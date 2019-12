Thường bị chê giọng "chua như chanh", lần này Rosé hát cover tiếng Anh lại được khen như... Taylor Swift

Các cô nàng girlgroup Kpop nhà YG - BLACKPINK vừa qua đã có một đêm concert tại Toyko Dome (Nhật Bản) ngập tràn cảm xúc. Bên cạnh những bản hot hit của nhóm thì từng thành viên cũng thể hiện loạt ca khúc cover lần đầu tiên thể hiên. Nếu như mới đây, phần trình diễn cover "How can I love the heartbreak, you're the one I love" của Jisoo tại concert gây nhiều tranh cãi thì màn thể hiện "Someone You Loved" từ cô nàng Rosé lại được "khen lấy khen để".

Rosé (BLACKPINK) cover "Someone You Loved" (Solo Stage)

Theo đó, đoạn clip cover của thành viên Rosé được nhiều người nhận định là có màu giọng đẹp và biết cách chọn bài phù hợp. Thậm chí, có người khi nghe Rosé thể hiện "Someone You Loved" còn liên tưởng đến hình ảnh của hai ngôi sao quốc tế đó là Avril và Taylor Swift. Có thể thấy, cô nàng Rosé dù không phải thành viên nổi tiếng nhất của BLACKPINK hay visual cũng chưa đạt mức xuất sắc nhưng bản cover này đã thật sự chạm đến nhiều trái tim người hâm mộ.

Một số bình luận từ netizen sau khi nghe bản cover của Rosé:

- "Màu giọng đẹp thật sự luôn nghe Rosé hát mãi".

- "Mỗi lần nghe là một lần nổi da gà".

- "Mê Rosé kinh khủng".

- "Đợt nghe Rosé hát bài Coming Home cảm giác như thiên thần vậy".

- "Dàn visual của BLACKPINK ai cũng đỉnh".

Hình ảnh mới nhất được Rosé đăng tải trên Instagram.