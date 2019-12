10 ca khúc Kpop được stream nhiều nhất Spotify 2019: BTS đỉnh miễn bàn, BLACKPINK có 3 bài cũ, TWICE thua đối thủ bị tố gian lận

2019 là năm đầu tiên Spotify công bố các BXH dành cho Kpop vì âm nhạc Hàn Quốc ngày càng phổ biến hơn trên thế giới. Theo đó, danh sách 10 ca khúc Kpop, 10 nghệ sĩ Hàn Quốc và 10 màn kết hợp có nghệ sĩ Kpop được stream nhiều nhất vừa chính thức được trang nghe nhạc toàn cầu này công bố.

Ở BXH 10 ca khúc Kpop được stream nhiều nhất 2019: BTS đỉnh miễn bàn với "Boy With Luv" dẫn đầu và thêm 3 đại diện "FAKE LOVE" (6), "DNA" (9) và "Make It Right" (10); BLACKPINK có "Kill This Love" xếp thứ nhì và 3 ca khúc 2018 lọt top gồm "Kiss and Make Up" (3) kết hợp với Dua Lipa, "SOLO" của Jennie (4) và "DDU-DU DDU-DU" (5); TWICE có một chân trong danh sách ở hạng 8 nhờ "FANCY" nhưng thua cả "Way Back Home" (ft. Conor Maynard) (Sam Feldt Edit) của SHAUN (ca sĩ bị tố gian lận nhạc số hồi năm ngoái).

MV "Boy With Luv" – BTS (ft. Halsey)

MV "Kill This Love" – BLACKPINK

MV "FANCY" – TWICE

Lyric Video "Way Back Home" – SHAUN (ft. Conor Maynard) (edit by Sam Feldt)

Trong top 10 nghệ sĩ Hàn Quốc được stream nhiều trong 2019: BTS, BLACKPINK, TWICE tiếp tục xuất sắc khi lần lượt chiếm 3 vị trí đầu; 7 vị trí còn lại lần lượt thuộc về EXO, Red Velvet, SEVENTEEN, Stray Kids, NCT 127, iKON và GOT7.

Trong số 10 màn kết hợp gồm nghệ sĩ Kpop có nhiều stream nhất 2019: BTS chiếm áp đảo với 7 ca khúc với "Boy With Luv" (ft. Halsey) dẫn đầu; BLACKPINK, SHAUN và (G)I-DLE chia nhau 3 vị trí còn lại.

10 màn kết hợp gồm nghệ sĩ Kpop có nhiều stream nhất 2019 trên Spotify: 1. "Boy With Luv" (ft. Halsey) – BTS 2. "Kiss and Make Up" – BLACKPINK & Dua Lipa 3. "Way Back Home" (ft. Conor Maynard) (Sam Feldt Edit) – SHAUN 4. "Waste It On Me (ft. BTS) – Steve Aoki 5. "POP/STARS" – (G)I-DLE, Jaira Burns, K/DA, League of Legends, Madison Beer 6. "Dream Glow" (BTS World Original Soundtrack Pt. 1) – BTS & Charli XCX 7. "The Truth Untold"–- BTS & Steve Aoki 8. "MIC Drop" (Steve Aoki Remix) [Full Length Edition] – BTS 9. "A Brand New Day" (BTS World Original Soundtrack Pt. 2) – BTS & Zara Larsson 10. "DOL" (ft. Nicki Minaj) – BTS