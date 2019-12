3 kiểu sếp gây nhức nhối trên màn ảnh Hàn: Kẻ mở miệng là "tạo nghiệp", người cho nhân viên "ăn hành" sống qua ngày

Chốn công sở chỉ là đề tài ăn khách sau mỗi "drama" gia đình trên màn ảnh Hàn bởi độ gần gũi với khán giả. Hơn nữa, chuyện vai vế trên dưới tại Hàn Quốc đã luôn là vấn đề nhức nhối, việc nhân viên đi làm áp lực đến trầm cảm đã không ít lần được khắc họa trên màn ảnh và nhận được sự đồng cảm lớn của khán giả. Và đó chính là thực tế nghiệt ngã vẫn luôn xảy ra trong xã hội Hàn từ trước đến nay. Bên cạnh VIP (Vị Khách VIP) của SBS đang gây sốt khi phần nào bóc trần chốn công sở đen tối với những bí mật ẩn giấu, những kiểu sếp được liệt vào phe phản diện thường được biên kịch xây dựng cũng chính là yếu tố "ăn điểm" trong nhiều "drama" công sở đình đám trên màn ảnh Hàn.

Yếu tố quyết định đời sống công sở có "dễ thở" hay không, chỉ có một áp lực duy nhất là công việc phụ thuộc cả vào người sếp.

1. Kiểu khó chiều, sở thích là cho nhân viên "ăn hành"

Tuy là một trong những kiểu sếp khiến khán giả sôi máu, khó chiều và thích cho nhân viên "ăn hành" lại là kiểu thường được "trao tay" những nam chính điển trai, sau bao ngày lầm lỗi cũng được nữ chính thấu hiểu và có một cuộc tình đẹp tuyệt vời. Tuy nhiên, không phải lúc nào biên kịch cũng "nhạt nhẽo" với lối mòn như vậy. Những bộ phim công sở huyền thoại màn ảnh Hàn như Misaeng (Mùi Đời) hay My Ahjusshi (Người Chú Của Tôi) vẫn khắc họa chân thực những kiểu cấp trên khó chiều bên cạnh biệt đội sếp thương nhân viên. Sở thích cho nhân viên "ăn hành" được khắc họa nghiêm trọng đến độ, có muốn cố gắng tồn tại cũng đành phải dứt áo ra đi. Áp lực công sở là chuyện tất yếu của bất cứ ai bước chân vào chốn văn phòng, nhưng không phải vì thế mà cấp trên có thể thản nhiên cho mình quyền hạn được "đàn áp" nhân viên chẳng khác nào bóc lột.

Misaeng hay My Ahjusshi đều là tác phẩm ấn tượng bóc trần sự nghiệt ngã chốn công sở.

Nơi những cấp trên cho rằng việc "hành" cấp dưới là sở thích.

2. Kiểu chỉ trực trờ "mỉa mai" nhân viên: Vô duyên nhưng cứ nghĩ mình thẳng tính

Một kiểu sếp luôn chiếm đóng ngôi vương cần "bài trừ" trên màn ảnh Hàn chính là đây. Khó chiều thì chỉ cần sự kiên nhẫn, mưu đồ bất chính chỉ cần tố cáo là được, nhưng "nghiệp" đến từ miệng là điều khó có thể thay đổi ngày một, ngày hai vì đã ăn sâu vào bản chất. Nhớ lại Strangers From Hell (Người Lạ Đến Từ Địa Ngục), cặp đôi trẻ tuổi Yoon Jong Woo (Im Si Wan) và Min Ji Eun đã làm việc trong "địa ngục" ra sao khi có cấp trên đều là người luôn dè bỉu, mỉa mai khi ở trong văn phòng.

Yoon Jong Woo đã mất bình tĩnh trước những lời "mạt sát" qua ngày của cấp trên cho đến khi chính thức bùng nổ.

Nếu như Yoon Jong Woo đã gặp áp lực ngay từ lần đầu gặp mặt, Min Ji Eun phải đối diện với sếp nữ mỗi ngày khi bị "cà khịa" từ người yêu chưa có công việc ổn định, lo lắng có thể sẽ bị nói xấu sau lưng trong những bữa tối sau khi tan sở. Hoàn thành tốt công việc đã đủ áp lực, Min Ji Eun và Yoon Jong Woo còn phải nhìn trước ngó sau để có thể tồn tại một cách yên ổn tại chốn công sở đầy ắp thị phi, với những người sếp cho mình quyền hạn được công kích cá nhân cấp dưới của mình.

Min Ji Eun và Yoon Jong Woo đại diện cho những người trẻ chật vật để tồn tại ở chốn công sở, lầm than hơn khi có những người sếp vô duyên nhưng lại tưởng mình thẳng tính.

Và không thiếu những vị sếp đáng bị "bay màu" nếu như có Thanos xuất hiện trong đời thực.

3. Kiểu lợi dụng nhân viên để thực hiện mưu đồ bất chính: Nghiệp sẽ đến sớm thôi

Không còn là kiểu nhân vật hiếm gặp trong những "drama" nơi công sở, những sếp lớn thường lợi dụng nhân viên để thực hiện mưu hèn kế bẩn, phá đám đối thủ để tranh chức, tranh quyền. Ngoài sự chấp thuận của nhân viên cấp dưới để thu về lợi ích cho bản thân, màn ảnh Hàn không thiếu những sếp lớn bày ra đủ trò phá hoại khi lợi dụng sự tin tưởng, ngây thơ của nhân viên, để rồi khi có biến cố là trở thành đối tượng "hứng mũi chịu sào".

Không phải lúc nào chốn công sở cũng có một trưởng phòng thương nhân viên như Na Jung Sun của VIP.

Trong VIP (Vị Khách VIP) đang nổi đình đám của SBS những ngày gần đây, ngoài trưởng phòng VIP Na Jung Sun (Jang Nara) ai cũng tôn trọng, trưởng phòng marketing Bae Do Il chính là "ung nhọt" cần được bài trừ. Không chỉ gây hiềm khích với đồng nghiệp nữ, Bae Do Il còn lợi dụng nhân viên để thực hiện đủ mưu hèn kế bẩn nhằm hạ bệ phe phó chủ tịch và Park Sung Joon (Lee Sang Yoon). Lợi dụng việc nắm trong tay quyền chuyển bộ phận của Song Mina (Kwak Sun Young), Bae Do Il đã buộc được nữ nhân viên phản bội lại các đồng nghiệp ở văn phòng VIP để lắm camera ẩn tại tiệc khách vip nhằm hạ bệ đối thủ.

Song Mina đã nằm trong tay Bae Do Il để thỏa sức lợi dụng.

Bae Do Il trong VIP chính là kiểu sếp khiến hội nhân viên công sở rợn gai ốc.