Hàng chục phim Hàn bị tẩy chay vì "phốt": Đừng nghĩ cứ có scandal là phim càng hot!

Mỗi khi một scandal nào đó liên quan tới một bộ phim nổ ra ngay trước khi phim ra mắt hay vừa mới ra mắt, nhiều người sẽ cho rằng đó là chiêu trò PR của nhà sản xuất để phim được chú ý hơn. Tuy nhiên, không phải lúc nào scandal cũng đồng nghĩa với chiêu trò, cũng như không phải lúc những bê bối ồn ào phía sau hậu trường cũng đem đến doanh thu cao hơn cho đoàn làm phim. Đặc biệt, nếu là các nhà làm phim của một quốc gia khó tính như Hàn Quốc, thì thay vì lợi dụng scandal, có lẽ họ sẽ tìm mọi cách để giấu scandal đi.

Một cảnh trong "The Merciless".

Ngày 18/5/2017, nhà sản xuất The Merciless lao đao trước làn sóng tẩy chay của khán giả dành cho bộ phim vì những phát ngôn gây tranh cãi của đạo diễn Byun Sung Hyun trên mạng xã hội. Vị đạo diễn trẻ có nhiều bình luận khiếm nhã, tục tĩu dành cho phụ nữ, cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc và cả cho chính hai nhân vật trong The Merciless. Vụ việc đã khiến Byun Sung Hyun phải đứng ra xin lỗi ngay sau đó, anh cũng hi vọng khán giả sẽ không vì ghét một cá nhân mà quay lưng với công sức của hàng trăm người. Nhưng rồi, The Merciless vẫn lỗ sấp mặt cho dù có được tán thưởng tại LHP Cannes.

Đạo diễn Byun Sung Hyun.

Một trường hợp giống với The Merciless là Sea Fog (2014). Không phải đạo diễn, người "gây họa" cho Sea Fog chỉ là một diễn viên phụ. Bộ phim chịu sự tẩy chay của một bộ phận khán giả vì diễn viên này đã hưởng ứng những ý kiến thóa mạ về thảm kịch chìm phà Sewol của một diễn viên nhạc kịch trên Facebook.

"Sea Fog".

Tháng 10/2017, ngay sau khi scandal chó cắn chết người của nam idol - diễn viên Siwon ngập tràn mặt báo, trang chủ của Revolutionary Love đã bị "dội bom" bởi vô số bình luận cho rằng thành viên Super Junior phải thể hiện trách nhiệm với vụ việc bằng cách rút khỏi phim. Đây là bộ phim đầu tiên của Siwon hậu xuất ngũ nhưng lại sớm gặp "phốt" khi mới chỉ lên sóng được một tuần. Tuy nhiên, sự việc cũng đã sớm lắng xuống và Siwon vẫn ở lại với vai trò nam chính. Revolutionary Love về sau không có một thành tích rating tốt. Nhiều người cho rằng đó là do ảnh hưởng từ scandal của Siwon, thế nhưng có lẽ nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì phim không đủ hấp dẫn mà thôi.

Siwon bị yêu cầu rời khỏi "Revolutionary Love".

Siwon không phải là nghệ sĩ duy nhất bị yêu cầu rời khỏi đoàn làm phim vì vướng phải bê bối. Trước đó, vào tháng 7/2017, thành viên SHINee Onew bị mất vai trong Age of Youth 2 vì scandal quấy rối tình dục. Sang tới năm 2018, khán giả phim Hàn bị "bội thực" các tin tức tương tự mà diễn viên dính "phốt" có liên quan tới các bê bối tình dục, trong đó có những "tên tội phạm" bị vạch trần bởi chiến dịch #MeToo.

Một cuộc khảo sát được MaxMovie thực hiện trên 1.271 người cho thấy, 91% khán giả ủng hộ việc tẩy chay các phim có sự tham gia của những nghệ sĩ bị tố cáo trong chiến dịch. Để không bị ảnh hưởng bởi cuộc tẩy chay này, nhiều nhà sản xuất đã chấp nhận loại bỏ các diễn viên vướng bê bối khỏi phim, đồng thời chi thêm tiền để ghi hình lại các cảnh đã bị cắt; như Thử Thách Thần Chết 2 loại bỏ Oh Dal Soo, Choi Il Hwa, My Mister loại bỏ Oh Dal Soo, Cross loại bỏ Jo Jae Hyun,... Đó là chưa kể tới trường hợp của sao trẻ sinh năm 1997 Lee Seo Won, anh cũng bị đuổi khỏi dự án About Time vì scandal quấy rối.

Vốn đã có kinh phí 20 tỉ won (khoảng 400 tỉ VND) cho mỗi phần, phần 2 "Thử Thách Thần Chết" chấp nhận chi thêm 1 tỉ won (khoảng 20 tỉ VND) để quay lại các cảnh của Oh Dal Soo và Choi Il Hwa.

Không chỉ bê bối của diễn viên, chính bản thân kịch bản của bộ phim cũng có thể khiến tác phẩm đó bị tẩy chay. Đó là trường hợp Man Who Dies to Live. Với việc mô tả phụ nữ hồi giáo dùng mạng che mặt mặc bikini còn nam chính người Hàn Quốc lại uống rượu khi đang mặc trang phục đạo Hồi, bộ phim của đài MBC đã bị khán giả trong và ngoài Hàn Quốc chỉ trích kịch liệt. MBC sau đó đã nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi, nhấn mạnh rằng bộ phim của họ không hề có ý định xúc phạm các tín đồ Hồi giáo. Tuy nhiên, lời xin lỗi này không làm hài lòng người xem và khiến khán giả quốc tế quyết định tẩy chay phim tới cùng.

"Man Who Dies to Live" bị tẩy chay vì nội dung chứ không phải bê bối của diễn viên.

Những trường hợp kể trên dường như đều là scandal ngoài ý muốn, chứ không phải scandal do nhà sản xuất tự tạo ra để câu view. Trường hợp "có mùi PR" nhất có lẽ là Real (2017). Sau buổi công chiếu VIP vào tháng 6/2017, tác phẩm 18+ này đã bị loạt ký giả và nhà phê bình chê bai kịch liệt và gọi là "bộ phim dở nhất lịch sử". Phản ứng của khán giả đại chúng về phim cũng cực kì tệ hại. Không lâu sau khi khởi chiếu, Real lại gây xôn xao khi cảnh nóng của hai diễn viên chính là Sulli và Kim Soo Hyun bị rò rỉ trên mạng. Có "thuyết âm mưu" cho rằng đây là chiêu trò nhằm cứu vãn tình hình của đoàn làm phim. Song dù có là chiêu trò thật hay là bị chơi xấu, Real vẫn ngã ngựa đau đớn tại phòng vé.

Người ta sẽ không xem một bộ phim dở, cho dù phim có chiêu trò tới đâu.

Nói chung, đừng có đùa với khán giả Hàn!