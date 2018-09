Bạn có biết phim kinh dị “The Nun” lẽ ra còn một cái kết khác?

Sau bao nhiêu chờ đợi, The Nun (Ác Quỷ Ma Sơ) cũng được ra rạp. Phần phim mới nhất thuộc vũ trụ kinh dị The Conjuring, The Nun lý giải cho khán giả về nguồn gốc của ma sơ Valak và hé lộ gợi ý nhỏ về việc tại sao "chị Lắc" sẽ quay lại. Tuy nhiên, xem xong chương đen tối nhất vũ trụ điện ảnh The Conjuring khán giả Việt vẫn còn vô số câu hỏi về cái kết mở của bộ phim. Lý do thật sự là vì còn một cảnh chứa tình tiết quan trọng đã bị cắt.

(Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim)

Cuối phim, sau khi "ngậm máu phun quỷ" đánh bại Valak, bộ ba cha Burke, sơ Irene cùng chàng nông dân Frenchie vui vẻ lên đường, rời xa tu viện Carta, nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây. Sau khi Frenchie tiết lộ tên thật là Maurice, máy quay zoom vào cổ của Frenchie, một biểu tượng thánh giá ngược xuất hiện, cho thấy chàng trai đã bị ám.

Biểu tượng này cũng đã từng xuất hiện trong đoạn phim về buổi trừ tà của vợ chồng Warren ở The Conjuring.

Lật ngược lại dòng thời gian của The Nun trong phân cảnh cầu nguyện của Irene và những nữ tu khác, trên vai của Irene từng xuất hiện biểu tượng ngôi sao – dấu hiệu của quỷ Satan. Nói cách khác Irene chính là người mà Valak lựa chọn từ đầu. Thế nhưng cục diện câu chuyện đã thay đổi khi người hùng Frenchie cầm súng xông lên, giải cứu người đẹp khi Irene bị chị Lắc "nhồi hành". Có thể, chính lúc đó Valak đã chuyển mục tiêu sang chàng nông dân tội nghiệp này và ám luôn anh. Điều này khiến cho chiến thắng của bộ ba hoàn toàn không trọn vẹn còn Valak đã đạt được mục tiêu của mình.

Một phút anh hùng đánh đổi bằng 20 năm quỷ ám.

Kết thúc mở này khiến nhiều khán giá cảm thấy khó hiểu về độ liên quan của Valak với những anh em còn lại trong The Conjuring. Thật ra, bộ phim vẫn còn một cái kết khác tiết lộ mối liên quan của Valak với loạt phim còn lại. Tuy nhiên, phân đoạn trên đã bị lược bỏ khi lên màn ảnh rộng Việt Nam.

Đến cuối vẫn không hiểu chị đẹp đã làm gì để có thể nhảy từ phim này sang phim khác.

Cảnh cuối bị cắt của The Nun được biết là sẽ đưa khán giả xuyên không đến mốc thời gian 20 năm sau. Trong một buổi hội thảo ở trường đại học, nhân vật Carolyn Perron được xem đoạn phim quay cảnh vợ chồng nhà Warren trừ tà một người tên là Maurice. Khi Maurice chạm vào Lorraine Warren, bà đã "mộng mơ" thấy Valak và cái chết của Ed.

Phân đoạn đắt giá này đã từng xuất hiện trong The Conjuring.

Maurice sau 20 năm bị ma nhập trông tàn tạ hết mức

Sau tất cả, có thể thấy mối liên hệ giữa nhà Warren và Valak đã bắt đầu trước cả khi hai bậc thầy trừ tà của chúng ta chạm trán ác quỷ này trong The Conjuring 2 (2016). Anh chàng giao hàng vui vẻ Frenchie trong The Nun chính là người nông dân Maurice bị ám ở The Conjuring, toàn bộ dòng thời gian của vũ trụ kinh dị đã được giải thích và kết nối chặt chẽ lại với nhau bằng một cách rất dễ hiểu.



Hóa ra chàng thanh niên ngờ nghệch với trái tim thiện lương này mới là mấu chốt của cả tập phim.

Tuy nhiên, mốc thời gian 20 năm kể từ sự kiện tại tu viện Carta cho đến đoạn kết The Conjuring 2 tại London, Anh lại là một câu chuyện dài. Để hiểu rõ hơn về 20 năm bị mất tích trên dòng thời gian The Conjuring hay sự phát triển của Valak trong những năm đó, có lẽ khán giả cần đợi phần tiếp theo của The Nun hoặc The Conjuring 3 để được giải mã.

Cùng chờ đợi "chị Lắc" trở lại và gieo rắc nhiều "ám ảnh kinh hoàng" hơn trên màn ảnh.

The Nun (Ác Quỷ Ma Sơ) đang được chiếu tại các hệ thống rạp cả nước.