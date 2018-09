5 "đồng nghiệp" ma quỷ của Valak và Annabelle xứng đáng được làm thành phim riêng

Tháng 9 này, bóng ma Valak có dịp trở lại trong phần ngoại truyện mang tên The Nun (Ác Quỷ Ma Sơ) là một phần của vũ trụ kinh dị The Conjuring. Phim lấy bối cảnh tại tu viện Đông Âu nơi xảy ra vụ tự tử bí ẩn của một ma sơ nghi là do Valak gây nên. Doanh thu 53,5 triệu của The Nun trong tuần đầu tiên công chiếu là minh chứng cho khả năng "kiếm tiền" của những con ma được khán giả yêu mến.

Sức hấp dẫn của những Valak, Annabelle trong vũ trụ The Conjuring khiến người ta nghĩ tới 5 anh ma chị quỷ bá đạo trong thế giới kinh dị dưới đây cũng rất có tiềm năng nếu như được làm phim riêng.

1. Người phụ nữ khỏa thân trong The Shining (Ngôi Nhà Ma, 1980)

Khi phần hậu truyện của The Shining mang tên Doctor Sleep sẽ được ra mắt vào năm 2020 tới đây, chúng ta sẽ biết được chuyện gì xảy ra với cậu bé Danny Torrance khi trốn thoát khỏi khách sạn Overlook. Bối cảnh phim sẽ là khoảng vài chục năm sau này, khi Danny đã trở thành một trung niên tàn tạ trông như Ewan McGregor hay ai đó đại loại vậy.

Tuy nhiên khả năng cao là khán giả sẽ không được gặp lại "ma nữ tắm bồn" gây ám ảnh bậc nhất The Shining nữa. Còn nhớ trong phim có cảnh nhân vật Jack (Jack Nicholson) bước vào nhà tắm phòng 237, phát hiện ra một phụ nữ xinh đẹp khỏa thân từ bồn tắm bước ra và từ từ tiến lại phía mình. Khi Jack khoan khoái ôm chầm lầy cô thì phát hiện ra đó là một cái xác đang thối rữa. Anh chàng sau đó đã chạy biếnvới cái xác đuổi theo sát nút, bỏ lại khán giả với rất nhiều câu hỏi: Cô ta là ai, tại sao cô ta tới đây và rốt cuộc cô ta làm gì trong khách sạn này?



2. Quỷ mặt đỏ trong Insidious (Quỷ Quyệt)

Xuất hiện trong cả ba phần của Insidious và mạnh tới mức "bá đạo", thế nhưng nguồn gốc và sức mạnh thực sự của quỷ mặt đỏ vẫn là thứ mà khán giả mù tịt. Được biết tới với cái tên Lipstick-Faced Demon (quỷ mặt son) hay Người Đàn Ông Với Gương Mặt Lửa Cháy (thật nóng bỏng), con quỷ này xuất hiện trong Insidious để dụ dỗ cậu bé Dalton Lambert sa ngã nhưng may mắn là được người cha Josh Lambert ngăn lại. Thích làm trùm cuối và cũng là con quỷ duy nhất không bị trục xuất hoặc đánh bại trong cả loạt phim Insidious, cho tới giờ tung tích của Quỷ Mặt Đỏ vẫn được James Wan giữ kín. Hy vọng rằng trong tương lai chúng ta có thể thưởng thức bộ phim riêng về "ông trùm" kín tiếng này.

3. Hề Sát Nhân Twisty trong American Horror Story (Chuyện Kinh Dị Mỹ)

Hề sát nhân này đáng sợ không kém Pennywise

Không có được nụ cười trắng sáng xinh đẹp như của Pennywise trong IT (2017), hề Twisty trong American Horror Story: Freak Show phải đeo một chiếc "khẩu trang" đáng sợ để che đi phần mặt còn đáng sợ hơn. Nguyên do là ngày xưa Twisty do yêu thương trẻ em nhưng bị ghen ghét đến mức phải tự tử, khẩu súng lại không giết chết anh mà để lại cho anh gương mặt bị phá hủy nặng nề. Từ một người yêu thương trẻ em, Twisty biến thành một gã hề sát nhân chuyên bắt cóc và giết hại những người trẻ tuổi với ước mơ được lũ trẻ yêu mến trở lại.

4. Ma cà rồng Amy trong Fright Night (Đêm Kinh Hoàng, 1985)



Vì cậu bạn trai mê truyện kinh dị mà nàng Amy Peterson bị "vạ lây", bị một con ma cà rồng cắn và suýt nữa thì cũng biến thành ma cà rồng mãi mãi. Từ một cô bạn gái hiền lành dễ thương, nàng Amy do Amanda Bearse thủ vai bỗng thay đổi 180 độ biến thành một sinh vật nửa quyến rũ, nửa dữ tợn. Dù chỉ xuất hiện trong phút chốc ở đoạn cuối phim, thế nhưng cô nàng ma cà rồng "non" này đáng sợ không chê vào đâu được, dễ dàng đoạn ngôi vị một trong những tạo hình ma cà rồng ấn tượng nhất. Thật đáng tiếc khi câu chuyện của Amy không được khai thác trên màn ảnh rộng, ít nhất là trong tương lai gần.

5. Ông già Bill Wilkins trong The Conjuring 2 (Ám Ảnh Kinh Hoàng 2, 2016)



Ông già khó tính là một trong những hồn ma chính xuất hiện trong "The Conjuring 2"

Năm 1977, gia đình Hodgson sống tại căn hộ trên đường Enfield, Anh quốc bắt đầu nhận ra những sự kiện quái lạ xảy ra trong gia đình: đồ vật tự động di chuyển, cô con gái Janet thì mộng du lúc nửa đêm. Trong giấc mơ cô bé Janet còn nói chuyện với hồn ma một ông già giận dữ người cứ đòi nhà cho bằng được.

Già đầu còn hù trẻ con

Sau đó người ta mới biết hồn ma của ông lão Bill Wilkins này chỉ là con rối mà ma sơ Valak "giật dây". Biết được sự thật này, không ít khán giả tò mò về câu chuyện đằng sau người đàn ông tội nghiệp, già rồi còn bị một con quỷ nắm đầu điều khiển. Wilkins đã sống ở đó bao lâu? Cuộc đời trước đó của ông già này như thế nào? Sau khi Valak bị ném trả về địa ngục thì hồn ma ông Bill sẽ ra sao?



The Nun (Ác Quỷ Ma Sơ) hiện đang được trình chiếu tại các rạp Việt Nam.