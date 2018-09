Bị so sánh với Phú Sát Dung Âm của Tần Lam, Đổng Khiết nói gì?

Bộ phim cung đấu Hậu Cung Như Ý Truyện đã đi được một nửa chặng đường, người đứng đầu lục cung – Phú Sát Hoàng Hậu cuối cùng cũng đã "nhận cát-xê về nhà", nhường đất diễn cho các nhân vật khác.

Nói về vai Phú Sát Hoàng Hậu của Đổng Khiết, diễn xuất của cô bị nhận xét là khá lép vế trước phiên bản do với một Phú Sát Hậu của Tần Lam trong Diên Hi Công Lược. Cho đến hôm nay, trong một cuộc phỏng vấn của trang Sina, Đổng Khiết đã có câu trả lời thẳng thắn trước sự so sánh này của công chúng.

Phú Sát Lang Hoa do Đổng Khiết thủ vai là người có nội tâm phức tạp, thủ đoạn, không giống như Phú Sát Dung Âm hiền lương thục đức của Tần Lam.

Khi được phóng viên hỏi về vai Phú Sát Lang Hoa và nhân vật Phú Sát Dung Âm của Tần Lam, Đổng Khiết đã trả lời đi vào trọng tâm: "Như Ý Truyện và Diên Hi Công Lược vốn là hai bộ phim hoàn toàn khác nhau, vai diễn của tôi và Tần Lam cũng không giống nhau, cách lí giải cũng không giống nhau, khi khán giả xem phim, sẽ nhìn thấy những ưu điểm khác nhau. Tôi thấy chuyện này rất thú vị, như vậy khán giả sẽ thấy hai phiên bản Phú Sát Hoàng Hậu khác nhau rồi".



Đổng Khiết cho rằng Như Ý Truyện và Diên Hi Công Lược vốn là hai bộ phim hoàn toàn khác nhau, vai diễn của cô và Tần Lam cũng không giống nhau.

Có thể thấy, nếu dừng việc so sánh với một Dung Âm hiền lương đức độ của Tần Lam, thì Đổng Khiết cũng đã thể hiện tròn vẹn một Lang Hoa có nội tâm phức tạp, thủ đoạn. Phú Sát Hậu trong Như Ý Truyện tuy là người quyền uy nhất hậu cung nhưng trong lòng lại luôn lo lắng, nghi kị người khác cướp mất vị trí của mình, đến cuối đời lại phải gánh chịu quả báo do mình gây ra, vì quá đau khổ khi thấy hai con trai của mình đều chết non, Phú Sát Hoàng Hậu đổ bệnh mà chết.

Về phần Châu Tấn và Hoắc Kiến Hoa, Đổng Khiết cũng dành rất nhiều lời khen cho người bạn lâu năm Châu Tấn, đồng thời cô cũng đánh giá cao vai diễn Càn Long của Hoắc Kiến Hoa. Đổng Khiết nói rằng:"Mỗi lần diễn chung với Châu Tấn tôi đều cảm thấy rất áp lực, diễn xuất của Châu Tấn rất dứt khoát và mạnh mẽ." Mặc dù quen biết nhau từ rất lâu và mối quan hệ của cả hai vô cùng tốt đẹp, nhưng phải đến Như Ý Truyện, Đổng Khiết và Châu Tấn mới có dịp hợp tác với nhau, nhưng cuối cùng lại vào vai đối thủ của nhau. Đổng Khiết hi vọng rằng nếu có lần sau, cô rất muốn đóng vai chị em với Châu Tấn.

Đổng Khiết và Châu Tấn có mối quan hệ bạn bè vô cùng tốt đẹp.

Đổng Khiết dành nhiều lời khen cho vai diễn Càn Long của Hoắc Kiến Hoa. Cô cảm thấy Hoắc Kiến Hoa đã truyền cảm hứng rất nhiều cho cô trong quá trình diễn xuất.

Ngoài ra, bên cạnh những chia sẻ về vai diễn Phú Sát Hoàng Hậu, Đổng Khiết còn tiết lộ rất nhiều câu chuyện thú vị bên lề, chẳng hạn như việc trong thời gian quay phim, chỉ cần được nghỉ ngơi là Đổng Khiết cùng các diễn viên khác… ăn sạch các món ăn xuất hiện trong Như Ý Truyện, hoặc chia sẻ đồ ăn vặt với nhau. Cũng chính nhờ việc hay chia sẻ đồ ăn với nhau mà tình cảm giữa các "phi tần" trong hậu cung Như Ý Truyện rất tốt, mặc dù phim đóng máy đã lâu nhưng dàn diễn viên chính của phim vẫn thường xuyên nói chuyện, gặp gỡ.

Mặc dù trên phim các vị phi tần thường xuyên đấu đá ranh sủng, ở ngoài đời, dàn diễn viên Như Ý Truyện có mối quan hệ bạn bè rất tốt đẹp.

Như Ý Truyện hiện đang được phát sóng vào lúc 20 giờ tối từ thứ Hai đến thứ Sáu trên trang mạng trực tuyến Tencent.