5 ông chồng tội đồ gây "sôi tiết" của màn ảnh Hàn: Kẻ đẩy vợ vào "cửa tử", người bạo lực quyết không li hôn

Luôn là đề tài yêu thích của khán giả, đặc biệt là các nữ giới nội trợ, 1001 "drama" hôn nhân trên màn ảnh Hàn đã khắc họa vô số những biến cố của các cặp vợ chồng, từ những cặp mới cưới cho tới cặp đôi đã chung sống với nhau hơn 10 năm. Ngoài những cuộc tình kết thúc có hậu nhờ có sự thấu hiểu sau bao biến cố, màn ảnh Hàn vẫn không hề thiếu vắng những ông chồng, bà vợ "đốn mạt" cùng cuộc hôn nhân không còn cách nào có thể cứu vãn. Trong đó, 5 ông chồng "huyền thoại" dưới đây chính là cơn ác mộng của hội chị em xem phim Hàn.

Trong số 5 ông chồng, Jang Nara đã chịu "phận nhọ" đến hai lần.

1. Park Sung Joon của VIP (Vị Khách VIP)

Trước khi mọi chuyện vỡ lở, Park Sung Joon (Lee Sang Yoon) luôn được nhìn nhận là một người chồng hoàn hảo: học vấn tốt, nỗ lực suốt thời trẻ để đạt được vị trí hiện tại, một cuộc hôn nhân hạnh phúc và một người vợ hoàn hảo. Thế nhưng, khi tin nhắn nặc danh tố ngoại tình được gửi tới Na Jung Sun (Jang Nara), mọi kì vọng về người đàn ông hoàn hảo nhanh chóng sụp đổ, để lại một kẻ với vô vàn bí mật giấu kín vợ từ thuở mới quen. Chỉ vì phút yếu lòng bất chợt, Park Sung Joon đã phá vỡ cuộc hôn nhân mà cả hai cùng gìn giữ suốt bao năm chung sống. Vì sự thiếu tin tưởng và mặc cảm cá nhân, Park Sung Joon cũng đã giấu kín chuyện gia đình khỏi vợ mình. Hơn ai hết, Park Sung Joon biết Na Jung Sun nhạy cảm với chuyện ngoại tình ra sao khi chính mẹ ruột vợ đã rời bỏ hai bố con để đến với người đàn ông khác. Thế nhưng, Park Sung Joon vẫn làm và khiến người mình yêu thương suốt bao năm qua suy sụp.



Park Sung Joon chính là đại diện cho hội những ông chồng "thiếu nghị lực", phút yếu lòng mà phản bội vợ.

2. Hoàng đế Lee Hyuk của The Last Empress (Hoàng Hậu Cuối Cùng)

Hoàn toàn khác biệt với Park Sung Joon, hoàng đế Lee Hyuk (Shin Sung Rok) đã không hề có tình cảm với hoàng hậu Oh Sunny (Jang Nara) từ thuở mới quen. Cả hai tiến tới hôn nhân chỉ vì một lẽ: Lee Hyuk và thư kí "ác nữ" Min Yoo Ra (Lee Elijah) muốn tạo bằng chứng ngoại phạm để che giấu tội ác giết người. Sau khi kết hôn, hết "tòm tem" với bồ nhí sau lưng vợ, Lee Hyuk và bồ còn lập mưu để hại chết Oh Sunny. Sau khi may mắn được cứu sống bởi cận vệ Na Wang Sik (Choi Jin Hyuk), cả hai đã cùng hợp sức báo thù hai kẻ tội đồ đã khiến cuộc sống của cả hai rơi vào bể khổ.



Tuy sau này đã bị âm mưu của hoàng hậu "thuần hóa" mà có tình cảm, Lee Hyuk vẫn xứng đáng góp mặt trong danh sách vì độ "đốn mạt" của mình trong nửa đầu bộ phim.

Hoàng đế Lee Hyuk cũng là nhân vật hiếm hoi khiến khán giả tiếc nuối trong hồi kết của Hoàng Hậu Cuối Cùng.

3. Jung Gyu Bin của Temptation of Wife (Sự Quyến Rũ Của Người Vợ)

Mở đường cho thế hệ người chồng "đốn mạt" đâu thể thiếu vắng "huyền thoại" Jung Gyu Bin (Byun Woo Min) của Sự Quyến Rũ Của Người Vợ. Thói trăng hoa đã ăn vào bản chất, Jung Gyu Bin không chỉ phản bội Goo Eun Jae mà ngoại tình với Shin Ae Ri - bạn thân vợ, kẻ ác nhân còn khiến gia đình của vợ mình lâm vào cảnh khốn cùng. Sau khi Goo Eun Jae lột xác mà quay lại trả thù, Jung Gyu Bin vẫn không từ bỏ được thói trăng hoa khi đã về chung một nhà với Shin Ae Ri, lại một lần nữa chạy theo một người phụ nữ xa lạ có ngoại hình giống hệt vợ mình.



Sự Quyến Rũ Của Người Vợ là siêu phẩm ngoại tình, báo thù huyền thoại của màn ảnh nhỏ xứ Hàn.

4. Lee Kang Joon của Birth of a Beauty (Mỹ Nữ Tái Sinh)

Có sự tương đồng với Jung Gyu Bin, Lee Kang Joon (Jung Gyu Woon) của Birth of a Beauty đã được nâng tầm độ "đốn mạt" với những tội lỗi chẳng thể tha thứ. Với ngoại hình quá khổ, Sa Geum Ran đã bị gia đình nhà chồng chì chiết từ thuở mới về làm dâu, cô là người đã chăm sóc cho Lee Kang Joon, nuôi người yêu ăn học bằng sự hi sinh của chính mình để đưa kẻ đốn mạt trở thành một người thành đạt, giỏi giang như hiện tại. Chấp nhận cảnh làm "con sen" vì hi vọng một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, Lee Kang Joon lại vô tư cặp bồ bên ngoài, cả gia đình hợp sức dối lừa Sa Geum Ran suốt nhiều năm. Thậm chí, Lee Kang Joon còn đẩy vợ mình vào "cửa tử". Sau khi kết hôn với bồ, Lee Kang Joon vẫn không bỏ được thói trăng hoa mà đem lòng say mê Sara (Han Ye Seul) - Sa Geum Ran sau khi phẫu thuật thẩm mỹ.

Lee Kang Joon đã từng bước bị trừng phạt vì tội lỗi đáng sợ của mình.

5. Nam Si Hoon của One Spring Night (Đêm Xuân)

Là gương mặt mới mẻ nhưng độ "đốn mạt" không hề thua kém những huyền thoại trước đó, Nam Si Hoon (Lee Moo Saeng) của Đêm Xuân lại khiến khán giả phẫn nộ vì vấn đề bạo lực gia đình. Lee Seo In (Lim Sung Eon) là chị cả trong gia đình, là tấm gương của hai cô em gái cũng đã đạt tới tuổi kết hôn. Cô có cuộc sống gia đình tưởng chừng hạnh phúc bên người chồng "có vẻ" thành đạt. Nhưng đằng sau sự sung túc ấy là những trận cãi vã không hồi kết, những trận nổi giận lôi đình vô cớ của Nam Si Hoon khiến Lee Seo In phải sống trong sợ hãi. Ngăn cản vợ chuyện li hôn, Lee Seo In như một bao cát để chồng giải tỏa cơn tức giận. Nam Si Hoon còn thường xuyên đánh động em rể tương lai đầu tư việc làm ăn cho mình, tất cả chỉ là lợi dụng để đạt được mục đích cá nhân.