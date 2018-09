Điểm danh 5 “trùm cuối” của các vũ trụ điện ảnh, đáng sợ nhất là đại ma đầu số 5!

Theo thời thế, việc liên kết các nhân vật được yêu thích vào cùng một vũ trụ đã trở thành một xu hướng chung được nhiều nhà sản xuất phim yêu thích. Có một điều đặc biệt là trong mỗi Vũ trụ Điện ảnh, sẽ luôn tồn tại một "trùm cuối" - chướng ngại vật lớn nhất mà những người hùng phải đánh bại. Dưới đây là những "đại boss" sừng sỏ của các vũ trụ điện ảnh mà mọi nhân vật phải nể sợ mỗi khi đối đầu.

1. Thanos - Vũ trụ Điện ảnh Marvel

Người tiên phong trong việc phát triển khái niệm Vũ trụ Điện ảnh đến với đông đảo khán giả đại chúng không ai khác ngoài Marvel Studios. Dù MCU (Vũ trụ Điện ảnh Marvel) đã "khai hỏa" từ phần phim đầu tiên của Iron Man (2008), thì kẻ thù đáng sợ nhất mà các siêu anh hùng phải đối mặt - Thanos - chỉ lần đầu xuất hiện ở đoạn hậu credit của The Avengers (2012).

Qua mỗi phần phim liên kết, chân dung và quyền uy của "gã Titan cuồng loạn" mới dần lộ rõ. Sau khi giật dây cho các sự kiện chấn động ở các phần trước, Thanos (Josh Brolin) đã trực tiếp tấn công Trái đất và đối mặt với hai nhóm Avengers và Guardians of the Galaxy trong Avengers: Infinity War (2018).

Gã bạo chúa mang tham vọng truy lùng và sử dụng sức mạnh từ 6 viên Ngọc Vô cực để nhào nặn vũ trụ theo ý nguyện riêng của hắn. Và kể cả khi không nhờ cậy những viên ngọc, thì sức mạnh thể chất và trí lực của Thanos cũng đã rất kinh hoàng, đủ sức quần thảo với những anh hùng cấp cao như Iron Man (Robert Downey Jr.), Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) và Thor (Chris Hemsworth).

2. Darkseid - Vũ trụ Mở rộng DC

"Thủ lĩnh của các Tân Thần" từng được ác nhân Steppenwolf (Ciarán Hinds) ngợi ca và kính cẩn trong Justice League (2017). Trong Vũ trụ Mở rộng DC, Darkseid thực chất chưa từng lộ mặt, nhưng hắn đã để lại "dấu ấn riêng" của mình qua nhiều phần phim: từ biểu tượng Omega đặc trưng, cho đến binh đoàn Parademons khát máu.

Từ trong truyện tranh, Darkseid đã là kẻ thù không đội trời chung của Liên minh Công lý nói chung, cũng như của Superman nói riêng. Tộc New Gods (Tân Thần) do hắn lãnh đạo ngự trị trên một hành tinh chết chóc mang tên Apokolips. Trong đó, Darkseid là một bạo chúa khét tiếng, với mong muốn thâu tóm cả vũ trụ và tiêu trừ ý chí tự do của mọi thể sống. Luận về sức mạnh, Darkseid vượt trội về cả thể lực và trí tuệ so với các đồng loại của mình, nhiều lần áp đảo Superman trong những cuộc chiến một chọi một.

Đòn tấn công sở trường của Vua các Tân Thần là Omega Beam, một tia năng lượng được phóng ra từ mắt với quyền năng xóa sổ mọi thể sống trên đường đi của nó.

3. King Ghidorah - Vũ trụ Quái vật

King Kong và Godzilla vốn là hai quái vật khổng lồ kinh điển nhất trong lịch sử điện ảnh Mỹ, nên không quá ngạc nhiên nếu Hollywood từng có nhiều kế hoạch tạo ra một vũ trụ chung cho hai sinh vật này, và Monsterverse là cái tên chính thức mà hai hãng Legendary và Warner Bros. đã ấn định.

Trong bom tấn Kong: Skull Island (2017), nhân vật Houston Brooks (Corey Hawkins) đã tiết lộ rằng Kong không phải là "Vua Quái vật" duy nhất, mà còn có cả Godzilla, Mothra, Rodan và King Ghidorah.

Những ai là fan trung thành của loạt phim Godzilla của hãng Tohou (Nhật Bản) đều biết King Ghidorah đáng sợ đến nhường nào. "Vua Quái vật" Godzilla đứng trên tất cả các loài quái vật khác, nhưng lại thường xuyên lâm vào tình cảnh ngặt nghèo khi đối đầu với Ghidorah. Con rồng ba đầu có lớp vảy hoàng kim có nguồn gốc vô cùng bí ẩn và nhập nhằng: Nhiều tựa phim gọi nó là "Ác quỷ đến từ vũ trụ", một số tựa phim khác lại kết luận Ghidorah là thần thú cổ đại của Nhật Bản.

Dù thế nào đi nữa, thì bạo chúa ba đầu là quái vật duy nhất mà Godzilla chưa bao giờ có thể một mình đánh bại. Và mỗi lần thua cuộc, nó đều sẽ trở lại với một hình dạng mới mạnh mẽ hơn và ghê rợn hơn.

4. Mr. Glass - Vũ trụ Unbreakable

Trong bộ phim Unbreakable (2000) của đạo diễn M. Night Shyamalan, Elijah Price (Samuel L. Jackson) tin rằng mình là một "siêu phản diện". Vì mắc một chứng bệnh khiến các phần xương khớp dễ rạn nứt như thủy tinh, Price đã lấy biệt danh là Mr. Glass. Để chứng minh giả thuyết về một thế giới tồn tại cả những siêu anh hùng lẫn các siêu ác nhân của mình, Glass sẵn sàng gây ra các vụ khủng bố thương tâm, cướp đi mạng sống của vô số cư dân vô tội.

Tuy nhiên, một nhân vật mang tên David Dunn (Bruce Willis) lại là người sống sót sau một trong những thảm kịch do hắn tạo ra. Dunn qua biến cố bỗng nhiên sở hữu siêu sức mạnh, trở thành "siêu anh hùng" đúng theo tâm nguyện của Glass.

Đến bộ phim kinh dị Split (2017) xoay quanh kẻ giết người sở hữu 24 nhân cách mang tên Kevin (James McAvoy), David Dunn lại xuất hiện ở cuối phim một cách đầy bất ngờ. Đây thực ra là một dự án đã ấp ủ từ lâu của đạo diễn Shymalan, nhằm tạo ra một phiên bản vũ trụ siêu anh hùng tăm tối và gai góc hơn.

Sắp tới, Mr. Glass, David Dunn, và Kevin sẽ cùng xuất hiện trong bộ phim điện ảnh thứ ba mang tên Glass. Đúng như tên gọi, phần phim sẽ tập trung nhiều hơn vào nhân vật của Samuel L. Jackson, để người xem cảm nhận được trí tuệ điên rồ của hắn. Theo dự đoán từ các fan, David và Kevin sẽ liên thủ hoặc đối đầu nhau, còn Glass sẽ là kẻ đứng đằng sau giật dây cho tất cả những sự kiện xuyên suốt phim.

5. Valak - Vũ trụ The Conjuring

So với Marvel hay DC, Vũ trụ The Conjuring khá khiêm tốn, khi hiện tại chỉ mới có vỏn vẹn 5 đầu phim (2 phần The Conjuring, Annabelle, Annabelle: Creation, The Nun). Song, điều đó không khiến "ma sơ" Valak (Bonnie Aarons) trở nên bớt đáng sợ.

Xuất hiện lần đầu trong The Conjuring 2, Valak được tiết lộ là con ác quỷ đứng đằng sau sự kiện ma ám tại Enfield, nước Anh, cũng như kỳ án "ngôi nhà sát nhân" Amityville tại Mỹ. Không những thế, việc ác quỷ "cameo" trong Annabelle: Creation cũng nhằm ẩn ý rằng con búp bê bị ma ám có liên kết nhất định với Valak.

Trong phần tiền truyện The Nun, chân tướng "Thanos phiên bản kinh dị" cuối cùng cũng sáng tỏ. Nó là con ác quỷ được triệu hồi từ dưới địa ngục thông qua nghi thức tế người sống. Sau đó, Valak dành nhiều thế kỷ giả làm nữ tu, gây ra hàng loạt cái chết thương tâm tại tu viện Cârța. Tương truyền rằng ác quỷ bà sơ mang theo ma lực khủng khiếp, và chỉ có thể bị đánh bại bởi một bảo vật mang tên "Máu của Ngài".

The Nun (Ác Quỷ Ma Sơ) hiện đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.