"The Nun" vừa lập kỷ lục phòng vé, búp bê ma Annabelle đã rục rịch hé lộ nội dung phần 3

Kể từ sau "quả bom khai màn" The Conjuring, vũ trụ điện ảnh kinh dị này vẫn đều đặn xuất xưởng một bộ phim mỗi năm. Nếu như 2014 chứng kiến bộ phim riêng đầu tiên cho Annabelle, 2016 là năm The Conjuring 2 thống trị các rạp chiếu thì 2017 là thời điểm nàng búp bê quỷ ám tái xuất với tựa đề Annabelle: Creation và trong năm 2018 này là The Nun.

Ngoài ác quỷ Valak thì búp bê Annabelle chính là một trong hai "hoa hậu" của cả vũ trụ phim với hai phần phim riêng và sắp tới là Annabelle 3.

Theo những thông tin mới nhất thì vào tháng 7 năm sau, chắc chắn khán giả sẽ tiếp tục được "mãn nhãn" với cú solo thứ 3 của chị Annabelle dưới sự biên kịch kiêm chỉ đạo sản xuất của đạo diễn Gary Dauberman.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với trang báo Slash Film, Dauberman đã hé lộ với khán giả một số tình tiết hấp dẫn không thể bỏ lỡ trong Annabelle phần 3:"Bộ phim sẽ khởi quay vào khoảng trung tuần tháng 10 tới đây nên ngay lúc này tôi đã vô cùng háo hức trong việc chuẩn bị cho "đứa con tinh thần" này. Chúng tôi sẽ mang vũ trụ The Conjuring "về nhà" sau chuyến chu du xa xôi ở vùng đất Romania - địa điểm quay của The Nun. Annabelle 3 sẽ quay tại căn nhà của Warren, bắt đầu với cảnh Annabelle bước vào một phòng xưởng nơi người ta làm ra những sản phẩm tạo tác. Cũng giống như trong Swamp Things, phần 3 này sẽ cho chúng ta thấy những mối hiểm họa mà Annabelle sẽ gây ra cho những môi trường xung quanh con búp bê này."

Được làm đến phần phim thứ 3 thì mới thấy Warner Bros ưu ái Annabelle đến thế nào

Điều rõ ràng nhất có thể suy luận từ phát ngôn của đạo diễn Dauberman ấy là trong Annabelle 3 - giống như 2 phần trước cũng như bộ phim The Nun mới đây, hoạt cảnh sẽ diễn ra vào thời điểm trước khung thời gian trong The Conjuring. Tuy vậy khoảng cách thời gian trong nội dung hai bộ phim sẽ không quá xa vì không lâu sau đó vợ chồng "săn ma" nhà Warren (Patrick Wilson và Vera Farmiga) đã mua lại con búp bê Annabelle trong The Conjuring. Thú vị hơn cả, khi được hỏi về việc liệu Ed và Lorraine Warren có xuất hiện trong Annabelle 3 hay không, Gary Dauberman đã ẩn ý nhắn nhủ với khán giả: "Chúng ta hãy cùng chờ và đón xem".

Trong những năm gần đây, Gary Dauberman đang dần đóng một vai trò quan trọng trong vũ trụ kinh dị The Conjuring với việc lên kịch bản cho Annabelle, Annabelle: Creation, The Nun và tới đây sẽ đạo diễn kiêm biên kịch cho Annabelle 3. Trong sự nghiệp của mình, ông cũng chắp bút cho một số bộ phim gây được nhiều tiếng vang khác như IT và phần hậu truyện IT: Chapter Two, sắp tới đây là tác phẩm mới của vũ trụ điện ảnh DC - Swamp Thing.



Mặc dù sẽ rất logic nếu như nhà Warren xuất hiện trong phần 3 của Annebelle nhưng người hâm mộ cũng không nên quá trông mong vào việc hai diễn này sẽ thủ vai chính dẫn dắt mạch phim. Sau tất cả thì The Conjuring 3 cũng đang trong quá trình hoàn thiện vậy nên các khán giả chắc chắn sẽ được "no nê" với hàng loạt những bộ phim kinh dị thuộc hàng bom tấn trong những năm sắp tới.

Khi vẫn đang loay hoay trong việc cứu vãn tên tuổi của Vũ trụ Điện ảnh DC với hai bộ phim Aquaman và Shazam!, dường như "ông lớn" Warner Bros. đã có thành công riêng với vũ trụ kinh dị The Conjuring. Có thể chưa sở hữu nhiều bom tấn thuộc hàng khủng nhưng những bộ phim trong series này chắc chắn cũng không kém cạnh trong việc tạo được hiệu ứng tích cực trong cộng đồng khán giả trên toàn thế giới, minh chứng rõ nhất nằm ở doanh thu khổng lồ mà chúng thu về.



Annabelle - búp bê quỷ ám mang đậm dấu ấn vũ trụ kinh dị The Conjuring

Lấy ví dụ như trong tuần đầu tiên ra mắt, The Nun (Ác Quỷ Ma Sơ) đã thiết lập nên một kỷ lục mới trong lịch sử của dòng phim franchise (loạt phim gồm nhiều phần) với hơn 50 triệu USD thu về. Kết quả này dễ dàng đánh bật kỷ lục trước đó của The Conjuring ra mắt năm 2013 với 41 triệu USD doanh thu trong cuối tuần đầu ra mắt.

Mặc dù những đánh giá của giới phê bình về chất lượng phim không mấy khả quan nhưng thử nhìn những phản ứng của giới mộ điệu dòng phim kinh dị dành cho The Nun mà xem, không phải bộ phim nào cũng dễ dàng tạo được hiệu ứng ngoài sức tưởng tượng như vậy đâu nhé! Vả lại, với các nhà sản xuất dòng phim kinh dị cho mục đích thương mại, sự đón nhận của khán giả luôn quan trọng hơn hẳn so với những đánh giá từ các nhà phê bình điện ảnh chính thống.

The Nun hiện đang lập hàng loạt kỷ lục về doanh thu phòng vé khắp thế giới

Trong khi chờ những thông tin mới nhất về Annabelle 3 và The Conjuring 3, đừng quên The Nun hiện đang chiếu tại tất cả các rạp trên toàn quốc nhé!