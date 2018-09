Hóa ra nguyên mẫu ngoài đời của chàng nông dân soái ca Frenchie trong “The Nun” lại thảm thương thế này đây!

Ra mắt hồi tuần trước, The Nun (Ác Quỷ Ma Sơ) nhanh chóng phá hàng loạt kỷ lục doanh thu trên thế giới dù bị giới phê bình chê tả tơi. Trong đó, người xem đặc biệt dành tình cảm cho soái ca Frenchie do tài tử Jonas Bloquet thủ vai. Tuy nhiên, sự thật về anh chàng hẳn sẽ khiến nhiều người bất ngờ.

Chàng soái ca Maurice trong "The Nun".

Trong phim, Frenchie là một anh nông dân người Pháp hài hước và điển trai sống gần nhà nguyện ở Rumania. Chàng soái ca này đã góp công rất lớn giúp cha Burke (Demián Bichir) và sơ Irene (Taissa Farmiga) trong việc phong ấn Valak (Bonnie Aarons). Song, hóa ra anh chàng đã bị con quỷ ám mà không hề hay biết.

Đây chính là sợi dây liên kết với loạt phim gốc khi Maurice (tên thật của Frenchie) từng được vợ chồng nhà Warren trừ tà trong The Conjuring (2013). Trong quá trình đó, ông đã vô tình chạm vào người Lorraine (Vera Farmiga) và cho cô thấy ảo ảnh cái chết của người chồng Ed (Patrick Wilson). Chi tiết này dẫn tới cuộc chiến của ông bà đồng với chính Valak trong The Conjuring 2 (2016).

Đoạn phim trừ tà của Maurice trong "The Conjuring".

Thực tế, Maurice "Frenchie" Theriault là một trong những vụ án đáng sợ nhất của vợ chồng Warren nhưng lại diễn ra vào năm 1985 chứ không phải 1971 như trên màn ảnh rộng. Buổi lễ trừ tà này đã được xuất bản trong cuốn sách Satan’s Harvest (1990) do hai tác giả Michael Lasalandra, Mark Merenda kết hợp cùng chính nhà Warren và Maurice chấp bút.

Theo đó, Maurice, sinh năm 1936, có một tuổi thơ khá dữ dội tại trang trại của gia đình ở New England, Hoa Kỳ. Ông thường xuyên đối mặt với sự bỏ bê và đánh đập của cha. Khi sự bạo hành ngày càng tăng, cậu bé Frenchie bé nhỏ đã nhờ tới mọi sự giúp đỡ, ngay cả của Satan. Cũng trong thời gian này, ông chứng bị buộc phải tham gia vào nhiều nghi lễ đáng sợ với một tổ chức tôn giáo thần bí.

Hình ảnh đời thực của vợ chồng Maurice và Nancy Theriault.

Từ đây, ông bắt đầu cảm nhận nhiều điểm bất thường trong cơ thể. Khi trưởng thành, Maurice bỏ nhà đi và cuối cùng dừng chân tại một vùng quê thuộc Massachusetts – nơi ông lấy vợ và sinh con như người bình thường.

Nhưng vào năm 1985, khi bác nông dân vừa lên chức ông không lâu thì nhiều dấu hiệu bất thường xảy ra. Máu ngẫu nhiên xuất hiện trong trang trại và trên người của Frenchie. Sức mạnh của ông tăng lên một cách bất thường. Gia đình nghe thấy nhiều giọng nói lạ và đồ đạc tự động thay đổi vị trí.

Tuy nhiên, điều đáng sợ nhất là Maurice có thể xuất hiện ở nhiều nơi cùng lúc. Ông có thể ở trong phòng rồi bất ngờ đứng sau lưng vợ ở ngoài sân nhà hay ở một căn phòng khác. Nếu bị người khác theo chân, ông bỗng nhiên biến mất rồi xuất hiện trở lại ở căn phòng đầu tiên mà không có bí kỳ ý thức gì về việc vừa xảy ra. Nhiều người khẳng định thấy Maurice ở hai địa điểm cách xa nhau chỉ trong vài giây.

Trích đoạn buổi lễ trừ tà của Maurice ngoài đời thực.

Lúc này, Tòa thánh nhờ tới vợ chồng nhà Warren để điều tra vụ việc. Chứng kiến những sự bất thường trên, Ed nhận ra đây là một ca quỷ ám nặng và nhờ linh mục Robert McKenna hỗ trợ nghi lễ trừ tà. Đây là lúc sự kinh hoàng bắt đầu. Ed Warren kể lại:

"Xuyên suốt nghi lễ trừ tà, mắt của Maurice mang hình dạng mắt của loài rắn và bắt đầu chảy máu. Da của ông ấy bắt đầu phòng rộp và nứt ra với dấu hiệu thánh giá ngước xuất hiện khắp nơi."

Trong suốt bổi lễ trừ tà, con quỷ tự nhận mình với cái tên "Ta là chính ta" (I am what I am). Cuối cùng, thế lực tà ác bị trục xuất dù Ed xém xíu là mất mạng. Tuy nhiên, chỉ 7 năm sau, Maurice Theriault bất ngờ bắn bị thương vợ rồi quay súng tự sát. Báo giới năm 1992 dậy sóng khi hàng loạt trang đưa tin liệu ông vẫn còn bị con quỷ ám sau từng ấy năm?

Maurice giết vợ và tự sát là do Valak?

Cho tới hiện tại, Maurice vẫn là một trường hợp quỷ ám đáng sợ và bí ẩn nhất thế giới. Dựa theo những gì được kể lại, phải chăng nó thật sự liên quan đến Valak – Hầu tước Rắn của The Nun chăng? Có lẽ câu hỏi này mãi mãi chẳng ai có thể giải đáp.

