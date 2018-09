"The Nun" kết thúc dang dở, ta có thể trông đợi gì nếu như có phần 2?

Chắc chắn sau khi rời khỏi rạp, nhiều khán giả vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn với nội dung cũng như phần kết của The Nun (Ác Quỷ Ma Sơ). Lý do là bởi xuyên suốt mạch phim còn quá nhiều những chi tiết bỏ ngỏ chưa được khai thác cũng như cảnh kết phim giống như một cái kết mở dẫn dắt người xem đến với một câu hỏi: số phận của anh chàng Frenchie với vết dấu thánh giá ngược sau gáy hay số phận của sơ Irene và cha Bruke sau này rồi sẽ trôi về đâu?

Những thắc mắc này dường như hứa hẹn sẽ có một The Nun 2 giải đáp mọi khúc mắc tồn đọng, đồng thời giúp nội dung của The Nun liên kết mạch lạc hơn với những bộ phim khác trong vũ trụ kinh dị The Conjuring. Vậy điều gì người xem có thể kỳ vọng được giải đáp trong hậu truyện về ma sơ Valak nếu như hãng phim bật đèn xanh cho The Nun 2?



(Bài viết có tiết lộ nội dung, cân nhắc trước khi đọc).

1. Số phận anh nông dân Frenchie với biểu tượng thánh giá trên cổ

Nếu còn nhớ những tình tiết trong The Conjuring (Ám Ảnh Kinh Hoàng), chắc chắn không ít khán giả đã giật mình ngỡ ngàng sau khi nghe anh nông dân điển trai Frenchie (Jonas Bloquet đóng) nói ra tên thật của mình: Maurice Therialt. Ngạc nhiên bởi lẽ, trong một cảnh quay tại giảng đường Đại học thuộc dòng thời gian của The Conjuring, nhân vật Carolyn Perron (Lili Taylor) được xem cảnh quay vợ chồng nhà Warren thực hiện trừ tà cho một người đàn ông bệ rạc xác xơ tên Maurice. Chưa hết, khi Maurice chạm vào người Lorraine Warren (Vera Farmiga), một ảo ảnh về cái chết của Ed Warren (Patrick Wilson) đã thoáng xuất hiện trong tiềm thức của Lorraine.

Từ anh nông dân điển trai tốt bụng Frenchie…

Đến đây thì rõ rồi, "hotboy trồng cà" năm 1952 ấy chúng ta cùng xao xuyến, sau 20 năm lưu lạc cho tới cuối 1970 - đầu 1971 thì hóa thành tàn tạ vì bị Valak (Bonnie Aarons) hành cho tới bến. Chuyện gì đã xảy ra với Maurice? Những hậu họa khủng khiếp nào anh đã phải gánh chịu suốt hai thập kỷ? Con quỷ Valak đã tung hoành ngang dọc như thế nào trong thể xác của Maurice? Tuy rằng 20 năm này vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp nhưng chắc chắn khán giả sẽ được chiêm ngưỡng thêm một chương kinh hoàng tiếp theo, nếu như nhà sản xuất Warner Bros quyết định làm thêm The Nun 2 kết nối mạch phim bỏ ngỏ giữa The Nun và The Conjuring.



… đến một Maurice kiệt quệ trong buổi lễ trừ tà của nhà Warren.

Tuy thế, người hâm mộ không nên kỳ vọng vào một cái kết viên mãn, ai ai cũng yên bình hạnh phúc vì rõ ràng rằng, sau khi Maurice được nhà Warren thực hiện nghi lễ trừ tà thì ông ta vẫn cố giết chết vợ rồi quay họng súng về phía mình để tự sát và sau đó con quỷ Valak vẫn xuất hiện trong The Conjuring 2 (Ám Ảnh Kinh Hoàng 2) với màn chạm trán cùng gia đình nhà Warren.



2. Chuyện gì đã diễn ra tại tu viện St. Carta từ sau Thế chiến II cho tới năm 1952?

Điều duy nhất khán giả biết được, ấy là các sơ trong tu viện này đều đã chết hết tính đến thời điểm sơ Irene (Taissa Farmiga) và cha Bruke (Demián Bichir) tới điều tra. Lội ngược dòng về lịch sử của tu viện St. Carta, tu viện này được xây dựng bởi công tước St. Carta - người đã thực hiện nghi thức triệu hồi con quỷ Valak nhưng Giáo hội đã kịp thời tấn công tu viện và phong ấn cánh cổng địa ngục bằng Thánh Tích.

Tuy thế, sau những tàn phá của thế chiến II, phong ấn đã bị phá hủy đồng nghĩa với việc Valak được giải thoát, các sơ trong tu viện ngày đêm phải cầu nguyện để ngăn chặn con quỷ cũng như bảo vệ tính mạng của mình. Không biết liệu họ có thể cầm cự đến thời điểm nào trong suốt dòng thời gian từ năm 1945 tới năm 1952 nhưng rõ ràng cái chết là một kết cục không thể tránh khỏi và việc sơ Victoria phải quyên sinh trước cửa tu viện đã đặt dấu chấm hết cho tất cả.

Chuyện gì đã xảy ra tại St. Carta từ thế chiến 2 cho tới khi sơ Victoria tự tử?

Dẫu biết đây là một giai đoạn đẫm máu và đau thương nhưng khán giả cũng không khỏi tò mò về những sự kiện thực chất đã xảy ra trong tu viện St. Carta, về những cuộc đời sống không bằng chết, ngày cũng như đêm bị đe dọa bởi con quỷ Valak hiểm độc ngày một tàn bạo. Nếu như có The Nun 2, biết đâu chúng ta sẽ được giải đáp về những thắc mắc này, có thể câu trả lời sẽ xuất hiện trong tiềm thức của Frenchie sau khi anh này đã bị Valak nhập và những flashback của anh ta cũng chính là những gì con quỷ Valak đã gây ra trong quá khứ.



3. Irene - nữ tu với những ảo ảnh về "Mary points the way" (Mary chỉ đường)

Không ít khán giả phải thắc mắc, đối với một cô gái từ nhỏ đã nhìn thấy những ảo ảnh về Nữ Thánh Mary giống như một món quà tâm linh từ Chúa, thì những gì cô đã thể hiện trong The Nun có phải là quá ít ỏi, hay năng lực của cô chỉ đến thế thôi sao? Ngẫm đi ngẫm lại thì Irene chỉ có một vài khoảnh khắc "vụt sáng" như khoảnh khắc cô nhắm mắt lại để lắng nghe và tìm ra chính ngôi mộ nơi cha Bruke bị chôn sống, hay là khi cô dùng tới món quà "Mary points the way" của mình để tìm được cánh cửa dẫn đến nơi phong ấn con quỷ Valak. Đáng buồn thay, ngay trong cảnh phim quan trọng nhất là khi cô ngậm Thánh Tích trong miệng và phun về phía Valak thì hành động này lại hoàn toàn mang tính bản năng chứ không có một chút can thiệp nào của những năng lực đặc biệt.

Irene dù có năng lực đặc biệt nhưng lại không thể hiện được nhiều trong The Nun.

Nhưng cũng vì hiếm hoi những cảnh thể hiện trong The Nun nên chúng ta càng có thể trông đợi vào sự xuất hiện của một Irene quyền năng hơn, nhiều đất diễn hơn trong The Nun 2. Hay kịch tính hơn nữa thì trong phần tiếp theo này, Irene và anh nông dân Frenchie sẽ hội ngộ nhưng trong hoàn cảnh Frenchie đã bị quỷ Valak tàn phá đến điên dại và Irene sẽ dùng năng lực đặc biệt của mình để "trả ơn" cho cái kết của The Nun khi Irene được Frenchie cứu sống.

Tuy thế, The Nun 2 chắc chắn không thể có một kết thúc tốt đẹp vì sau đó Frenchie, hay còn được biết đến Maurice trong The Conjuring, sẽ được nhà Warren thực hiện lễ trừ tà một lần nữa. Mà biết đâu, trong cuộc chạm trán trong The Nun 2, Valak lại trả thù thành công, dẫn đến cái chết của sơ Irene thì sao? Đừng quên tất cả chỉ là phỏng đoán, nội dung phim khai thác những gì thì hãy chờ những thông tin mới nhất từ đạo diễn nhé!



Mong rằng Taissa sẽ có nhiều đất diễn hơn trong The Nun 2.

4. Mối quan hệ của nhà Farmiga từ đời thực lên phim



Cặp chị em Vera Farmiga và Taissa Farmiga từ nay có thể được gọi là "chị em diệt quỷ" với những chiến công xuyên suốt vũ trụ kinh dị The Conjuring. Nhưng liệu ngoài đời thật là chị em ruột thì khi lên phim hai người họ sẽ có mối quan hệ như thế nào? Có một số giả thiết được đưa ra như hai người là một và vai diễn của Taissa chính là thời trẻ của Vera sau này, hay hai người cũng sẽ trở thành hai chị em trong phim hoặc có một quan hệ huyết thống nào đó, giả thiết thứ ba ấy là cả hai chẳng có một mối quan hệ quen biết nào ở đây cả.

Việc lựa chọn hai chị em nhà Farmiga liệu có phải là một dụng ý của đạo diễn?

Giả thiết đầu tiên có vẻ khá vô lý vì dù sao sơ Irene cũng đã lập lời thề trong The Nun còn Lorraine sau này đã cưới Ed và có một gia đình hạnh phúc. Việc một nữ tu phá bỏ lời thể để theo đuổi những dục vọng cá nhân là một điều vô cùng cấm kỵ, vả lại nếu như Irene là Lorraine ngày trẻ thì chắc chắn cô đã có những cảm giác quen thuộc khi thực hiện lễ trừ tà cho Maurice và không ngỡ ngàng khi chạm trán với Valak trong The Conjuring 2.

Lorraine Warren đã có màn đụng độ với Valak trong The Conjuring 2.

Giả thiết thứ hai về việc hai người có thể là chị em hoặc mang một quan hệ huyết thống nào đó - khả năng này có vẻ hợp lý hơn tuy rằng Lorraine chưa bao giờ nhắc đến một người chị em hay họ hàng thân thích nào là một nữ tu cả. Tuy thế, việc đạo diễn lựa chọn Taissa Farmiga - cô em gái có gương mặt với những nét tương đồng với bà chị Vera Farmiga của mình có lẽ không phải là ngẫu nhiên, nhưng mục đích thực chất ở đây là gì, giữa hai người họ có kết nối trong phim như thế nào thì hãy chờ The Nun 2 để được giải đáp nhé.



Còn với giả thiết cuối cùng: Irene và Lorraine Warren chỉ là hai người xa lạ không quen biết, thì chắc chúng ta cũng không cần bàn luận gì thêm về việc này.

5. Những ngôi sao nào sẽ tái xuất trong The Nun 2?

Dựa trên những phán đoán ở trên thì chúng ta có thể tạm đặt giả thiết về sự quay trở lại của hai diễn viên Jonas Bloquet và Taissa Farmiga nhưng lần này có lẽ Jonas không chỉ còn là một anh nông dân điển trai tốt bụng Frenchie nữa mà sẽ phải thể hiện một nhân vật tên Maurice Therialt khốn khổ khi bị quỷ hành. Cũng không thể vắng mặt sự tham gia của diễn viên Bonnie Aarons - người thủ vai ác quỷ Valak nhưng chắc chắn đất diễn sẽ không quá nhiều vì dù sao Valak cũng đã nhập vào Maurice rồi mà.

Có The Nun 2 thì không thể nào vắng mặt chị Valak được.

Bên cạnh đó, khán giả cũng có thể hy vọng về sự góp mặt của hai diễn viên Patrick Wilson và Vera Farmiga với vai diễn cameo xuất hiện trong cảnh trừ tà cho Maurice. Cảnh quay này cũng có thể sẽ khép lại The Nun 2 với vai trò liên kết mạch thời gian trong The Nun và The Conjuring, giúp người hâm mộ có một cái nhìn mạch lạc xuyên suốt giữa các mốc thời gian trong vũ trụ kinh dị này.



The Nun (Ác Quỷ Ma Sơ) hiện đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.