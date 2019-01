Sau vài tiếng biến mất, loạt MV của BlackPink, BTS, TWICE chính thức trở lại, nhưng fan vẫn nơm nớp lo sợ

Ngày 15/1, người yêu nhạc Kpop đã một phen thất thần khi hàng loạt MV trăm triệu views bỗng nhiên bị "bay màu" trên YouTube. Cụ thể, các MV bị gỡ xuống là: "DDU-DU DDU-DU" (BlackPink), "Likey" (TWICE), "Yes Or Yes" (TWICE), "Like Ooh Ahh" (TWICE), "Singularity" (V - BTS), "SOLO" (Jennie)... Được biết, các MV bị xóa đi vì một đơn vị có tên Aiplex Software Private Limited của Ấn Độ đã khiếu nại bản quyền.

Tuy nhiên, sau hơn 1 giờ, các MV này đã chính thức "hồi sinh" trong sự vui mừng của người hâm mộ. Đáng mừng hơn là lượt xem, yêu thích của các MV vẫn giữ nguyên, không bị ảnh hưởng.

Fan đã vô cùng lo lắng khi hàng loạt MV của BlackPink, TWICE, BTS bỗng nhiên biến mất

Tuy nhiên, sau hơn 1 giờ biến mất, các MV "DDU-DU DDU-DU" - BlackPink...

... MV "SOLO" - Jennie...

... MV "Yes Or Yes" - TWICE...

... MV "Singularity" – V (BTS) cùng một vài MV khác đã trở lại, không hề bị ảnh hưởng về lượt xem và lượt yêu thích

Tuy MV đã trở lại, nhưng fan vẫn không khỏi lo lắng khi vẫn chưa có một tuyên bố chính thức nào từ phía JYP, YG hay Bighit về sự việc này:

- "Trời ơi, MV đạt 600 triệu views rồi đấy. "DDU-DU DDU-DU" mà có mệnh hệ gì chắc fan phát khóc mất".

- "Cứ thoắt ẩn thoắt hiện vậy, rồi liệu sắp tới các MV có biến mất tiếp hay không?".

- "Vẫn chưa thấy các công ty lên tiếng về vụ việc này nhỉ?".

- "Rồi trong tương lai liệu sẽ xảy ra trường hợp tương tự hay không? MV là tâm huyết của idol bỏ ra thực hiện và công sức của các fan "cày views", nếu một ngày nó tiếp tục biến mất, chắc không còn ai tin tưởng vào YouTube nữa mất".

Fan hiện vẫn không khỏi lo lắng bởi vẫn còn nhiều thế lực "lăm le" report, đánh "bay màu" các MV hàng trăm triệu views của thần tượng

