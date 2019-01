Ngoài vũ đạo, thủ lĩnh Wanna One còn tự ti về giọng hát nhưng màn trình diễn xuất thần này đã chứng minh điều ngược lại

Vừa qua, thí sinh Choose đã xuất hiện trong tập mới nhất của "King Of Masked Singer". Ở tuần trước đó, anh đã thi đấu vòng đầu tiên với Jumong qua phần song ca "It Would Be Good" của Sung Sikyung và đánh bại thí sinh này với số phiếu bình chọn có mức chênh lệch khá xa (67 trên 32).

Tại vòng thi thứ 2, Choose đã trình bày solo ca khúc "SOFA" của Crush để đối đầu với Sky Lantern. Tuy nhiên, lần này anh lại phải nói lời chia tay với chương trình vì không giành chiến thắng trước đối thủ dù có màn trình diễn xuất thần. Thí sinh này chính là thủ lĩnh Wanna One – Jisung.

"SOFA" – Jisung (Wanna One) ["King Of Masked Singer"]

Sau khi tiết lộ danh tính, Jisung bộc bạch: "Tôi đã rất lo lắng trong màn trình diễn vừa rồi đến mức tay cũng run theo. Trong các ca khúc của Wanna One, tôi thường không có quá nhiều phần hát và cũng chưa bao giờ hát hết cả bài trên sân khấu. Vì thế, tôi đã khá căng thẳng khi phải biểu diễn một mình".

Jisung là thành viên thứ 5 của Wanna One tham gia "King Of Masked Singer" sau Minhyun, Jaehwan, Sungwoon và Daehwi. Anh tiết lộ rằng 4 thành viên này đã cho mình nhiều lời khuyên trước khi tham gia chương trình, thậm chí Daehwi còn dạy anh vũ đạo "Siren" của Sunmi để thể hiện tài năng trên sân khấu.

Jisung (Wanna One) lộ danh tính trên show hát giấu mặt

Sau khi vào trong cánh gà, Jisung thổ lộ: "Trước khi ra mắt, tôi bị người ta nói là nhảy kém và giọng không hay lắm nên tôi cũng hơi tự ti. Tuy nhiên, các tiền bối đã khen tôi rất nhiều trong hôm nay và nói rằng tôi có một giọng hát khá ngọt ngào. Đây là một cơ hôi để tôi có thể phô diễn tài năng của bản thân nhiều hơn".

Đúng như những lời nhận xét của ban giám khảo, giọng hát của Jisung khá ngọt ngào, kĩ năng của anh đã cải thiện đáng kể khiến nhiều khán giả không nhận ra và bất ngờ khi anh tháo mặt nạ. Thông qua "King Of Masked Singer", Jisung đã chứng minh rằng những nhận xét trước đó về mình là sai.

Đây cũng là một dấu hiệu tích cực trước khi Jisung chính thức ra mắt solo vào cuối tháng 2 tới. Trước đó, anh sẽ tham gia một vở nhạc kịch "The Days". Được biết, 5 buổi công diễn của vở nhạc kịch này đều đã hết vé chỉ sau 5 phút mở bán. Điều này chứng tỏ độ nổi tiếng vô cùng lớn của anh và là bước đệm vững chắc sau khi rời Wanna One.

Nguồn tham khảo: Soompi