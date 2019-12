Rợn người trước độ hai mặt của "tiểu tam" Vị Khách Vip: Nịnh hót "bà lớn" hết lời dù đang cặp bồ với chồng sếp?

Đâu chỉ có những "tiểu tam" trơ tráo mà thản nhiên cướp chồng người khác mới đáng sợ, kiểu "tiểu tam" Oh Yoo Ri (Pyo Ye Jin) của VIP (Vị Khách Vip) mới là nỗi kinh hoàng bậc nhất của hội chị em ngày nay. Người thân tín lại bất ngờ trở thành kẻ đâm sau lưng đã tìm bấy lâu, cơn ác mộng của chị vợ Na Jung Sun (Jang Nara) đã trở thành sự thật. Không phải là người bạn thân đã từng có tình ý với chồng mình từ thuở chưa về chung một nhà, cũng chẳng phải người đáng nghi nhất Song Mina (Kwak Sun Young) đang có em bé, chính nữ tân binh đã được Na Jung Sun nâng đỡ từ khi mới bước chân vào văn phòng lại chính là kẻ tội đồ được giấu kín từ tập 1 cho tới nay.

Oh Yoo Ri lột xác sau khi được công khai là con riêng của phó chủ tịch trung tâm thương mại Sung Un.

Một "cú lừa" kinh hoàng ngay từ tập 1: Sống với lời đồn "bồ nhí" của bố đẻ

Xuyên suốt từ tập 1, sự chú ý hướng tới Oh Yoo Ri luôn là mối quan hệ với phó chủ tịch trung tâm thương mại Sung Un. Chính vì lẽ ấy, Na Jung Sun đã lãng quên mất một ứng viên tiềm năng không kém cạnh đang đứng ngay trước mặt mình. Mọi sự việc xoay quanh Oh Yoo Ri đều có dấu ấn của Park Sung Joon (Lee Sang Yoon) mà cô chẳng hề hay biết. Từ một nhân viên sơ chế đồ ăn để khách hàng dùng thử tại siêu thị, Oh Yoo Ri đã trở thành nhân viên phòng chăm sóc khách VIP dưới sự chỉ đạo của Park Sung Joon và Na Jung Sun.

Oh Yoo Ri được trao nhiều cơ hội làm việc lớn đến mức kì lạ dù vào sau Ma Sang Woo.

Phó chủ tịch hoàn toàn không chỉ đích danh Park Sung Joon phải đưa Oh Yoo Ri lên vị trí hiện tại, "chuyển tới chỗ nào đỡ khổ hơn" mới chính là lời của phó chủ tịch. Thế nhưng, Park Sung Joon đã đưa Oh Yoo Ri lên cùng bộ phận với mình. Tin đồn về việc Oh Yoo Ri có người chống lưng cũng theo đó mà ngày càng mạnh mẽ hơn.

Trước mặt nhận được sự giúp đỡ tận tâm của cấp trên, đằng sau "tòm tem" với chồng của sếp

Là một người có năng lực thiếu sót, Oh Yoo Ri thua kém hẳn những nhân viên còn lại là lẽ đương nhiên, đó là còn chưa kể tới Ma Sang Woo (Shin Jae Ha) đã vào trước cô sớm hơn nhưng vẫn chưa được tin tưởng giao phó nhiệm vụ quan trọng. Tuy nhiên, Na Jung Sun luôn giữ thái độ công bằng, cho người mới có cơ hội thử sức ở nhiều vị trí và giúp đỡ Oh Yoo Ri có cơ hội làm quen với công việc tại văn phòng. Là người đã để ý tới từng biểu hiện nhỏ nhất của cô nàng tân binh mà chăm sóc Oh Yoo Ri.

Thế nhưng, đáp trả lại sự quan tâm của một cấp trên thấu hiểu sự khó khăn của những lính mới, Oh Yoo Ri lại đâm sau lưng Na Jung Sun khi có mối quan hệ trái với đạo lí với chồng của sếp mình. Từng hết lợi ca ngời ngưỡng mộ Na Jung Sun, tôn trọng những gì mà cấp trên đã thể hiện để hoàn thành được công việc tốt nhất, Oh Yoo Ri vẫn muốn "được tham lam" một lần để giữ tay Park Sung Joon.

Na Jung Sun đã không ít lần ra mặt giúp đỡ Oh Yoo Ri.

Những hành động quan tâm của Na Jung Sun trở thành công cốc.

Kiểu nói "bóng gió" trúng ai thì trúng: Ai ngờ trúng chồng của Na Jung Sun

Một điều đáng sợ về Oh Yoo Ri khiến người xem phải ngẫm lại những tình huống trước khi bí mật được vạch trần. Trong nhiều cuộc đối thoại hay cuộc trò chuyện giữa Oh Yoo Ri với các đồng nghiệp, hay các cuộc gặp khách hàng trước đây, Oh Yoo Ri đã không ít lần "bóng gió" chuyện sai trái mình đang làm, nhưng dù biết rõ vẫn không thể dừng lại được. Ngày ấy, ai cũng chỉ nghĩ rằng Oh Yoo Ri đang đề cập tới chuyện "cặp bồ" với phó chủ tịch, vì hoàn cảnh khó khăn mà phải làm chuyện sai trái. Nhưng khi thân phận là con gái ruột của phó chủ tịch đã lộ ra, mọi tình huống ngày ấy đều quay trở lại về một mối với một cặp vợ chồng khác: sự sai trái trong mối quan hệ với Park Sung Joon, người đã có vợ và đó cũng chính là sếp mình.

Bất chấp hoàn cảnh, hành động của Oh Yoo Ri là không thể tha thứ.

Thái độ của phó chủ tịch đã khiến khán giả lầm tưởng về mối quan hệ giữa Oh Yoo Ri và phó chủ tịch.

Trang phục của Oh Yoo Ri khi gặp phó chủ tịch trong tập đầu vẫn còn đặt dấu hỏi lớn, nhất là khi VIP mới chỉ quá được phân nửa.