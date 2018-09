Vì Dương Dung không muốn đóng Nguỵ Anh Lạc nên Vu Chính để Ngô Cẩn Ngôn thế chỗ?

Thành công ngoài sức tưởng tượng của Diên Hi Công Lược đã trở thành bệ phóng lăng xê tên tuổi cho dàn diễn viên trẻ của bộ phim, đặc biệt là nữ chính Nguỵ Anh Lạc do Ngô Cẩn Ngôn đóng. Nhưng mới đây đã rộ lên thông tin rằng, vai Nguỵ Anh Lạc vốn được Vu Chính nhắm cho Dương Dung – một gà cưng khác của vị biên kịch lắm chiêu nhất Cbiz.

Vì Dương Dung từ chối nên Vu Chính đã chọn Ngô Cẩn Ngôn để thế chỗ nữ diễn viên. Dương Dung từ chối đóng Nguỵ Anh Lạc để nhận vai bác sĩ Lương Loan trong webdrama Sa Hải.

Chuyện là vào ngày 11/9 vừa qua, biên kịch vàng Vu Chính đã có buổi giao lưu với các sinh viên ở Đại học Thượng Hải. Vu Chính đã tiết lộ rất nhiều những thông tin bên lề của Diên Hi Công Lược, từ việc lựa chọn diễn viên, cho đến thông tin về dự án ngoại truyện Diên Hi Công Lược dài 6 tập sắp ra mắt thời gian tới. Trong buổi trò chuyện, Vu Chính mới tiết lộ rằng, người đầu tiên được ông lựa chọn cho vai Nguỵ Anh Lạc là Dương Dung, chứ không phải Ngô Cẩn Ngôn. Đáng tiếc là Dương Dung lại từ chối vai diễn này để nhận vai bác sĩ Lương Loan trong webdrama Sa Hải.

Câu trả lời này của Vu Chính đã khiến cư dân mạng Trung Quốc được một phen dậy sóng. Trước đây, chính miệng Vu Chính đã nói rằng, Ngô Cẩn Ngôn chính là người đầu tiên Vu Chính nhắm cho vai Nguỵ Anh Lạc. Ấy vậy mà trong buổi phỏng vấn ngày 11/9 vừa qua, có vẻ như vị biên kịch này lại "quên" mất những lời mình từng nói, hiện tại lại khẳng định Dương Dung mới là người đầu tiên Vu Chính chọn.

"Không biết Vu Chính mắc bệnh hay quên thật hay ông đang cố tình lôi Diên Hi Công Lược và Dương Dung ra để đánh bóng tên tuổi đây", một cư dân mạng bình luận đầy châm chọc.

Cứ mỗi lần phỏng vấn là Vu Chính lại khiến cư dân mạng phải bất ngờ về khả năng "hay quên" của mình.

Đây không phải lần đầu tiên Vu Chính có những phát ngôn gây tranh cãi như vậy về chính những diễn viên mà ông quản lí. Cũng chính trong buổi phỏng vấn tại Đại học Thượng Hải, Vu Chính lại tiếp tục "bổn cũ soạn lại", ông nói rằng người đầu tiên mà ông nhắm cho vai Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp chính là Ngô Cẩn Ngôn. Vị biên kịch này nhận xét Ngô Cẩn Ngôn là ứng cử viên vô cùng phù hợp với vai Tiểu Long Nữ, nhưng vì một vài lí do nên cuối cùng, Vu Chính đã chọn Trần Nghiên Hi vào vai Tiểu Long Nữ. Cư dân mạng nghe xong chỉ biết thở dài ngao ngán, vì trước đây, ông cũng từng nói là Angela Baby chính là Tiểu Long Nữ trong lòng ông. Vậy mà cuối cùng, người đóng vai Tiểu Long Nữ chẳng phải hai "nàng thơ" trên, mà lại là... Trần Nghiên Hi.

Ngô Cẩn Ngôn hay Angela Baby, ai mới thực sự là Tiểu Long Nữ trong lòng Vu Chính? Câu hỏi này, chắc chỉ có một mình Vu Chính mới biết được.

Vu Chính vốn nổi tiếng là biên kịch lắm chiêu trò nhất làng điện ảnh Hoa Ngữ. Mới gần đây thôi, Vu Chính đã khiến cả cư dân mạng Trung Quốc đứng ngồi không yên khi đăng ảnh "Phó Hằng" Hứa Khải và "Nhĩ Tình" Tô Thanh, kèm theo đó là dòng trạng thái than vãn mệt mỏi vì phải viết 30 tập kịch bản. Cư dân mạng thì cứ "tưởng bở" rằng Vu Chính đang viết kịch bản cho Diên Hi Công Lược 2, nhưng hóa ra, Vu Chính đang viết kịch bản cho... một dự án võ hiệp khác. Đúng là Vu Chính còn ở trong Cbiz ngày nào thì cư dân mạng vẫn còn cơ hội được xem những chiêu trò đánh bóng tên tuổi do "biên kịch vàng" này nghĩ ra.