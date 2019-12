Cover hit của AKMU, Jisoo (BLACKPINK) gây tranh cãi: Người không muốn nghe thêm, kẻ khen hay tấm tắc

Ngày 4/12 vừa qua, các cô nàng trong girlgroup Kpop BLACKPINK đã có đêm concert đầu tiên mở màn dome tour "In Your Area" tại Tokyo Dome (Nhật Bản). Xuyên suốt đêm diễn, các fan có mặt đã được thưởng thức những màn trình diễn xuất sắc với phần dàn dựng công phu. Chẳng những thế, nhiều ca khúc cover đặc biệt cũng được các thành viên lần đầu thể hiện.

Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như tiết mục cover "How can I love the heartbreak, you're the one I love" của AKMU từ cô nàng Jisoo lại gây khá nhiều tranh cãi. Đa số bình luận đều cho rằng, giọng của Jisoo hơi dày và trầm không phù hợp để cover bản hit "trong veo" của AKMU. Trái lại, nhiều người lại tỏ ra không đồng ý với quan điểm trên và khẳng định Jisoo cover như vậy là đã rất tốt, nếu so sánh với phiên bản gốc là một sự khập khiễng.

Jisoo - How Can I Love the Heartbreak (AKMU) tại Tokyo Dome Concert

Những bình luận từ netizen tỏ ra không hài lòng với bản cover của Jisoo:

- "Không hợp với giọng Jisoo, lúc lên cao nghe hơi đuối".

- "Hy vọng đây là lần cuối nghe Jisoo cover".

- "Không nghe được bản cover này luôn".

- "Tặng fan thì nên tặng bài hợp giọng. Như này cố quá rồi".

- "Đúng là chỉ có mỗi nhan sắc".

MV "How can I love the heartbreak, you're the one I love" – AKMU.

Trái ngược lại những ý kiến trên, nhiều người lại ra sức bảo vệ cho cô nàng Jisoo:

- "Bài của AKMU đâu có phải ai cũng cover được".

- "Chưa nghe bản gốc nhưng thấy Jisoo hát hay mà".

- "BLACKPINK vocal ai cũng xịn xò".

- "Ngất lên ngất xuống khi nghe Jisoo cover từ hôm qua đến giờ. Công nhận Jisoo hát hợp và tạo cảm giác buồn khi nghe".

- "Thích bản cover này hơn bản gốc, quá hay, thích cái giọng trầm ấm, nhẹ nhàng của Jisoo".

Jisoo tại Tokyo Dome Concert.