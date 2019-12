"Xám hồn" với cách Jang Nara dằn mặt chồng có bồ nhí ở Vị Khách Vip: Tôi sẽ cho anh biết thế nào là mất tất cả!

Trong diễn biến mới nhất của VIP (Vị Khách Vip), biến ngoại tình mà biên kịch giấu kín với loạt màn "tung hỏa mù" từ đầu đã chính thức lộ diện toàn bộ với màn "bóc phốt" cực gắt của chị vợ Na Jung Sun (Jang Nara). Không còn là những màn "bóng gió" hay nghi ngờ đồng nghiệp, nhân dịp phó chủ tịch và phu nhân mời ăn trưa hai vợ chồng, Na Jung Sun đã bóc mẽ mối quan hệ sai trái giữa chồng và cô nàng tân binh Oh Yoo Ri (Pyo Ye Jin).

Thái độ bình tĩnh của Na Jung Sun khiến người xem không khỏi thương cảm.

Oh Yoo Ri ngỡ ngàng khi Na Jung Sun đã phát hiện ra mọi chuyện.

Tuy không biết trước được sự có mặt của Oh Yoo Ri, việc cô nàng tân binh lỡ lời đã khiến Na Jung Sun mỉm cười chua chát. Thẳng thừng trước mặt bố đẻ của Oh Yoo Ri, Na Jung Sun đã tuyên bố "hai người này đang yêu nhau" cùng bức hình trích xuất từ camera khiến phó chủ tịch không khỏi ngỡ ngàng. Khi Park Sung Joon (Lee Sang Yoon) đuổi theo, Na Jung Sun đã có hai nói khiến khán giả vừa thương, vừa hả hê khi bí mật bị vạch trần: "Từng phút từng giây trở thành ác mộng. Anh đang biến tất cả trở thành địa ngục. Tôi thấy phát tởm vì anh lên được. Tôi sẽ cho anh biết cảm giác mất tất cả là thế nào."

Oh Yoo Ri được phó chủ tịch đưa tới bữa tiệc mà không báo trước.

Không phải giải thích nhiều, Na Jung Sun đưa ngay tấm ảnh và rời phòng luôn sau đó.

Khi chồng đuổi theo, Na Jung Sun "mạt sát" không tiếc lời.

Nhưng sau khi trở về nhà, Na Jung Sun đau đớn và khóc nức nở trong căn phòng tương lai chuẩn bị cho con.

Cũng trong diễn biến tập 10, không chỉ có Ma Sang Woo (Shin Jae Ha) là người biết chuyện duy nhất. "Tiểu tam tin đồn" số hai Song Mina (Kwak Sun Young) cũng đã chính thức thú nhận với Na Jung Sun về chuyện giữa Oh Yoo Ri và sếp Park Sung Joon. Lo rằng bản thân đang can dự vào chuyện của người khác, cũng như nghĩ rằng mối quan hệ sai trái đó sẽ sớm kết thúc, Song Mina đã giấu không nói việc này cho cấp trên của mình.

Song Mina cũng là một trong những người biết chuyện ngoại tình.

Trước đó, Ma Sang Woo cũng là người đã nhìn thấy băng ghi hình.

Bằng chứng đầu tiên cho thấy mối quan hệ giữa Park Sung Joon và Oh Yoo Ri.

Trước khi chính thức bóc trần mọi chuyện, Na Jung Sun đã có vô số lần đánh động "tiểu tam" Oh Yoo Ri, khiến cả cô nàng lẫn Ma Sang Woo - người tình cờ biết chuyện cũng cảm thấy sợ vì độ "sát thương" hạng nặng trong từng lời nói của sếp. Sát với thời điểm biết chuyện ngoại tình, Oh Yoo Ri cũng đã được công khai là con gái của phó chủ tịch, "vai vế" đảo lộn ngày càng thể hiện rõ sự ưu ái cho cô nàng tân binh. Sẵn cơn điên trong người, Na Jung Sun đã rời xa hình tượng nhẹ nhàng, thấu hiểu ngày xưa mà thẳng thừng: "Cô được ở đây là nhờ sự đặc cách" trước sự thiếu hụt về năng lực của Oh Yoo Ri khi so với Ma Sang Woo - người đã vào trước Oh Yoo Ri mấy tháng nhưng vẫn chỉ là chân chạy vặt.

Na Jung Sun đã thay đổi hoàn toàn thái độ, một phần cũng đã khiến Oh Yoo Ri cảm nhận được sự khác biệt.

Cho đến khi "bóng gió" hỏi liệu Oh Yoo Ri đã có người yêu hay chưa?

