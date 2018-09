Thân là trùm cuối nhưng chị Valak cũng có những lúc số nhọ khó ai đỡ kịp

Không chỉ được xem là trùm cuối trong vũ trụ kinh dị The Conjuring, ma sơ Valak hiện còn đang là trùm cuối phòng vé Bắc Mỹ khi phim riêng The Nun (Ác Quỷ Ma Sơ) của chị thắng lớn với doanh thu mở màn 53,5 triệu USD. Thành tích của chị "Lắc" thực sự khiến các bậc ma quỷ tiền bối lẫn đàn em ngưỡng mộ. Tuy nhiên, đừng tưởng cuộc đời chị là một chuỗi dài những chiến thắng và may mắn khi hù dọa được vô số người, vì ông trời khéo trêu ngươi, chị cũng có lúc gặp vận xui như ai. Vì sao nói chị Valak xui?

Không được sống đúng giới tính

Tạo hình nữ tu xấu đau xấu đớn của chị Valak.

Dưới tạo hình nữ tu với set đồ có cả khăn choàng đầu kết hợp hai màu thịnh hành đen – trắng, đa số khán giả đều nghĩ chị Valak từ đầu đến cuối là nữ 100%. Thực ra đây là nỗi khổ khó nói của chị bởi Valak trong tư liệu quỷ học mà Vua Solomon để lại mang hình dạng của một đồng nam, vai có cánh, cưỡi trên lưng của một con rồng hai đầu.

Đây mới là giới tính thật của chị này mấy cưng!

Nhận ra hình tượng này không có nhiều tác dụng gây ấn tượng và giải trí, người ta đã quyết định xây dựng Valak dưới hình dạng một ma sơ. Tạo hình ma sơ cũng giúp các nhà làm phim thể hiện ý đồ rằng Valak là con quỷ thích chơi đùa với đức tin.

"Đóng vai khách mời" miệt mài, mới có nổi phim riêng trong "sự nghiệp"

Trước khi có hẳn phim riêng The Nun để tự do thể hiện cá tính, chị Valak chuyên đảm nhận vai cameo (khách mời) trong vũ trụ The Conjuring. Cụ thể, chị xuất hiện một cách nhỏ giọt trong The Conjuring 2 và Annabelle: Creation với vai trò là trùm cuối. Valak đã từng có dịp "tung tăng" trong The Conjuring 2 khi đứng đằng sau thao túng linh hồn ông lão Bill Wilkins, gieo rắc tai hoạ lên gia đình Lutz, thậm chí có tâm ghé thăm luôn nhà của Lorraine (Vera Farmiga).

Lorraine có bạn "xịn" đến chơi nhà, tiện dọa chơi luôn.

Trong Annabelle: Creation, "ma sơ quốc dân" xuất hiện chớp nhoáng trong bức hình chụp 4 nữ tu của sơ Charlotte. Dù được mệnh danh là kẻ phản diện hùng mạnh nhất vũ trụ The Conjuring nhưng xem ra, chị Valak cũng phải trải qua một quá trình "thực tập" khá vất vả bằng vai cameo trong các tựa phim kinh dị trên.

Người ta tự sướng sống ảo chị "Lắc" thích quá cũng bon chen cho bằng bạn bằng bè.

Đến khi ra phim riêng, lại dính "dớp" hoãn chiếu

Con đường đến với phòng vé của chị Valak phải nói rằng phủ đầy gai bởi The Nun từng bị hoãn chiếu. Đáng lẽ, tựa phim riêng của ma sơ sẽ được ra mắt vào giữa mùa hè. Tuy nhiên, hãng Warner Bros sau đó đã quyết định lùi lịch chiếu phim từ 13/7 sang chính thức khởi chiếu vào ngày 7/9.

Hoãn phim của chị, ai cho chị lương thiện?

Do vậy, chị "Lắc" đã phải lỡ hẹn với các fan gần hai tháng trời. Mặc dù bị hoãn chiếu nhưng như thế càng khiến dân tình tò mò, mong ngóng ngày được diện kiến "ma sơ quốc dân", giúp chị Valak tạo được cú nổ về doanh thu tại phòng vé mấy ngày vừa qua.

"Hứng gạch" vì hù dọa trên quảng cáo Youtube

Trước khi chính thức khởi chiếu, chị Valak cũng làm một đoạn nhá hàng nho nhỏ bằng quảng cáo trên Youtube. Tưởng sẽ được săn đón, ai dè, chị lại bị dân tình cho "ăn gạch" vì hình ảnh ghê rợn quá mức cho phép. Cụ thể, một tài khoản Youtube đã đăng tải đoạn một quảng cáo lên web có cảnh báo "hù dọa bất ngờ" được in đậm trong ảnh đại diện. Mặc dù vậy, đoạn clip lại không có bất kỳ cảnh báo nào về cảnh Valak đột ngột hiện hình với một tiếng gầm khủng khiếp.

Đoạn quảng cáo khiến Valak hứng trọn một rổ gạch từ khán giả

Với trẻ em hoặc những ai bị bệnh tim thì màn chào hỏi này của ma sơ không hề tốt cho sức khỏe một chút nào. Do vậy, hễ cứ nhắc đến The Nun, không ít khán giả phải chửi thề vì từng là nạn nhân của đoạn quảng cáo giật gân trên. Khổ cho chị "Lắc", nghiêm túc chào hỏi cũng bị ăn no gạch!

Trong phim riêng đụng độ toàn trai xinh gái đẹp

Chị Valak xấu, đó là điều ai cũng phải công nhận. Đã thế mà các nhà làm phim lại khoét sâu vào nỗi đau của chị khi để một dàn trai xinh gái đẹp vào quấy nhiễu chị trong phim riêng The Nun. Đầu tiên là cha Burke (Demián Bichir), một linh mục chiến tranh dám phăng phăng đi ra nghĩa địa lúc nửa đêm. Sau đó là anh nông dân Frenchie (Jonas Bloquet) đẹp như tài tử Hollywood. Tiếp đến là nữ tu trẻ Irene (Taissa Farmiga).

Vẻ đẹp của cha Burke đã dìm Valak phía sau thành bạch tuộc.

Có lẽ vì biết mình đẹp có thể đè bẹp vạn vật nên cô nàng vẫn điềm nhiên tới tu viện ở qua đêm dù biết ở đó có ma. Thanh niên Irene biết rõ tu viện có người chết không rõ nguyên nhân vẫn hăng hái đi tìm hiểu, thậm chí đối đầu với cả "chị đại" Valak bá chủ tu viện cho ngầu.

Càng thảm hơn cho chị "Lắc" khi phải so kè nhan sắc với đại mỹ nhân này.

Không bàn về sức mạnh, chỉ bàn riêng về khoản nhan sắc thôi thì "ma sơ quốc dân" rõ ràng đã lép vế hoàn toàn trước dàn mỹ nam mỹ nữ kia rồi. Nhân vật chính mà như thế thì nhọ quá là nhọ rồi chị ơi!

The Nun hiện đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.