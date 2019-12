Tượng đài Jumanji sau 24 năm: Từ "board game" siêu độc đến cuộc rượt đuổi ăn tiền trên màn ảnh rộng

Đã 24 năm kể từ khi Alan Parish của Robin Williams hô vang "Jumanji" để kết thúc trò chơi kì ảo đầy kịch tính. Giờ đây, Jumanji đã trở thành một trong những thương hiệu hài – phiêu lưu lâu đời và ăn khách bậc nhất thế giới với tổng doanh thu hơn 1.2 tỷ USD. Năm nay, phần thứ ba của loạt phim mang tên Jumanji: The Next Level (tựa Việt: Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp) sẽ ra mắt và hứa hẹn phá vỡ hàng loạt kỷ lục phòng vé trước đó.

Ý tưởng kết hợp trò chơi và đời thực mới lạ, thu hút



Phần phim Jumanji đầu tiên ra mắt năm 1995 được chuyển thể từ cuốn sách ảnh dành cho thiếu nhi nổi tiếng của nhà văn Chris Van Allsburg. Tuy nhiên, bộ đôi biên kịch Jonathan Hensleigh, Greg Taylor và đạo diễn Joe Johnston đã thay đổi bản gốc khá nhiều để phù hợp với ngôn ngữ điện ảnh. Phiên bản Jumanji "cổ điển" lúc này là một bộ board game với các quân cờ và xúc xắc. Những thử thách sẽ ùa ra thế giới thật từ bàn cờ để "ăn hiếp" hai người chơi nhí Judy và Peter.



Jumanji mang đến ý tưởng board game kết hợp đời thực mới lạ.

Nếu không hoàn thành trò chơi, những người bạn nhí có thể mất tích trong Jumanji đến hàng chục năm trời hệt như Alan Parrish của Robin Williams. Nhờ ý tưởng kết hợp trò chơi ăn khách với những nguy hiểm ngoài đời thực, Jumanji được đông đảo khán giả yêu thích và đại thắng phòng vé với 262 triệu USD trên toàn thế giới, lọt vào top 10 phim có doanh thu cao nhất năm 1995.

Jumanji: Welcome to the Jungle "nâng cấp" thương hiệu thành trò chơi điện tử.

Năm 2017, hãng Sony quyết định hồi sinh thương hiệu với sự góp mặt của dàn biên kịch hoành tráng gồm Chris McKenna, Erik Sommers, Scott Rosenberg và Jeff Pinkner. Lần này, Jumanji được nâng cấp thành một bộ trò chơi điện tử. Thay vì bước ra đời thực, nhóm bạn trẻ lại bị cuốn vào trong thế giới ảo và hóa thân thành các nhân vật mà họ chọn trước đó.

Mỗi nhân vật đều có những điểm mạnh và điểm yếu khó đỡ riêng. Cả nhóm phải sát cánh cùng nhau để vượt qua những thử thách hấp dẫn của Jumanji với độ khó tăng dần. Tuy nhiên, nếu họ dùng hết 3 mạng thì trò chơi sẽ kết thúc dù "nước mắt anh có rơi" đi chăng nữa. Phim vẫn giữ nhiều nét độc đáo của phần đầu tiên như việc Alex (Colin Hanks) cũng "lạc trôi" trong trò chơi suốt hàng chục năm trời.

Dàn nhân vật trong Jumanji: The Next Level sẽ đối mặt với vô số thử thách đáng sợ hơn.

Trở lại màn ảnh rộng sau 2 năm, đạo diễn Jake Kasdan cùng ê kíp sẽ đưa Jumanji: The Next Level lên một tầm cao mới. Lần này, bối cảnh trò chơi không chỉ gói gọn ở rừng rậm mà trải dài từ sa mạc đến những dải núi lạnh giá đầu tuyết phủ. Họ phải đối mặt với hàng loạt kẻ thù mới nguy hiểm cùng những con quái vật "khủng" không kém. Mọi điểm thú vị của các phần phim trước đều sẽ trở lại để tác phẩm càng thêm phần hấp dẫn.

Sự góp mặt của dàn diễn viên đậm chất giải trí

Cách đây 24 năm, thành công của Jumanji gắn liền với tên tuổi của danh hài Robin Willams. Ban đầu, nhà sản xuất e dè trong việc chọn cố diễn viên vào vai chính vì sợ thói quen ngẫu hứng trong lúc diễn sẽ khiến ông không làm theo kịch bản. Song, Robin Williams hiểu rõ rằng đây là một câu chuyện có cấu trúc chặt chẽ và luôn tuân thủ chỉ đạo của ê kíp trong từng cảnh quay. Ngoài ra, họ còn thực hiện thêm hàng loạt cảnh dự phòng để "thần đèn" có thể tự do sáng tạo với bạn diễn Bonnie Hunt. Nhiều phân đoạn phụ này sau đó được thay thế vào bản chính và giúp phim trở nên hài hước hơn hẳn.

Jumanji gắn liền với tên tuổi cố danh hài Robin Williams.

Không còn Robin Williams nữa, Jumanji: Welcome to Jungle lại có sự xuất hiện dàn diễn viên hoành tráng không kém với các "thánh nhây" như Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black và Karen Gillan. Tuy ngoại hình và tác dụng trong trò chơi "mỗi người một vẻ" nhưng độ tấu hài của họ thì "mười phân vẹn mười". Dwayne Johnson là cái tên quá quen thuộc với fan phim hành động – hài cùng anh bạn thân Kevin Hart từng "quậy tưng" trong Central Intelligence (2016). Karen Gillan nổi tiếng khi góp mặt trong Doctor Who và Marvel với vai Nebula còn Jack Black cũng là danh hài với hàng loạt tác phẩm đình đám.

Phần 2 có dàn diễn viên đông đảo toàn những tên tuổi ăn khách của làng phim hài.

Khỏi phải nói, bộ phim phá đảo mọi phòng vé trên thế giới và đứng đầu bảng doanh thu Bắc Mỹ 4 tuần liên tiếp. Với kinh phí chỉ từ 90-150 triệu USD, Jumanji: Welcome to the Jungle trở thành tác phẩm có lợi nhuận cao thứ 4 năm 2017. Phim cũng xếp thứ 5 tổng doanh thu cả năm với 962 triệu USD.

Jumanji: The Next Level có thêm sự góp mặt của Awkwafina và nhiều cái tên bí ẩn khác.

Ngoài những cái tên "tấu hài" sẽ trở lại toàn bộ, Jumanji: The Next Level còn có thêm nhiều nhân vật mới cũng "bá đạo" không kém như "siêu giàu châu Á" Awkwafina, "chó săn" Rory McCann,… Những thử thách hẳn sẽ khó nhằn hơn khi cả nhóm phải đối phó với… chính đồng đội khi "siêu nhân gánh team" Bravestone (Dwayne Johnson) và "trợ tá siêu cấp" Mouse (Kevin Hart) nay do "hội phụ lão" Eddie (Danny DeVito) và Milo (Danny Glover) điều khiển.

Nội dung hài hước và ý nghĩa, phù hợp với gia đình, bạn bè

Từ trước đến nay, thương hiệu Jumanji luôn gắn liền với sự hài hước khi dàn nhân vật phải đối đầu với hàng loạt nguy hiểm và quái thú đến từ trò chơi. Bên cạnh những màn truy đuổi kịch tính hay nghẹt thở, khán giả cũng không ít lần phải cười bò trước pha thoát chết hú vía hay nhiều lần mất mạng… lãng xẹt. Yếu tố hành động đời thực được kết hợp một cách duyên dáng và khéo léo với chất "ảo game" để tạo ra vô số trường đoạn giải chẳng đâu sánh bằng.

Thông điệp gia đình được đề cao trong phần phim đầu tiên.

Song, loạt phim không chỉ giỏi ở khoản chọc cười mà còn mang đầy ý nghĩa gia đình và bạn bè. Ở Jumanji là câu chuyện về tình cảm gia đình và chị em khi Judy và Peter phải dựa vào nhau mà sống sau cái chết của cha mẹ. Sau đó, chính nhân vật Alan Parrish cũng mang tới những cảm xúc riêng khi nhận ra bản thân đã sai lầm ra sao khi cãi lời người thân và thất lạc suốt hàng chục năm trời. Nhờ đó, phim được xếp vào top 100 tác phẩm gia đình xuất sắc nhất, chỉ đứng sau Dumbo (1941), Spider-Man (2002) và Jason & the Argonauts (1963) vào năm 2005.

Jumanji: Welcome to the Jungle hướng đến giới trẻ với các giá trị tình bạn.

Phần phim Jumanji: Welcome to the Jungle lại mang nhiều thông điệp hiện đại về tình bạn hơn khi Spencer luôn bị Fridge bắt nạt và lợi dụng. Trong khi đó, Bethany là cô nàng chảnh chọe, ưa sống ảo còn Martha thì chẳng thể hòa nhập với cộng đồng. Thông qua Jumanji, họ chẳng những hiểu rõ nhau hơn mà còn trở nên thân thiết. Nhờ vậy, phim được đông đảo bạn trẻ yêu thích và gặt hái nhiều đề cử tại Teen Choice Awards, MTV Movies & TV Awards,…

Jumanji: The Next Level ý nghĩa hơn hẳn với sự góp mặt của "hội phụ lão".

Jumanji: The Next Level sẽ là sự kết hợp của hai phần tiền nhiệm trước khi có thêm sự xuất hiện của Eddie – ông ngoại của Spencer – và bạn thân Milo. Sự kết hợp của hai thế hệ và tình bạn vượt thời gian sẽ là thông điệp đầy cảm xúc của bộ phim dành cho dịp Giáng sinh năm nay. Nhờ đó, tác phẩm hứa hẹn sẽ đầy ắp tiếng cười và cả những phút giây lắng động. Jumanji: The Next Level chính là bộ phim không thể bỏ qua trong dịp cuối năm nay.

Jumanji: The Next Level (Jumanji: Trò Chơi Kỳ Ảo - Thăng Cấp)

Jumanji: The Next Level (Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp) từ ngày 11/12 và chính thức công chiếu tại Việt Nam từ ngày 13/12.