Người hâm mộ mừng hụt vì ngỡ sắp được xem Diên Hi Công Lược 2

Sáng 11/9, cư dân mạng Trung Quốc được phen dậy sóng vì dòng status của biên kịch Vu Chính – nhà sản xuất Diên Hi Công Lược và bình luận của "Nhĩ Tình" Tô Thanh. Chuyện là Vu Chính đăng một dòng trạng thái than vãn việc phải viết thêm 30 tập kịch bản nữa, kèm theo đó là bức ảnh "Phó Hằng" Hứa Khải và "Nhĩ Tình" Tô Thanh đang đùa giỡn.

Dòng trạng thái vừa được đăng tải không lâu thì cư dân mạng Trung Quốc liền thi nhau vào "hỏi thăm" biên kịch Vu Chính có phải ông đang viết kịch bản phần 2 Diên Hi Công Lược không. Có một cư dân mạng còn "đòi" Vu Chính làm phần 2 dài 80 tập cho thỏa lòng, để fan hâm mộ cặp đôi "Phó Hằng – Anh Lạc" được thỏa ước nguyện thấy hai người bên nhau. Đáp lại, Vu Chính bảo cư dân mạng hãy chụp ảnh màn hình lại làm bằng chứng, rằng ông không hề đùa với fan của cặp đôi Phó Hằng – Anh Lạc.

Bình luận này của Vu Chính đã nhen nhóm hi vọng về phần 2 viên mãn giữa Phó Hằng và Anh Lạc. Ngay cả nàng "Nhĩ Tình" Tô Thanh cũng góp vui bằng một bình luận với nội dung rằng cô đang "lót dép" ngồi hóng phần 2 như những fan hâm mộ khác.

Nữ diễn viên Tô Thanh còn góp vui bằng bình luận "lót dép ngồi hóng" phần 2 của Diên Hi Công Lược.

Mặc dù Diên Hi Công Lược đã kết thúc từ lâu nhưng bộ phim vẫn chưa hề giảm nhiệt. Bằng chứng là từ khóa "Diên Hi Công Lược 2" đã leo thẳng lên top 1 bảng xếp hạng từ khóa hot nhất Weibo hôm nay. Nhưng có vẻ như niềm vui chưa kịp tày gang thì vị biên kịch lắm chiêu đã nhanh tay đính chính lại rằng bộ kịch bản 40 tập mà ông nói tới không phải là kịch bản của Diên Hi Công Lược phần 2 mà là của… một dự án khác.

Sau khi thấy cư dân mạng "đi hơi xa", Vu Chính liền đính chính rằng bộ kịch bản này là của một dự án khác.

Được biết, kịch bản 40 tập này là của một dự án phim võ hiệp có tên là Vân Hải Ngọc Cung Duyên, chuyển thể từ tiểu thuyết của Lương Vũ Sinh. Vân Hải Ngọc Cung Duyên từng có một phiên bản trước đó do TVB sản xuất dài 20 tập, do Lâm Phong và Diệp Tuyền đóng chính.

Sau đó, có rất nhiều cư dân mạng hỏi lại Vu Chính chuyện phần 2 của Diên Hi Công Lược là có thật hay không, Vu Chính cũng có đề cập rằng sẽ có phần 2, chỉ là hiện tại ông vẫn chưa có thời gian để triển khai.