 10 giờ 20 phút cùng ngày).

Hiện, vụ việc đang được Công an phường Đông A phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.