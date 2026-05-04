8 món đồ tuy nhỏ nhưng thiếu là sinh hoạt rối tung, bất tiện đủ đường

Không phải cứ đồ đắt tiền mới khiến cuộc sống tiện hơn. Thực tế, có những món đồ gia dụng rất nhỏ, giá không cao, thậm chí nhìn qua tưởng không cần thiết, nhưng khi dùng rồi lại trở thành thứ không thể thiếu. Điểm chung của những món này là giải quyết những phiền toái rất cụ thể trong sinh hoạt hàng ngày, những thứ mà trước đó nhiều người vẫn chấp nhận sống chung.

Dưới đây là 8 món đồ gia dụng kiểu như vậy, không quá nổi bật nhưng lại cực kỳ “đáng tiền” nếu dùng đúng nhu cầu.

1. Kẹp cố định dây điện giúp chấm dứt cảnh dây rơi, dây rối

Nếu bạn từng cảm thấy khó chịu vì dây sạc, dây tai nghe hay dây điện lúc nào cũng rơi khỏi bàn hoặc rối vào nhau, thì đây là món đồ rất đáng thử. Kẹp giữ dây điện giải quyết đúng vấn đề này bằng cách cố định vị trí dây tại một điểm nhất định, giúp mọi thứ luôn trong tầm tay. Sau khi sử dụng, bạn sẽ nhận ra bàn làm việc hoặc khu vực sạc thiết bị trở nên gọn gàng hơn rõ rệt. Quan trọng hơn, bạn không còn mất thời gian loay hoay tìm dây mỗi lần cần dùng.

2. Giá đỡ nắp nồi giúp việc nấu ăn gọn gàng hơn

Chắc chắn những người nấu ăn đã từng rơi vào tình huống không biết đặt nắp nồi ở đâu cho tiện mà không làm bẩn bếp. Giá đỡ nắp nồi được tạo ra để giải quyết đúng vấn đề này. Khi sử dụng, bạn chỉ cần đặt nắp vào giá, phần nước đọng sẽ được giữ lại gọn gàng. Sau một thời gian dùng, bạn sẽ thấy khu vực bếp sạch hơn hẳn và không còn phải lau dọn liên tục trong lúc nấu.

3. Hộp đựng túi nilon giúp không gian bớt lộn xộn

Nếu nhà bạn có thói quen giữ lại túi nilon để tái sử dụng, chắc hẳn đã từng thấy chúng chất đống rất khó kiểm soát. Hộp đựng túi nilon giúp gom tất cả vào một chỗ và cho phép bạn rút ra từng túi một cách dễ dàng. Khi sử dụng rồi, bạn sẽ nhận ra góc bếp hoặc khu vực lưu trữ trở nên gọn gàng hơn rất nhiều mà không cần tốn thêm diện tích.

4. Dụng cụ vệ sinh khe hẹp

Bạn có thể lau dọn bề mặt rất thường xuyên, nhưng những khe nhỏ như rãnh cửa, mép bếp hay cửa sổ lại dễ bị bỏ quên vì khó làm sạch. Dụng cụ vệ sinh khe hẹp được thiết kế để xử lý chính những vị trí này. Khi dùng thử, bạn sẽ bất ngờ vì lượng bụi bẩn tích tụ lâu ngày mà trước đó mình không để ý tới.

5. Móc treo dán tường giúp tận dụng không gian hiệu quả hơn

Nhiều người thường bỏ qua những khoảng trống trên tường mà không biết rằng đó là nơi có thể tận dụng rất tốt. Móc treo dán tường cho phép bạn treo các vật dụng như khăn, túi hoặc đồ bếp mà không cần khoan đục. Khi sử dụng, bạn sẽ thấy không gian trở nên gọn gàng hơn, đồng thời dễ lấy đồ hơn trong sinh hoạt hàng ngày.

6. Thảm thấm nước nhanh giúp sàn luôn khô ráo

Hẳn bạn đã từng không ít lần khó chịu vì sàn nhà tắm hoặc khu vực bếp lúc nào cũng ẩm ướt, thì thảm thấm nước nhanh là giải pháp đáng thử. Loại thảm này có khả năng hút nước gần như ngay lập tức, giúp giữ bề mặt luôn khô ráo. Sau khi sử dụng, bạn sẽ cảm nhận rõ sự khác biệt, đặc biệt là cảm giác sạch sẽ và an toàn hơn khi di chuyển.

7. Dụng cụ cuộn dây sạc giúp mọi thứ gọn gàng hơn

Dây sạc dài và dễ rối là vấn đề mà hầu như ai cũng gặp phải, nhất là khi mang theo nhiều thiết bị. Dụng cụ cuộn dây sạc giúp bạn thu gọn dây lại một cách nhanh chóng và giữ chúng không bị rối. Khi dùng rồi, bạn sẽ thấy việc sắp xếp đồ đạc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, đặc biệt khi cần mang theo ra ngoài.

8. Đèn cảm biến giúp sinh hoạt thuận tiện hơn mỗi ngày

Việc phải mò mẫm tìm công tắc trong bóng tối vào ban đêm, là trải nghiệm khá quen thuộc trong nhiều gia đình. Đèn cảm biến giúp giải quyết điều này bằng cách tự động bật khi phát hiện chuyển động và tắt khi không còn người. Khi sử dụng một thời gian, bạn sẽ nhận ra mọi thứ trở nên thuận tiện hơn rất nhiều, đặc biệt ở những khu vực như hành lang, nhà vệ sinh hay cạnh giường ngủ. Chỉ là một thay đổi nhỏ, nhưng đủ để cải thiện rõ rệt sự thoải mái trong sinh hoạt hàng ngày.