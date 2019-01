Sốc: Hàng loạt MV trăm triệu view của BTS, BlackPink, TWICE bất ngờ bị xóa khỏi YouTube, lí do là gì?

Ngày 15/1, nhiều netizen đã vô cùng hoang mang trước sự biến mất của hàng loạt MV trăm triệu views trên YouTube của BTS, TWICE hay BlackPink. Cụ thể, các MV bị xóa khỏi YouTube là: "DDU-DU DDU-DU" (BlackPink), "Likey" (TWICE), "Yes Or Yes" (TWICE), "Like Ooh Ahh" (TWICE), "Singularity" (V - BTS), "SOLO" (Jennie)...

"Yes Or Yes"...

... "Likey"...

... "Like Ooh Ahh" của TWICE bỗng nhiên bị biến mất trên YouTube

Bên cạnh đó, 2 MV đạt lượng like khủng của BlackPink và Jennie là "DDU-DU DDU-DU"...

... và "SOLO" cũng bất ngờ "bốc hơi"

BTS cũng dính phải một trường hợp tương tự khi "Singularity" của V biến mất

Đặc biệt, "DDU-DU DDU-DU" của BlackPink chỉ mới chạm mốc 600 triệu views một vài ngày cũng như "SOLO" của Jennie vừa đạt thành tích là MV của nữ ca sĩ solo Kpop đạt nhiều lượt xem nhất. Bên cạnh đó, "Likey", "Yes Or Yes" hay "Like Ooh Ahh" cũng là những MV sở hữu hàng trăm triệu views của TWICE.

Được biết, các MV bị xóa đi vì một đơn vị có tên Aiplex Software Private Limited khiếu nại bản quyền. Đây là công ty của Ấn Độ chuyên report những sản phẩm trên YouTube không thuộc quyền sở hữu của mình. Trước đây, công ty này đã từng report các MV như "Despacito", "Hello" nhưng may mắn là các sản phẩm này đã được YouTube khôi phục lại. Fan đang vô cùng lo lắng vì có thể những công sức của mình lẫn idol sẽ "đổ sông đổ bể". Hiện tại chưa có một thông báo chính thức nào từ đại diện các công ty.