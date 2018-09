Valak chễm chệ ngôi vô địch phòng vé, lập kỷ lục mới cho loạt phim kinh dị "The Conjuring"

Valak "đại khai sát giới" phòng vé, xác lập kỷ lục cho loạt "The Conjuring" 7/9 - 9/9/2018 The Nun: 53,5 triệu USD ~ 1253 tỉ VNĐ Crazy Rich Asians: 13,6 triệu USD ~ 318 tỉ VNĐ Peppermint: 13,2 triệu USD ~ 309 tỉ VNĐ The Meg: 6 triệu USD ~ 140 tỉ VNĐ Searching: 4,5 triệu USD ~ 105 tỉ VNĐ

Mission: Impossible - Fallout: 3,8 triệu USD ~ 89 tỉ VNĐ

Christopher Robin: 3,2 triệu USD ~ 75 tỉ VNĐ

Operation Finale: 3 triệu USD ~ 70 tỉ VNĐ

Alpha: 2,5 triệu USD ~ 58 tỉ VNĐ BlacKkKlansman: 1,5 triệu USD ~ 35 tỉ VNĐ



Sức hút của Valak và tác phẩm kinh dị The Nun (Ác Quỷ Ma Sơ) đã giúp bộ phim có được doanh thu mở màn ưng ý với 53,5 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ. Đây cũng là tuần thứ 5 liên tiếp thống trị tại vị trí đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé của studio Warner Bros. khi trước đó Crazy Rich Asians (Con Nhà Siêu Giàu Châu Á) của hãng này cũng đã gặt hái được thành công vang dội.

Sức hấp dẫn của chị Valak giúp The Nun đại thắng phòng vé

The Nun là phần phim thứ 5 trong vũ trụ kinh dị The Conjuring và con số 53,5 triệu USD cũng giúp bộ phim trở thành phần phim có doanh thu mở màn cao nhất trong cả loạt phim. Kỷ lục này trước đó thuộc về The Conjuring (Ám Ảnh Kinh Hoàng) năm 2013 với 41,8 triệu đô. Doanh thu tuần đầu của The Nun cũng giúp bộ phim trở thành phim tháng 9 có màn ra mắt cao thứ nhì trong lịch sử chỉ sau IT (Chú Hề Ma Quái).

Bộ phim kinh dị của đạo diễn Corin Hardy cũng tranh thủ phá luôn nhiều kỷ lục của loạt The Conjuring, như phim có doanh thu trong thứ Năm cao nhất (5,4 triệu), phim có doanh thu ngày đầu tiên cao nhất, doanh thu mở màn cao nhất từ các rạp IMAX... Tại thị trường quốc tế, The Nun thu về 77 triệu USD để nâng tổng doanh thu toàn cầu lên con số ấn tượng 131 triệu USD. Tại Việt Nam, phim thu về 13,5 tỉ trong ngày đầu ra mắt, trở thành phim kinh dị có doanh thu mở màn cao nhất tại đây.

Thành công của The Nun đã làm lu mờ màn ra mắt của một phim mới lọt top 10 là Peppermint có sự tham gia của nữ diễn viên Jennifer Garner. Phim thu về 13,2 triệu USD tại thị trường nội địa và có doanh thu quốc tế không đáng kể.

Peppermint là hành trình trả thù của một bà mẹ đau khổ

The Nun (Ác Quỷ Ma Sơ) hiện đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.