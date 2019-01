Nhìn top 20 album bán chạy nhất lịch sử nhóm nam Kpop, dân mạng không ngớt lời khen dành cho 2 cái tên này

Top 20 album bán chạy nhất lịch sử các nhóm nam Kpop

(Dựa trên doanh số đơn lẻ từng album kể từ khi phát hành đến 1 năm sau đó, không cộng gộp repackage và các sản phẩm đặc biệt khác)

1. BTS - "Love Yourself: Answer" (2018): 2.190.000 bản

2. BTS - "Love Yourself: Tear" (2018): 1.850.000+ bản

3. g.o.d - "Chapter 3" (2000): 1.850.000 bản

4. BTS - "Love Yourself: Her" (2017): 1.820.000 bản

5. g.o.d - "Chapter 4" (2001): 1.730.000 bản

6. H.O.T - "Wolf & Sheeps" (1997): 1.520.000 bản

7. EXO - "Don't Mess Up My Tempo" (Korean ver.) (2018): 1.450.000 bản

8. Turbo - "Born Again" (1997): 1.400.000 bản

9. H.O.T - "Iyah!" (1999): 1.380.000 bản

10. Sechs Kies - "Special Album 3.5" (1998): 1.260.000 bản

11. Turbo - "New Sensation" (1996): 1.220.000 bản

12. H.O.T - "Resurrection" (1998): 1.100.000 bản

13. H.O.T - "We Hate All Kinds Of Violence" (1996): 1.030.000 bản

14. R.ef - "Back To The Black" (1996): 1.000.000 bản

15. EXO - "The War" (Korean ver.) (2017): 970.000 bản

16. Sechs Kies - "Welcome To The Sechs Kies Land" (1997): 920.000 bản

17. H.O.T - "Outside Castle" (2000): 880.000 bản

18. Turbo - "Perfect Love" (1998): 860.000 bản

19. BTS - "WINGS" (2016): 840.000 bản

20. Wanna One - "0+1=1 (I PROMISE YOU)" (2018): 830.000 bản