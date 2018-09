Điện ảnh Hoa ngữ tháng 9 gây choáng với sự đổ bộ của dàn sao TVB đình đám một thời

Không hẹn mà gặp, những ngôi sao TVB đình đám một thời như Cổ Thiên Lạc, Trịnh Y Kiện, Trương Trí Lâm, Quách Phú Thành, Châu Nhuận Phát, Trần Tiểu Xuân, Xa Thi Mạn... đồng loạt tái ngộ khán giả màn ảnh rộng trong những bộ phim điện ảnh Hoa ngữ tháng 9 này. Ngoài ra còn có tác phẩm được mong chờ của Trương Nghệ Mưu với sự tái hợp của Tôn Lệ và Đặng Siêu.

1. Shadow (Ảnh)

Thể loại: Võ thuật, Cổ trang Đạo diễn: Trương Nghệ Mưu Công chiếu: 30/09/2018 Diễn viên: Đặng Siêu, Tôn Lệ, Trịnh Khải, Quan Hiểu Đồng, Ngô Lỗi

Trailer "Shadow" | Phim điện ảnh mới nhất của Trương Nghệ Mưu

Bộ phim Shadow (Ảnh) của Trương Nghệ Mưu gây được sự chú ý lớn từ phía báo giới vì mời được cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa Ngữ đóng vai chính. Đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã ấp ủ Shadow trong suốt ba năm trời, bộ phim thuộc thể loại võ thuật cổ trang, lấy bối cảnh thời Tam Quốc.

Shadow xoay quanh câu chuyện về cuộc đời của những người bị coi là "cái bóng" ở nước Thục. Nơi nào có ám sát, nơi đó có sự xuất hiện của "cái bóng". Những "cái bóng" đứng ra chịu tội thay cho chủ nhân, khiến kẻ thù không thể phân biệt được thật giả. Liệu những "cái bóng" có vùng lên không hay cứ mãi cúi mình trong bóng tối? Giữa thiện và ác, họ sẽ phải đưa ra sự lựa chọn của mình.



2. Phản Tham Phong Bạo 3 (L Storm)

Thể loại: Hành động, Tội phạm Đạo diễn: Lâm Đức Lộc Công chiếu: 14/09/2018 Diễn viên: Cổ Thiên Lạc, Trương Trí Lâm, Trịnh Gia Dĩnh, Đàm Diệu Văn, Tạ Thiên Hoa

Sau thành công vang dội của hai phần trước, phần ba của series phim đề tài tham nhũng Phản Tham Phong Bạo tiếp tục khiến khán giả phải trầm trồ khi sở hữu dàn diễn viên TVB kỳ cựu. Phản Tham Phong Bạo 3 là câu chuyện kể về nhân viên ICAC (Ủy ban chống tham nhũng Hong Kong) - Lục Chí Liêm (Cổ Thiên Lạc) và nhân viên JFIU (Tổ tình báo tài chính liên hợp) - Lưu Bảo Cường (Trương Trí Lâm). Họ cùng nhau điều tra vụ án tham ô và rửa tiền, nhưng không có manh mối.

Cổ Thiên Lạc

3. Vô Song: Vô Gian Đạo

Thể loại: Hành động, Tội phạm Đạo diễn: Trang Văn Cường Công chiếu: 30/09/2018 Diễn viên: Châu Nhuận Phát, Quách Phú Thành, Liêu Khải Trí, Tôn Giai Quân, Trương Kiến Thanh

Vô Song đánh dấu lần thứ ba hợp tác giữa Châu Nhuận Phát và Quách Phú Thành sau Tây Du: Đại Náo Thiên Cung và Hàn Chiến 2. Trong phim, Châu Nhuận Phát thủ vai thiên tài tội phạm hợp tác cùng thiên tài hàng nhái (Quách Phú Thành) để làm tiền giả. Vô Song là câu chuyện về tổ chức tội phạm do người có biệt danh "Họa Sĩ" cầm đầu, chúng đã tiến hành rất nhiều giao dịch lừa đảo khắp toàn cầu để trục lợi cá nhân nhờ khả năng in tiền giả, khiến cảnh sát phải gấp rút vào cuộc. Bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả cái nhìn toàn cảnh về quá trình in tiền giả với quy mô lớn, được coi là tác phẩm đi đầu trong việc khai thác đề tài tội phạm tiền giả trên màn ảnh Hoa Ngữ.



4. Huynh Đệ Hoàng Kim

Thể loại: Hành động, Tội phạm Đạo diễn: Tiền Gia Lạc Công chiếu: 21/09/2018 Diễn viên: Trịnh Y Kiện, Trần Tiểu Xuân, Tạ Thiên Hoa, Lâm Hiểu Phong, Xa Thi Mạn

Huynh Đệ Hoàng Kim là tác phẩm do chính công ty của Thành Long sản xuất, là phiên bản mới của bộ phim lấy đề tài xã hội đen nổi tiếng một thời của TVB Người Trong Giang Hồ. Những fan hâm mộ chắc chắn sẽ cảm thấy rất phấn khích khi Huynh Đệ Hoàng Kim giữ nguyên dàn diễn viên chính của Người Trong Giang Hồ.

Những tên tuổi từng tạo nên thành công bộ phim như Trịnh Y Kiện, Trần Tiểu Xuân, Tạ Thiên Hoa, Lâm Hiểu Phong... đều "tụ hội anh tài" đầy đủ. Năm anh em Sư Vương (Trịnh Y Kiện), Hỏa Sơn (Trần Tiểu Xuân), Bill (Tạ Thiên Hoa), Đàm Định (Tiền Gia Lạc), Lão Thử (Lâm Hiểu Phong), dưới sự chỉ đạo của ân sư Tào Sir (Tăng Chí Vĩ) cùng nhau vào sinh ra tử. Vì muốn cứu sống những đứa trẻ với số phận đáng thương nên năm anh em đã quyết định ăn trộm một loại thuốc đặc hiệu, không may mắc bẫy của kẻ địch, rơi vào một màn mưa bom bão đạn. Cả năm người đều biết không thể quay đầu lại được nữa, nhưng họ vẫn quyết chí hoàn thành.



Tạ Thiên Hoa có đến 2 phim cùng ra mắt trong tháng

"Nhàn phi" Xa Thi Mạn tái xuất màn ảnh rộng, sánh đôi với Trịnh Y Kiện

Trịnh Y Kiện

Trần Tiểu Xuân

Như vậy có thể nói tháng 9 năm nay thực sự là một "đại tiệc" trên màn ảnh rộng với sự chiếm lĩnh của dàn sao đình đám đến từ xứ cảng thơm. Hiện chưa phim nào có lịch chiếu ở Việt Nam.