Emoji có vô tình tiết lộ bạn đã… già?

Theo dữ liệu sử dụng mới từ Google, emoji phổ biến nhất thế giới trong năm qua là 😭. Đây đã trở thành một emoji đa năng, được dùng khi có điều gì đó cực kỳ buồn cười, xúc động hoặc xấu hổ đến mức bạn có thể bật khóc.

😭 đã vươn lên vị trí dẫn đầu khi vượt qua 🤣 và 😂 trên bảng xếp hạng. Một lý do lớn: Giới trẻ cho rằng các emoji khác đã bị dùng quá nhiều, theo nhận định từ các nhà ngôn ngữ học và phân tích của The New York Times đối với các bài đăng trên Reddit.

Dữ liệu mới đến từ mẫu khảo sát ẩn danh gồm 665 triệu emoji được mọi người trên toàn thế giới sử dụng trên Gboard - bàn phím Google được tích hợp vào hầu hết các thiết bị chạy Android, hệ điều hành phổ biến nhất hiện nay. Google đã chia sẻ dữ liệu này với The Times, trong đó năm 2025 là năm mới nhất có số liệu.

Vì dữ liệu thiếu các chi tiết nhân khẩu học, chúng tôi đã tìm đến các diễn đàn Reddit để hiểu sâu hơn về cách các nhóm tuổi khác nhau sử dụng emoji. Các diễn đàn này dù không phải là đại diện hoàn hảo nhưng đã tiết lộ những xu hướng thế hệ rất rõ nét.

Theo Sali A. Tagliamonte, giáo sư ngôn ngữ học tại Đại học Toronto, thanh thiếu niên - đặc biệt là nữ sinh - luôn là những người đi đầu trong các thay đổi ngôn ngữ. (Trong số 5 người con của bà, các con gái đều dùng emoji còn các con trai thì không).

Các nhà nghiên cứu cho biết phụ nữ thường có nhiều mối quan hệ xã hội hơn và vốn từ ngữ biểu cảm phong phú hơn. Khi con người lớn tuổi hơn, ngôn ngữ của họ trở nên ổn định hơn - điều này thể hiện rõ qua sự "trung thành" của người lớn tuổi với các emoji như 😂 và 🤣.

Jennifer Daniel, giám đốc sáng tạo tại Google và là chủ tịch tiểu ban emoji của Unicode Consortium, cho biết thế hệ của cô (hiện ở độ tuổi 40) quan tâm nhiều hơn đến việc giao tiếp trên quy mô lớn, trên các nền tảng mạng xã hội lớn như Twitter và Facebook. Nhưng hiện nay, giao tiếp trực tiếp và thân mật lại diễn ra nhiều hơn trong các nhóm chat và các tiểu văn hóa internet, nơi điều quan trọng là "mọi người trong nhóm trước mắt hiểu mình nói gì".

Nhiều emoji bắt nguồn từ các tiểu văn hóa trực tuyến này, nơi những người sáng tạo meme luôn nỗ lực đi đầu xu hướng, theo Adam Aleksic, một nhà ngôn ngữ học hoạt động trực tuyến với tên gọi Etymology Nerd. Đến khi các emoji này trở nên phổ biến đại chúng, những người sáng tạo đã chuyển sang lăng xê các biểu tượng mới.

Ví dụ, 💀 - biểu thị việc "chết vì cười" - từng có thời điểm vượt mặt 😂 trong giới trẻ, nhưng sau đó mức độ sử dụng đã giảm nhanh chóng. (Đáng lưu ý là ở thời điểm bắt đầu khoảng thời gian nghiên cứu này, giới trẻ phần lớn thuộc Gen Z, nhưng hiện nay nhóm này đã bao gồm tỷ lệ ngày càng tăng của Gen Alpha.)

Cảm xúc mà con người bộc lộ thường không đổi, nhưng các emoji họ dùng để truyền tải chúng thì luôn tiến hóa.

Chẳng hạn như 🥀 thường được dùng để chỉ sự buồn bã hoặc tan vỡ con tim, và là emoji có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong năm qua theo dữ liệu từ Google, vươn lên vị trí thứ 93 được sử dụng nhiều nhất. Một số người đã chọn dùng nó để thay thế cho 💔.

Được tiếp sức bởi TikTok, biểu tượng này đại diện cho cảm giác "tôi đang héo mòn ngay lúc này", cô Daniel nói. "Nó mang tính biểu cảm và họ có thể dùng nó một cách đầy hóm hỉnh."

Tuy nhiên, nó cũng có thể không tồn tại được lâu: "Đến khi bà của bạn bắt đầu dùng emoji hoa hồng héo, điều đó có nghĩa là nó đã hết thời và bạn phải chuyển sang cái mới," Aleksic, 25 tuổi, nhận định.

Giới trẻ ngày nay có xu hướng dùng 🔥 ở những nơi mà người lớn tuổi dùng 💯. Và giới trẻ cũng dễ sử dụng 🙏 hơn thay vì 👍 - biểu tượng vốn vẫn đặc biệt phổ biến với Gen X (và được anh Aleksic gọi là "emoji của thời ông bà", dù hiện được một số bạn trẻ dùng theo cách "châm biếm ngược").

🗿, xếp thứ 33 vào năm 2025 (tăng từ vị trí 482 vào năm 2021), gần đây đã có sự tăng trưởng thần tốc dù nằm sâu trong danh mục du lịch và địa điểm của bàn phím emoji. Giới trẻ thường dùng tượng Moai để thể hiện phản ứng thản nhiên, không cảm xúc hoặc nhướng mày. Trên Reddit, nó được Gen Alpha sử dụng từng đợt bùng nổ, nhưng hầu như không được các thế hệ khác chạm tới.

Các emoji phổ biến bắt nguồn từ nhiều nơi khác nhau trên internet. Nguồn gốc của 🇧🇷, lá quốc kỳ Brazil và là emoji tăng trưởng nhanh thứ 3 trong năm ngoái, có vẻ đến từ văn hóa game thủ; trong khi 🫰 (bắn tim bằng ngón tay) lại đến từ K-pop.

Khi con người giao tiếp qua không gian mạng thay vì gặp mặt trực tiếp, các tín hiệu phi ngôn ngữ thể hiện ý nghĩa và cảm xúc - như nét mặt, cử chỉ hay tông giọng - đều bị mất đi. Emoji xuất hiện để bù đắp khoảng trống đó. Chúng cũng là dấu hiệu thể hiện sự thuộc về một nhóm cộng đồng nhất định, các nhà nghiên cứu cho biết.

Những nhóm cảm thấy bị lề móa thường là những người sáng tạo nhất trong việc phát triển ngôn ngữ mạng riêng của họ, theo anh Aleksic, tác giả cuốn sách "Algospeak: How Social Media Is Transforming the Future of Language".

"Thông thường, một nhóm càng thuộc số ít thì họ càng có lý do để tạo sự khác biệt," anh nói. "Các cộng đồng người da màu trẻ tuổi hoặc cộng đồng queer có lẽ là những nhà sáng tạo ngôn ngữ lớn nhất."

William Labov, người được coi là nhà sáng lập ngành xã hội ngôn ngữ học (chuyên nghiên cứu về cách các đặc điểm như giới tính, tuổi tác, tầng lớp và chủng tộc định hình cách con người sử dụng ngôn ngữ), đã tìm thấy những mô hình này trong các nghiên cứu từ những năm 1960. Ông viết rằng những người thuộc tầng lớp trung-lưu dưới và thanh thiếu niên là những người sáng tạo nhất trong việc sử dụng ngôn ngữ. Ông cũng phát hiện phụ nữ thường đi trước nam giới một thế hệ trong việc tiếp nhận ngôn ngữ mới. (Một nghiên cứu về các thư từ cá nhân được viết từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 17 cho thấy ngay từ thời đó, phụ nữ đã tiếp nhận ngôn ngữ mới nhanh hơn).

Trong vài năm qua, ít nhất 10 emoji được sử dụng nhiều nhất vẫn giữ nguyên, theo Google. Mặc dù có hơn 3.600 emoji, 10 biểu tượng này đã chiếm tới 36% tổng số lượt sử dụng emoji trong năm qua. Hầu hết chỉ tráo đổi vị trí cho nhau; mức độ sử dụng 👍 giảm xuống, trong khi 🙏 giành thêm thị phần.