Tạm biệt Yayoi Kusama và Dolly Parton: Hai người phụ nữ biểu tượng về một cuộc đời đáng sống

Tháng 8/2026 khép lại bằng những khoảng trống thăm thẳm trên bản đồ văn hóa đại chúng. Chỉ trong một khoảnh khắc của thời gian, thế giới chia tay hai người phụ nữ mang tính biểu tượng: Yayoi Kusama - “nữ hoàng chấm bi” của nghệ thuật thị giác trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 97, và Dolly Parton - giọng ca bất tử của âm nhạc miền Tây Hoa Kỳ tạ thế ở tuổi 80.

Một người sinh ra từ vùng núi nghèo Smoky Mountains xứ Tennessee, lớn lên cùng tiếng đàn guitar và những giai điệu dân gian ôm trọn lấy đời sống bình dân phương Tây. Người kia bước ra từ một gia đình truyền thống ở Nhật Bản, vượt đại dương để định hình nên thứ ngôn ngữ nghệ thuật đương đại của ánh sáng, gương soi và những ảo giác vô tận. Hai hành trình ấy chưa từng giao nhau về chất liệu, nhưng lại tìm thấy một cuộc hội ngộ kỳ diệu ở chân trời vô cực của tinh thần sáng tạo.

Cho đến tận những năm tháng cuối đời, họ vẫn miệt mài làm việc, tận tụy với nghệ thuật và trọn vẹn với sứ mệnh dành cho công chúng. Họ kín đáo đối diện với những biến cố sức khỏe của riêng mình, chưa từng để khán giả thấy nỗi đau hay cuộc chiến âm thầm mà bản thân đang trải qua, chỉ để lại những tác phẩm rạng rỡ và trọn vẹn nhất. Sự bền bỉ thầm lặng đó bóc tách một sự thật: với Kusama hay Dolly Parton, sáng tạo chưa bao giờ là một cuộc dạo chơi tìm kiếm danh vọng hay tích lũy tài sản. Đó là nơi họ tự chữa lành những vết thương của chính mình, rồi dùng chính thứ nghệ thuật ấy để vỗ về một thế giới đầy biến động.

1. Sáng tạo là con đường chữa lành

Để hiểu được quy mô di sản mà Yayoi Kusama và Dolly Parton để lại, phải nhìn về những vết thương thời thơ ấu của họ - nơi nghệ thuật không bắt đầu như một năng khiếu hay lựa chọn nghề nghiệp, mà nảy mầm như một phản xạ tự vệ để sinh tồn.

Với Yayoi Kusama, ký ức tuổi thơ là những mảng màu u tối của một gia đình rạn nứt và sự khắc nghiệt của thời chiến. Sinh ra tại Matsumoto trong một gia đình bạo hành, cô bé Kusama 13 tuổi từng phải làm việc trong xưởng quân sự để may dù cho quân đội. Nhưng bi kịch lớn nhất lại đến từ chính tâm trí bà: những cơn ảo giác dồn dập xuất hiện từ năm 10 tuổi, nơi các họa tiết hoa và chấm bi bao phủ, nuốt chửng lấy trần nhà, bức tường và chính cơ thể cô bé. Trong một môi trường thiếu vắng sự thấu hiểu, nghệ thuật trở thành liều thuốc cứu rỗi duy nhất giúp Kusama không gục ngã trước sự sụp đổ của tinh thần.

Thay vì để những chấn thương tâm lý xé nát cuộc đời mình, Kusama chọn cách định hình lại chúng. Bà tái tạo nỗi sợ mất kiểm soát thành những căn phòng gương vô tận (Infinity Mirror Rooms), bắt cả thế giới phải bước vào, chìm đắm và trải nghiệm chính thứ ảo giác đã từng giam cầm bà. Nghệ thuật của Kusama là quá trình "tự xóa bỏ bản thân" (self-obliteration), biến nỗi đau đơn độc thành một vũ trụ thấu cảm rộng lớn cho hàng triệu người.

Ở phía bên kia bán cầu, Dolly Parton lại lớn lên với một vết thương mang tên sự thiếu thốn vật chất. Sinh ra là con thứ bốn trong một gia đình 12 người con ở vùng núi nghèo Smoky Mountains, Dolly cất tiếng khóc chào đời trong một căn cabin một phòng nghèo không một đồng tiền mặt. Cha bà - một nông dân trồng thuốc lá không biết chữ - đã phải trả công cho người nữ hộ sinh bằng một bao bột ngô. Nhưng thay vì để cái nghèo nuôi dưỡng sự tự ti, Dolly biến nó thành sự giàu có về tâm hồn và chất liệu cho thơ ca.

Bài hát kinh điển Coat of Many Colors - được bà ngấu nghiến viết trên mặt sau một hóa đơn giặt khô khi đang đi lưu diễn - là minh chứng xuất sắc nhất cho tư duy ấy. Chiếc áo gạt nợ được ghép từ những mảnh vải vụn mà người mẹ may cho cô bé Dolly không chỉ là một kỷ niệm tuổi thơ, mà trở thành biểu tượng cho tình yêu thương vượt lên trên sự nghèo khó. Parton hát về cái nghèo bằng niềm tự hào kiêu hãnh, biến những trải nghiệm nhếch nhác thành những giai điệu đi sâu vào lòng người.

Có một điểm tương quan kỳ diệu giữa hai người phụ nữ ấy: họ đều chối bỏ vị thế nạn nhân của hoàn cảnh. Kusama biến ảo giác thành mỹ học thị giác đỉnh cao; Parton biến cái nghèo thành kho tàng giai điệu mang tính biểu tượng. Bối cảnh sống có thể khác biệt, nhưng bản năng nghệ thuật của họ chung một tần số. Họ không trốn chạy vết thương, mà đối diện, nhào nặn và biến những bi kịch cá nhân thành nhiên liệu thắp sáng ngọn lửa sáng tạo suốt cả một đời người.

2. Những người phụ nữ đã tự tạo ra "vũ khí" cho chính mình

Đặt chân vào không gian nghệ thuật thập niên 1960 - thời điểm bị thống trị tuyệt đối bởi những người đàn ông và hệ tư tưởng bảo thủ - cả Yayoi Kusama lẫn Dolly Parton đều sớm nhận ra rằng: để tồn tại và cất lên tiếng nói riêng, họ không thể chờ đợi sự ban phát hay công nhận từ số đông. Họ buộc phải tự tạo ra vũ khí cho chính mình.

Vũ khí của Yayoi Kusama là sự phản kháng trực diện, táo bạo và vượt ngoài mọi khuôn mẫu. Là một phụ nữ châu Á đơn độc giữa New York thời bấy giờ, Kusama phải đối mặt với hai tầng định kiến: giới tính và sắc tộc. Bà bị gạt ra bên lề của phong trào Pop Art và Minimalist, thậm chí phải chứng kiến những ý tưởng tiên phong của mình bị các đồng nghiệp nam da trắng vay mượn. Thay vì lùi bước, Kusama chọn cách bùng nổ. Bà thực hiện hàng loạt sự kiện ngẫu hứng (happenings), biến chính cơ thể trần trụi của mình và người tham gia thành những bức canvas vẽ đầy chấm bi. Bà gửi thư ngỏ thách thức giới chính trị, tổ chức những lễ cưới đồng giới đầu tiên tại Tribeca, dùng nghệ thuật để lên tiếng cho hòa bình và bình đẳng. Với tư duy vượt trước thời đại hàng thập kỷ, Kusama ép giới phê bình phương Tây dù muốn hay không cũng phải quay lại nhìn nhận và khắc tên bà vào lịch sử.

Trái ngược với vẻ nổi loạn của Kusama, vũ khí của Dolly Parton lại là một sự ngụy trang đầy khôn khéo. Bước vào ngành công nghiệp nhạc country đầy tính phụ hệ, Dolly chọn sống trong vỏ bọc của một "búp bê miền Nam" với mái tóc bạch kim chải phồng, những bộ trang phục đính đá lấp lánh và đôi gót nhọn. Nhìn từ bên ngoài, công chúng dễ dàng gán cho bà cái nhãn "cô gái tóc vàng ngốc nghếch" - một tạo hình bà cố tình lấy cảm hứng từ người phụ nữ mang tiếng lăng nhăng (town tramp) ở quê nhà thời thơ ấu.

Nhưng đằng sau nụ cười ngọt ngào và thân hình nóng bỏng ấy lại là một bộ óc kinh doanh sắc bén đến kinh ngạc. Bà tự mình làm chủ bản quyền của hơn 3.000 bài hát, tự lập hãng đĩa và xây dựng đế chế giải trí riêng. Dolly hiểu rõ định kiến của đàn ông và chủ động đi trước họ một bước. Câu nói nổi tiếng của bà đã đúc kết trọn vẹn triết lý ấy: "Tôi trông giống một phụ nữ nhưng tư duy như một người đàn ông. Những gã đàn ông làm ăn với tôi cứ nghĩ tôi ngốc nghếch đúng như vẻ ngoài, nhưng đến khi họ nhận ra tôi không ngốc, tôi đã cầm tiền và rời đi rồi."

Sự độc lập trong tư duy của hai nữ nghệ sĩ còn thể hiện rõ nét qua cách họ định nghĩa về tài sản và di sản đời mình.

Đối với Kusama, tài sản lớn nhất không phải là những con số đấu giá triệu đô hay sự tán dương của thị trường nghệ thuật. Năm 1977, khi nhận thấy sức khỏe tâm thần sụp đổ và môi trường bên ngoài quá nhiều xao nhãng, bà đưa ra một quyết định vô tiền khoáng hậu: tự nguyện bước vào một bệnh viện tâm thần tại Tokyo để sống và làm việc suốt nửa thế kỷ. Đó không phải là sự đầu hàng, mà là một lựa chọn tự do tuyệt đối. Bà cách ly khỏi những cám dỗ để bảo tồn nguồn năng lượng sáng tạo thuần khiết nhất, miệt mài vẽ từ sáng đến đêm trong xưởng tranh kế bên bệnh viện.

Trong khi đó, Dolly Parton lại định nghĩa giá trị của đồng tiền bằng khả năng trao đi. Bà có thừa cơ hội để bước vào hàng ngũ tỉ phú đô-la thế giới, nhưng bà chọn từ chối danh hiệu đó bằng cách liên tục trích tài sản làm từ thiện. Thông qua quỹ Imagination Library, bà đã trao tặng hơn 300 triệu cuốn sách miễn phí cho trẻ em toàn cầu để thúc đẩy văn hóa đọc. Khi đại dịch COVID-19 bùng nổ, bà lặng lẽ quyên góp 1 triệu USD tài trợ trực tiếp cho nghiên cứu vắc-xin Moderna. Dolly làm từ thiện không phải để xây dựng hình ảnh, mà bằng một bản năng thuần túy: dùng sự giàu có của mình để san sẻ với những mảnh đời nghèo khó như chính bà ngày xưa.

Một người tự giam mình trong không gian tối giản để sáng tạo nên cả một vũ trụ; một người mở trọn lòng mình với thế giới để chữa lành cho triệu triệu trái tim. Hai người phụ nữ ấy, bằng những phương cách khác nhau, đều đã viết nên luật chơi cho chính cuộc đời mình - kiên cường, độc lập và hoàn toàn tự chủ.

3. Những giây phút cuối cùng: Không dừng bước

Khi bóng tối của thời gian khép lại hai cuộc đời huyền thoại, điều khiến công chúng bàng hoàng và xúc động nhất không phải là sự ra đi, mà là cách họ bước qua những ngày tháng cuối cùng: lặng lẽ, kiên cường và chưa từng ngơi nghỉ lao động nghệ thuật.

Từ xưởng vẽ của Yayoi Kusama tại Tokyo, bản tuyên bố ngắn gọn nhưng lay động lòng người được phát đi: "Cho đến tận những giây phút cuối cùng, bà chưa từng buông cọ..." Ở tuổi 97, ngay cả khi thân thể đã suy kiệt theo quy luật của thời gian, đôi bàn tay gầy guộc ấy vẫn miệt mài di chuyển trên mặt canvas.

Trong khi đó, ở bờ bên kia đại dương, đại diện của Dolly Parton cũng chia sẻ về những ngày tháng thầm lặng của nữ danh ca. Đối mặt với những biến cố sức khỏe ở tuổi 80, bà chưa một lần than thở hay để lộ sự mệt mỏi trước công chúng. Cách đây vài tháng, khi tin đồn bắt đầu râm ran khi Dolly buộc phải huỷ tour diễn vì lý do sức khoẻ, bà đã ghi hình một clip với nụ cười tươi rạng rỡ và trấn an fan của mình rằng: “Tôi chưa chết đâu!”. Đến hơi thở cuối cùng, Dolly vẫn là ngọn lửa ấm áp, dịu dàng vỗ về những người ở lại.

Nhưng cái chết chưa bao giờ là điểm kết thúc đối với những di sản đã đi vào vĩnh cửu.

Nhìn lại chặng đường họ vừa đi qua, ta mới thấy sức sống mãnh liệt của thứ nghệ thuật được đánh đổi bằng cả đời dấn thân. Người ta vẫn thấy hàng ngàn khán giả tại New York, London hay Tokyo sẵn sàng kiên nhẫn xếp hàng suốt nhiều giờ đồng hồ dưới mưa lạnh, chỉ để đổi lấy 30 giây ngắn ngủi được bước vào căn phòng gương vô tận của Kusama, tìm kiếm sự tĩnh lặng và thấu cảm giữa thế giới hỗn độn. Và ở khắp các góc nhỏ trên toàn cầu, hàng triệu con người thuộc đủ mọi thế hệ vẫn ngân nga từng lời ca của Jolene hay I Will Always Love You - những giai điệu đã vượt qua giới hạn của không gian và thời gian để trở thành một phần ký ức của nhân loại.

Sự ra đi của hai biểu tượng lập tức tạo nên một làn sóng tri ân sâu sắc trên toàn thế giới. Từ những bảo tàng nghệ thuật danh tiếng như Tate Modern, MoMA hay Trung tâm Pompidou đều rục rịch tổ chức các không gian tưởng niệm Kusama, cho đến những lời từ biệt xúc động đến từ các đồng nghiệp và hậu bối nhiều thế hệ. Từ Paul McCartney, Miley Cyrus cho đến Taylor Swift... tất cả đều nghiêng mình trước hai ngọn núi cao của nghệ thuật đương đại. Họ không chỉ khóc thương cho một sự mất mát, mà đang cùng nhau tôn vinh hai cuộc đời đã sống đến giọt mực cuối cùng, nốt nhạc cuối cùng - trọn vẹn và không một chút hối tiếc.

4. Lời chào tạm biệt hai "thần tượng" bước đi trên mặt đất

Yayoi Kusama và Dolly Parton khép lại hành trình thế gian, nhưng những giá trị họ để lại vẫn tiếp tục soi sáng con đường của bao thế hệ nghệ sĩ và khán giả. Hai người phụ nữ, hai xuất phát điểm, hai ngôn ngữ sáng tạo hoàn toàn khác biệt, nhưng lại ban tặng cho nhân loại hai bài học vô giá về sự sống.

Một người dạy chúng ta can đảm nhìn vào hư vô, bước qua những đứt gãy và ảo giác của tâm trí để tìm thấy sự vĩnh cửu trong cái vô tận của vũ trụ (Kusama). Người kia dạy chúng ta trân trọng những điều bình dị nhất, yêu từng mảnh vải vụn hay nỗi đau đời thường bằng một trái tim bao dung và rộng mở (Dolly). Họ chứng minh rằng nghệ thuật không phải là tấm màn che giấu hiện thực, mà là phương cách chân thật nhất để con người chuyển hóa bi kịch thành nguồn năng lượng nuôi dưỡng tâm hồn.

Họ rời đi, nhưng những chấm bi trên tấm canvas của Kusama như vẫn toả sáng rực rỡ và từng nốt nhạc giàn giụa tình yêu của Dolly Parton sẽ còn ngân vang trong những mùa xuân tới. Những tác phẩm ấy không chỉ nằm trên mảng tường bảo tàng hay trong các đĩa nhạc cổ điển; chúng đã trở thành một phần nhịp thở của văn hóa đương đại.

Sự hiện diện trọn vẹn của hai nữ nghệ sĩ cho đến tận những năm tháng cuối đời chính là câu trả lời đắt giá nhất cho câu hỏi: Một cuộc đời đáng sống là như thế nào? Đó là một cuộc đời dấn thân không hối tiếc, biết dùng nỗi đau của chính mình để làm đẹp cho thế gian, và cống hiến trọn vẹn trái tim cho nghệ thuật và con người cho đến phút giây cuối cùng.